Ein Jahr auf Bewährung: Ebersberger Amtsgericht verurteilt ehemalige Prostituierte (21)

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Die 21-Jährige bemüht sich um ein normales Leben. © Stefan Roßmann

Das Amtsgericht Ebersberg verurteilte eine ehemalige Prostituierte (21) zu einem Jahr auf Bewährung. Die werdende Mutter versuche, sich ein normales Leben aufzubauen.

Landkreis – „Ihr Schicksal ist weit weg von der vermeintlich glamourösen Hollywood-Welt einer ,Pretty Woman‘“, leitete Richter Frank Gellhaus am Dienstag, 18. April 2023, seine Urteilsbegründung ein.

Auf der Anklagebank: Eine 21-jährige ehemalige Ebersbergerin, die sich wegen Betrugs, Diebstahls, falscher Verdächtigung und dem Erschleichen von Leistungen vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten musste.

Angeklagte erleichtert Kunden um 8000 Euro

Die junge Frau, ehemals als Prostituierte tätig, hatte 2020 einem Grafinger Kunden gegenüber behauptet, Kontakt zu den Hells Angels zu haben. Als dieser sich in eine andere Prostituierte verliebte und sie von dem Rockerclub freikaufen wollte, wandte er sich an die Angeklagte, ob diese ihm durch ihre Kontakte helfen könne.

Als Anzahlung für den Freikauf gab er der damals 19-Jährigen 5000 Euro, die diese in die eigene Tasche schob. Ein paar Tage später bat sie ihn um 3000 Euro, um eine Bar, die sie angeblich in Stuttgart besaß, vor der Pfändung zu retten. Wieder behielt sie das Geld für sich.

Angeklagte kassiert 250 Euro im Voraus und verschwindet

Den 36-Jährigen als Geldquelle soll sie wohl auch an zwei Bekannte weitergegeben haben, die zunächst als Mitangeklagte wegen räuberischer Erpressung vor Gericht standen, deren Verfahren dann jedoch abgetrennt wurde.

Darüber hinaus hatte sie im Oktober 2020 ein Treffen mit einem Mann vereinbart, der ihr im Voraus 250 Euro zahlte. Sie würde das Geld schnell einer Freundin bringen, die vor dem Haus warte, erklärte sie dem Kunden und verschwand samt Geld.

Falsche Verdächtigung: Vergewaltigung

Über eine Dating-App lernte sie 2021 einen Mann kennen, mit dem sie sich privat traf – als sie in seiner Wohnung war, soll sie ihm Bargeld und Handy gestohlen haben. Der Polizei gegenüber erklärte sie später, er habe sie vergewaltigt, woraufhin Ermittlungen gegen ihre Internetbekanntschaft eingeleitet wurden. Schließlich war sie noch mehrmals im ICE schwarzgefahren.

Die junge Frau gab vor Gericht alles zu – bis auf den Diebstahl des Bargelds und des Handys; der Anklagepunkt wurde im Rahmen einer Verständigung eingestellt. Wenige Wochen nach ihrem 18. Geburtstag sei sie zuhause rausgeflogen, erklärte die Angeklagte. Ihr damaliger Freund – wesentlich älter – habe sie ins Milieu eingeführt. Zunächst war er im Gefängnis, brauchte Geld für einen Anwalt, „er meinte, das wär doch was für dich, bist doch ein liebes Mädchen“, erinnerte sich die 21-Jährige. Der fehlende Rückhalt durch die Familie habe das Übrige getan.

Ihr Ex-Freund machte ihr Angst

Dass sie die 250 Euro genommen hatte, ohne mit dem Kunden Sex zu haben, und auch den Grafinger um insgesamt 8000 Euro erleichtert hatte, sei auf diesen Ex-Freund zuzuführen. „Er hat gesagt, wenn ich nicht will, muss ich mit niemandem schlafen. Hauptsache, wir haben das Geld daheim.“ Immer wieder habe er ihr gedroht, ihr Angst gemacht, „wenn ein 31-Jähriger mit 140 Kilo vor dir steht, hast du natürlich Angst vor ihm.“

Auch die falsche Verdächtigung sei auf Angst zurückzuführen: Nachdem ihr Ex-Freund von ihrem Internet-Date erfahren hatte, fuhr er mit ihr zur Wohnung des Mannes und bedrohte diesen mit einer Eisenstange. Als die Polizei auftauchte, habe er von der Angeklagten verlangt, dass sie ihn decke: Der Internetfreund habe sie vergewaltigt, der Ex-Freund habe lediglich die Situation klären wollen.

Ein Jahr auf Bewährung

Mittlerweile hat die 21-Jährige alle Verbindungen in die Szene gekappt. Gemeinsam mit ihrem Freund, „einem total lieben, anständigen, normalen Kerl“ versucht die werdende Mutter, sich ein normales Leben aufzubauen.

„Bei Ihnen ist erzieherisch eigentlich gar nix mehr geboten“, merkte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer an. Er hoffe, dass ihr ein normales Leben dauerhaft gelinge, auch wenn es im Vergleich zum Milieu vielleicht manchmal langweilig wirke. Er forderte ein Jahr auf Bewährung. Das Schöffengericht schloss sich in seinem Urteil an.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.