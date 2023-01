Schwindel bei Führerschein: Prüfungsergebnis in der Unterhose

Von: Helena Grillenberger

Weil er einen anderen Mann für die Führerscheinprüfung einspannte, wurde ein 38-Jähriger verurteilt. © SRO

Ein 38-Jähriger lässt einen anderen Mann für sich die theoretische Führerscheinprüfung ablegen. Der Schwindel flog auf. Jetzt muss er 3000 Euro Strafe zahlen.

Ebersberg – Bereits zum sechsten Mal musste ein 38-Jähriger wegen derselben Sache vor dem Ebersberger Amtsgericht erscheinen: Im Oktober 2021 hatte er sich vor der theoretischen Führerscheinprüfung drücken wollen und jemanden engagiert, der diese für ihn schreiben sollte.

Endlich war nun auch der letzte Zeuge erschienen – polizeilich vorgeführt: der Mann, der die theoretische Prüfung für den Angeklagten hätte ablegen sollen. Diesem waren die Polizisten schon länger auf der Spur. Als sie ihn kontrollierten, fanden sie in seiner Unterhose Pass, Aufenthaltstitel und das Prüfungsergebnis des Angeklagten.

In Münchner Sportbar von Mittelsmann angesprochen

Er kenne den Angeklagten gar nicht, erklärte der 46-jährige Münchner vor Gericht. Er sei in einer Sportbar in München von einem Fremden angesprochen worden. Nach einem Gespräch über Sportwetten sei er gefragt worden, ob er 300 Euro verdienen wolle. Von diesem Unbekannten habe er dann auch die Ausweispapiere des Angeklagten bekommen.

Das reichte dem Verteidiger nicht, mehr Details konnte der Zeuge jedoch nach eigener Aussage nicht preisgeben. „Ich würde gern diesen Mittelsmann hören“, erklärte der Verteidiger daraufhin an Richterin Vera Hörauf gewandt.

Verteidiger: Vorwürfe gegen Staatsanwalt

Ohne ladungsfähige Anschrift, Nachnamen oder dergleichen sah die jedoch keine Möglichkeit, den Mann ausfindig zu machen. Daraufhin nahm der Verteidiger die Staatsanwaltschaft in die Verantwortung. Der Staatsanwalt habe die lückenhafte Aussage des Zeugen einfach hingenommen, sein Job sei es, herauszufinden, wer der Mittelsmann sei.

„Man kann doch logische Schlüsse ziehen“, hielt der Staatsanwalt aber dagegen. „Soll jetzt der Mittelsmann dem Angeklagten die Ausweispapiere geklaut haben, um sie dem Zeugen zu geben, damit der eine Führerscheinprüfung ablegen kann?“

Verteidiger fordert Freispruch

Der Verteidiger gab aber nicht nach: Damit sein Mandant schuldig gesprochen werden könne, müsse der Tatbestand des Überlassens erfüllt sein. Der Angeklagte habe dem Zeugen aber seinen Ausweis nicht überlassen, der habe ihn schließlich von einem ominösen Mittelsmann bekommen. Seine Schlussfolgerung: Freispruch.

„Ja, es gibt einen Mittelsmann“, stimmte ihm Richterin Vera Hörauf zu, sie fügte ihren Ausführungen jedoch direkt hinzu, der Angeklagte habe trotzdem beabsichtigt, die Prüfung über eine andere Person anzutreten. „Nur dann macht es Sinn, dass der Ausweis überhaupt beim Zeugen landen konnte.“ Oder ob der Ausweis vom Himmel gefallen und zufällig in der Unterhose des Zeugen gelandet sein soll, fragte sie an den Verteidiger gewandt. Ihr Urteil daher am Ende auch ganz klar: 3000 Euro Strafe.

