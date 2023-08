Prozess gegen Klima-Aktivisten verzögert sich bis Dezember

Verteidigung zeigt Verhinderungen an

Im Prozess gegen die Klima-Aktivisten, die sich im September 2021 von einer Autobahnbrücke bei Poing abgeseilt hatten, kommt es zu einer massiven Verzögerung.

Ebersberg – Der Vorwurf, um den es in dem Verfahren geht, lautet: Nötigung in 192 Fällen. Eigentlich waren nach dem Prozessauftakt im Mai weitere Verhandlungstage im Juli angedacht. Daraus wurde nichts. Voraussichtlich muss sich das Quartett, das mit seiner Aktion gegen die Internationale Automobilausstellung IAA in München protestierte, erst im Dezember wieder auf der Anklagebank verantworten.

Laut der Pressestelle des zuständigen Amtsgerichts in Ebersberg liegt das an der Verteidigerin eines Angeklagten. „Eine etwaige Terminierung in der Zeit der Sommerferien wurde erst gar nicht angefragt, da in Ferienzeiten grundsätzlich mit Verhinderungen von Verfahrensbeteiligten und Zeugen zu rechnen ist“, so Gerichtssprecher Frank Gellhaus. Ab Mitte September habe die Verteidigerin dem Gericht dann diverse Verhinderungen angezeigt, sodass eine Terminierung erst im Dezember möglich gewesen sei.

Von Anfang an war das Verfahren von Verzögerungsbemühen der Angeklagten und ihrer Unterstützer und Verteidiger geprägt. So führten sie juristische Laien als Wahlverteidiger ein, stellten die Neutralität des Richters infrage, beantragten das Abhängen des Kruzifixes im Richtersaal sowie die Isolierung von Zeugen der Polizei in Einzelhaft und hielten ausführliche Vorträge, statt Fragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten.

Verfahrungsabschluss in diesem Jahr unsicher

Vor diesem Hintergrund sind voraussichtlich mehrere weitere Verhandlungstermine erforderlich – und ein Verfahrensabschluss noch in diesem Jahr ist alles andere als sicher.

