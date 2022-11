Ebersberger Bürgermeister warnt vor „düsteren Zeiten“

Von: Peter Kees

Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske spricht bei der Bürgerversammlung im Alten Speicher. © Peter Kees

Ebersberg steht gut da, doch das könnte sich bald ändern. Bürgermeister Ulrich Proske warnte bei der Bürgerversammlung vor wegbrechenden Steuereinnahmen.

Ebersberg – Was für eine schöne und lebenswerte Stadt! Diesen Eindruck konnte man mit nach Hause nehmen, wenn man die Bürgerversammlung in Ebersberg besucht hatte. Mit kritischen Nachfragen musste sich Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) am Freitagabend im Alten Speicher nicht auseinandersetzen.

Die Finanzen können sich – trotz der Krisen – sehen lassen. Die Einnahmen im Jahr 2021 fielen höher aus als erwartet, die Großprojekte laufen wie geplant. Summa summarum zeigten sich die Ebersberger mit dem Vortrag ihres Rathauschefs zufrieden.

Proske: Prognose für die nächsten Jahre sieht „nicht rosig“ aus

Der sprach auch Warnungen aus: selbst wenn der positive Haushaltsbilanz 2021 zur Entschuldung führen konnte, so sehe die Prognose für die nächsten Jahre „nicht rosig“ aus. „Die könnten auf Grund sinkender Steuereinnahmen düster werden,“ mahnte er. Die Folge: „Die freiwilligen Leistungen würden weniger.“ Soziale und kulturelle Aufgaben sind damit gemeint.

Die Fakten: Ebersberg hatte 2021 mit 12,76 Millionen Euro unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen. Das bisher beste Ergebnis. Gerechnet wurde mit 7,8 Millionen Euro. „Durch die hohen Einnahmen war es möglich, die Investitionen in 2021 ohne Neuaufnahme von Krediten zu bewältigen und durch Sondertilgungen die Verschuldung auf 12,83 Millionen Euro (Plan 20,72 Millionen Euro) zurückzuführen,“ so Proske. Auch die Einkommensteuereinnahmen fielen 2021 höher aus als erwartet.

Die drei derzeit laufenden großen Projekte: der Neubau des Umkleide- und Kabinentraktes mit Werkstatt und Lagerbereich am Waldsportpark (bisherige Kosten: 5,2 Millionen Euro, voraussichtliche Fertigstellung: im Frühjahr 2023), die Hallenbad-Generalsanierung (bisherige Kosten: zehn Millionen Euro; noch im November soll der Rohbau stehen) sowie die Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule und der Kinderbetreuung im Ortsteil Oberndorf (bisherige Kosten: 12,3 Millionen Euro. Bis Ende des Jahres sollen die Rohbauarbeiten inklusive Dach und Fenster fertig sein.

Künftig gilt für Neubauten: Photovoltaikanlage ist verpflichtend

„Wir schaffen Werte,“ betonte Proske mit Blick auf diese Maßnahmen. Nicht nur hier legt man Wert auf Energieeffizienz. Am Waldsportpark hat die Stadt auf den insgesamt 14 Masten inzwischen 31 moderne LED-Flutlichtstrahler montieren lassen, die Beleuchtung in den Büros der Verwaltung wurde auf LED-Technik umgerüstet, ebenso die Straßenbeleuchtung in Ebersberg. Und bei Neubauten gilt zukünftig: eine Photovoltaikanlage ist verpflichtend.

Für die Windenergie werden Konzentrationsflächen ermittelt

Auch potenzielle Windkraft wurde angesprochen, für die die Verwaltung derzeit mögliche Konzentrationsflächen ermitteln lässt. „Wir brauchen Windkraft,“ betonte Proske, „mit Solar alleine geht es nicht.“ Doch alles, was sich hier entwickeln werde, so der Bürgermeister, solle mit Bürgerbeteiligung geschehen.

„Wie steht es um Nahwärme?“, wurde er gefragt. Dazu müsse zunächst eine Machbarkeitsstudie erfolgen. Und Geothermie? Ebersberg sei dafür nicht geeignet. Womöglich aber könnte in Zukunft Erdwärme in Vaterstetten gewonnen werden und dann – je nach Machbarkeit und Kosten – ein Leitungsnetz nach Ebersberg gebaut werden. Doch das sei Zukunftsmusik.

Proske informierte ferner über die Pflege der Naherholungsgebiete (für den Egglburger See und die obere Weiherkette ist ein Besucherinformationssystem geplant) und brachte die noch ausstehenden Arbeiten am Breitbandausbau zur Sprache, die bis Ende 2023 abgeschlossen sein sollen.

Ein durchaus heikles Thema überließ er anderen: die Verkehrssituation in Ebersberg. Dazu referierten zwei Verkehrsplaner, die derzeit ein „Integriertes Mobilitätskonzept“ entwickeln. Noch werden die Analysen des Kfz-Verkehrs, des öffentliche Verkehrs, des Fuß- und Radverkehrs ausgewertet. Erst später sollen Vorschläge zu möglichen Umstrukturierungen erfolgen.

