Alle Projekte im Überblick: So baut der Landkreis Ebersberg an seinem Radwegenetz

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Rad-Rat: Robert Niedergesäß, Landrat, bei einer Tour durch den Landkreis Ebersberg. © Stefan Roßmann

33 Radwegprojekte hat der Landkreis Ebersberg in der Pipeline. Das Radwegenetz soll sich dadurch mehr als verdoppeln. Ein Überblick.

Landkreis – Die bayerische Regierungskoalition hat eine Radweg-Offensive ausgerufen. Per Gesetz planen CSU und Freie Wähler mindestens 1500 Kilometer neue Radwege, notfalls auf Kosten schmalerer Straßen und wegfallender Parkplätze. Der Landkreis Ebersberg wiederum fährt schon seine eigene Radweg-Offensive. Und würde sich wünschen, dass manches etwas schneller und unkomplizierter geht. Den Eigenanspruch formuliert eine Zertifizierung aus 2022: Seitdem darf sich der gesamte Landkreis „Fahrradfreundliche Kommune“ nennen.

Radwegbau im Kreis Ebersberg: „Alles, was sich umsetzen lässt, setzen wir um“

„Das Thema ist dem Landrat sehr wichtig und auch die politischen Beschlüsse zu Radwegen fallen sehr oft einstimmig“, sagt Martin Riedl, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Baiern und hauptberuflich im Landratsamt Ebersberg dafür zuständig, den Radwegebau im Landkreis voranzutreiben. „Alles, was sich umsetzen lässt, setzen wir um“, sagt Riedl. Dabei hat er eine Liste mit derzeit 33 Radweg-Projekten abzuarbeiten, von denen heuer wohl nur eines gebaut wird: die Verbindung von Markt Schwaben Richtung Finsing im Kreis Erding.

Tabelle Radwege Landkreis Ebersberg.jpg © Grafik: EZ; Daten: Landratsamt

Wenn alle 33 Radwege fertig sind? „Dann kann ich in Rente gehen!“, sagt Riedl, und lacht. 17 Jahre hat er bis dahin noch. Das wird sportlich, obwohl der Projektkatalog eigentlich „Radwegeprogramm 2030“ heißt. Riedl schätzt, dass sich der Radweg-Bestand im Landkreis mit Umsetzung aller Projekte verdoppeln bis verdreifachen würde. „Wir werden nicht alles umsetzen können, und nicht alles ist gleichzeitig machbar“, bekennt der Radweg-Beauftragte des Landkreises. Zwei Dinge fressen Zeit: Grundstückserwerb und Naturschutzbedenken.

Verschiedene Radwege, verschiedene Prioritäten: Wann was gebaut wird

Der Landkreis hat die Vorhaben unterschiedlich priorisiert (siehe Tabelle oben). Drei besonders dringende Projekte nennt Riedl: 1. Die landkreisübergreifende Verbindung von Oberpframmern nach Putzbrunn, da es sich um einen Lückenschluss an einer gefährlichen Strecke handelt, an der es in der Vergangenheit sogar Tote gab. 2. Die Strecke zwischen Anzing und Schwaberwegen, die als Autobahn-Umfahrung mit viel motorisiertem Verkehr belastet ist und nicht zuletzt für die Anwohner der Ortsteile dazwischen „essenziel wichtig“ sei. Dort sei der Baubeginn aber wegen naturschutzbedingter Verzögerungen noch offen. Geplant ist, im Rahmen des Radwegbaus die Kfz-Fahrbahn der ehemaligen B 12 von 8,60 auf 7 Meter zu verschmälern. 3. Die Verbindung von Grafing-Bahnhof über Moosach bis Glonn, bei der die richtige Gangart bekanntlich wegen des Landschaftsschutzgebiets „Alter Bahndamm“ in Teilen politisch umstritten ist. Immerhin der Abschnitt Grafing-Bahnhof–Gewerbegebiet Taglaching solle als Lückenschluss mit höchster Priorität umgesetzt werden.

Die Prioritätenliste hat sich übrigens nicht Riedl ausgedacht. Fachlich berät ein „Runder Tisch Radfahren“ mit Vertretern von Landratsamt und Gemeinden, aber auch des ADFC und anderer Interessensvertreter die Politiker im Kreistag. Dort gibt es einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis, in den auch Bürgermeister eingebunden sind und der die Themen in den Kreistag und den zuständigen Verkehrsausschuss transportiert. Als Dringlichkeitskriterien für den Radwegebau gelten laut Riedl etwa ein hohes Kfz-Aufkommen an einer Straße, ein Mangel an Alternativen wie etwa ausbaufähige Feldwege sowie besondere Gefahrenstellen für Radfahrer. Über eine statistische Bedarfsanalyse verfüge der Landkreis dagegen bei den Projekten nicht – mit einer Ausnahme: der Radschnellweg, vier Meter breit und im Zwei-Richtungs-Verkehr, der von München kommend über Kirchheim in den Landkreis führen und Poing sowie Markt Schwaben fahrradtechnisch mit der Landeshauptstadt verknüpfen soll. Der steht noch nicht auf Riedls Liste, die Planungen stehen noch ganz am Anfang.

Ein Kilometer Radweg kostet über 500.000 Euro.

Ebenso wenig Teil der Liste: Der „schnelle Radweg“, der auf Vorstoß der Grünen von München die B-304-Gemeinden entlang entstehen soll. Da er abseits der Straßen im Verantwortungsbereich des Landratsamts verlaufe, so Riedl, sei er Gemeindesache. Das Projekt hat es in den Förderkatalog des nur einmal aufgelegten Programms „Radoffensive Bayern“ geschafft – laut Landratsamt als einziges im Landkreis.

Dabei ist für die Vorhaben entscheidend, dass Fördergelder fließen. Zwischen 500.000 und 700.000 Euro kostet ein Standardkilometer Radweg, kalkuliert der Experte aus dem Amt. Im bayerischen Radwegeförderprogramm sei der Landkreis nur mit einem von drei Versuchen zum Zug gekommen. Wenn man den Söders und Aiwangers dieser Welt im sich aufheizenden Landtags-Wahlkampf noch glauben darf, dann wird es künftig leichter mit der Planung und den Zuschüssen – und das Radwegeprogramm 2030 darf halten, was der Name verspricht.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.