Politik funktioniert wie Schachspielen: „Die Bauern werden als erstes geopfert.“

Ehrung für neue Hauswirtschaftsmeisterinnen gab es auch: (v.l.) Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher, Anna-Maria Zöbele (Wielenbach), Heidi Speer (Rottenbuch), Veronika Orterer (Antdorf), Monika Breier (Huglfing), Magdalene Buchmann (Wielenbach) und Maria Lidl (stellvertretende Kreisbäuerin). © Ralf Ruder

Von Alfred Schubert

Beim Landfrauentag in Eberfing blickte Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher auf die Geschichte der Landfrauenbewegung zurück, die heuer ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Festredner Hubert Aiwanger rief dazu auf, nach vorne zu schauen.

Eberfing – Als der Bayerische Bauernverband 1945 gegründet wurde, waren die Landfrauen laut Christine Sulzenbacher „noch kein Thema“. Doch bereits drei Jahre später schlossen sich emanzipierte Bäuerinnen zur Landfrauengruppe zusammen, und 1949 wurde Maria Baur zur ersten Landesbäuerin gewählt. Seither würden sich die Landfrauen für soziale und wirtschaftliche Belange, wie etwa die Wertschätzung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und der Arbeit engagieren.

Mit der Zeit wuchsen auch die Aufgaben der Landfrauen. Über den Beitrag zur Ernährungssicherheit hinaus kamen neue Bereiche in der Energieversorgung und Umwelt- und Klimaschutz hinzu. Heute gebe es Landfrauen, die Betriebe leiten, zusätzlich noch „in die Arbeit gehen“ und neue Standbeine für die Höfe entwickeln und mit Erfolg betreiben.

Darüber hinaus würden sie sich in vielen Vereinen ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. „Wir können sogar Politik – wenn Mann uns lässt“, so Sulzenbacher. Trotz aller notwendigen Anpassung an die Veränderungen der Rahmenbedingungen rief die Kreisbäuerin die Landfrauen auf: „Rennts ned jedem Zeitgeist hinterher, der vergeht wieder.“

Alltagskompetenz als Unterrichtsfach

„Schauen wir nach vorn“, rief Festredner Hubert Aiwanger den über 100 Landfrauen und zahlreichen Ehrengästen zu, die sich im Saal des „Gasthof zur Post“ versammelt hatten. „Wir als Landwirte sind es gewohnt, nach vorn zu schauen.“ Die Landfrauen müssten aber auch sehen, dass Politik funktioniere wie Schachspielen: „Die Bauern werden als erstes geopfert.“ Dies sollten sie aber nicht tatenlos hinnehmen. Es könne nicht angehen, dass „nicht artgerecht Aufgewachsene“ mit einer „Sehnsucht nach der heilen Heidi-Welt“ den Bauern erklärten, wie sie ihre Arbeit zu machen hätten, obwohl sie selbst keine Ahnung davon haben.

Der stellvertretende Ministerpräsident forderte, dass in den Schulen Alltagskompetenz unterrichtet wird, denn viele jungen Menschen hätten diese nicht mehr. Man müsse sie wieder darüber informieren, dass Fleisch nicht in der Tiefkühltruhe im Supermarkt wächst.

„Hurra, dann geht’s aufwärts mit dem Land“, meinte Aiwanger zur geforderten Umstellung der Ernährung von Milch, Milchprodukten und Fleisch auf Insekten. Selbst der Teufel fresse Fliegen sprichwörtlich nur in der Not, nicht als Dessert. Er selbst lehne Insekten als Nahrungsmittel ab, weil er darin eine „kulturelle Aneignung“ sehe, da es Völker gebe, die Insektenlarven äßen.

Wieder mehr Bekleidung aus Leder oder Pelz

Um die Natur zu schützen, schlägt Aiwanger vor, wieder mehr Kleidung aus Leder und Pelz anstelle von Plastikgewändern zu tragen. Außerdem sollte Kleidung länger getragen werden. Man sollte nicht jeder Mode folgen, wo sich „Schlaghosen und Röhrenhosen“ im Jahresrhythmus zur Konsumförderung abwechselten. Man sei auch kein Neandertaler, wenn man klimafreundlich mit Holz heize. Auf keinen Fall sollten Landwirte „die Klappe halten und sich auch noch dumm anreden lassen“, wenn Unsinn über ihre Arbeit verbreitet werde.

Neue Hauswirtschaftsmeisterinnen geehrt

Nach seiner Rede blieb Aiwanger trotz Termindruck noch eine halbe Stunde bei der Versammlung, um sich „Tipps geben zu lassen, was ich noch besser machen kann“. Er bot auch an, hilfreich einzugreifen, wenn in dieser Zeit eine Kuh kalbe, „denn das kann ich auch“.

Anlässlich des Landfrauentags wurden die neuen Meisterinnen der Hauswirtschaft Monika Breier (Huglfing), Magdalena Buchmann (Wielenbach), Veronika Orterer (Antdorf), Heidi Speer (Rottenbuch) und Anna-Maria Zöbele (Wielenbach) geehrt.

Hubert Aiwanger sprach beim Landfrauentag © Schubert