Prozess gegen Klimaaktivisten: Protest vor dem Amtsgericht

Von: Michael Acker

Klimaaktivisten demonstrieren vor dem Amtsgericht Ebersberg, wo ein Prozess gegen drei Frauen einen Mann stattfindet, die die Autobahn bei Poing blockiert hatten. © Stefan Rossmann

Am Amtsgericht Ebersberg findet ein Prozess gegen Klimaaktivisten statt, die sich aus Protest gegen die Automesse IAA von einer Autobahnbrücke abgeseilt hatten.

Ebersberg - Die Staatsanwaltschaft wirft drei Frauen und einem Mann Nötigung in 192 Fällen vor. Sie sollen im September 2021 192 Menschen an der Weiterfahrt gehindert haben, weil die Autobahn 94 bei Poing gesperrt werden musste, nachdem zwei der Frauen sich von der Autobahnbrücke abgeseilt hatten.

Verhandlung findet vor dem Jugendrichter statt

Weil eine der Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsende war, findet die Verhandlung vor dem Jugendrichter statt. Dieser erließ in der Sicherungsverfügung für die Verhandlung ein ausdrückliches Klebstoffverbot. „Klebstoffe zum Festkleben von Personen“ seien nicht erlaubt. Zuletzt hatten Klimaaktivisten immer wieder mit umstrittenen Klebeaktionen auf sich aufmerksam gemacht.

Die Aktivisten hatten angekündigt, im Vorfeld der Verhandlung vor dem Amtsgericht Ebersberg protestieren zu wollen. Bei der Kundgebung würden die Angeklagten ihre Forderungen für eine umfassende Verkehrswende zum Ausdruck bringen, sagte eine Aktivistin zur Ebersberger Zeitung.

Protest gegen „langjährige fehlgeleitete Verkehrspolitik“

Ziel derAutobahn-Aktion im September 2021 sei es unter anderem gewesen, gegen die A 94 als Beispiel „für langjährige fehlgeleitete Verkehrspolitik“ zu protestieren. Die Aktivisten hatten dazu am Brückengeländer ein zehn Meter langes Transparent mit der Aufschrift „Scheuer und Co. auf der falschen Spur. ÖPNV statt Autobahnausbau“ befestigt.

Das Thema sei auch Jahrzehnte nach dem Beginn der Planung für den umstrittenen Bau der A94 durch das Isental noch aktuell, denn weiterhin halte die Staatsregierung am „völlig rückschrittigen System Auto“ fest, so eine Angeklagte in ihrer Mitteilung vom Dienstag, 2. Mai „Hier vor Ort versucht sie händeringend mit gigantischen Baumaßnahmen, wie dem achtspurigen Autobahnausbau und einem neuen superlativen Betonkraken am Dreieck München-Ost, den außer Kontrolle geratenen Autoverkehr zu bändigen, statt auf das zukunftsfähige, wesentlich effizientere Verkehrssystem Bahn zu setzen“, sagte eine der Angeklagten im Vorfeld zum Prozess.

