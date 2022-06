Banken-Fusion ist in trockenen Tüchern

Von: Michael Acker

Teilen

Künftig Namensgeber: Die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg, in der die Raiffeisenbank Zorneding aufgeht. © Stefan Rossmann

Der Weg für eine neue Großbank im Landkreis Ebersberg ist frei: Die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg und die kleinere Raiffeisenbank Zorneding fusionieren. Das teilten die Genossenschaftsbanken mit.

Ebersberg - Dass die Häuser den Zusammenschluss anpeilen, war seit Oktober vergangenen Jahres bekannt. Jetzt haben die jeweiligen Vertreterversammlungen ihr Plazet gegeben. Wie es hieß, jeweils zu 100 Prozent.

Zusammenschluss rückwirkend zum 1. Januar

Die Zornedinger entschieden am Montagabend, die Ebersberg folgten einen Tag später. Der Zusammenschluss der beiden Banken erfolgt rückwirkend zum 1. Januar. „Aus einer Position der Stärke entsteht nun die neue Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG mit einer Bilanzsumme von rund 1,5 Mrd. Euro, die von über 40.000 Kunden, knapp 18 000 Mitgliedern und rund 250 Mitarbeitern getragen wird“, heißt es vollmundig. Und außerdem: Arbeitsplätze gehen durch die Fusion nicht verloren.

Das Führungspersonal (v.l.): Michael Eisenschmid (Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisenbank Zorneding), Christian Weber (Vorstandsmitglied Raiffeisen-Volksbank Ebersberg), Oliver Brandhuber (Vorstandsmitglied Raiffeisenbank Zorneding), Bernhard Failer (Vorstandsmitglied Raiffeisen-Volksbank Ebersberg), Martin Schottenheim (Vorstandsmitglied Raiffeisenbank Zorneding), Martin Neumayer (Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisen-Volksbank Ebersberg). F: Bank © Raiffeisen-Volksbank Ebersberg

Die fusionierte Genossenschaft werde ihren juristischen Sitz in Grafing bei München haben. An den Standorten Grafing, Zorneding und Aßling werde die Verwaltung der neuen Bank angesiedelt sein. Geleitet werde die zukünftige Raiffeisen-Volksbank Ebersberg von drei Vorstandsmitgliedern. Bernhard Failer (50) und Christian Weber (53), beide Raiffeisen-Volksbank Ebersberg, sowie Oliver Brandhuber (53), Raiffeisenbank Zorneding. Der Gesamtvorstand habe seinen Sitz in Grafing, so die Bank.

Schottenheim scheidet aus dem Vorstand aus: Ruhestand

Martin Schottenheim (60) scheide mit der Eintragung der Verschmelzung in das Genossenschaftsregister aus dem Vorstand der Raiffeisenbank Zorneding aus. Dieser Vorschlag stelle die langfristige Besetzung des zukünftigen Vorstands sicher und sei von Schottenheim, der in Ruhestand geht ausdrücklich mitgestaltet und unterstützt worden.

„Mit dem Zusammenschluss kommen zwei bekannte und verlässliche Partner zusammen, die wirtschaftlich gut aufgestellt sind. Es ist eine Fusion aus der Position der Stärke heraus – hier verschmelzen zwei Banken, nicht weil sie müssen, sondern weil Sie zusammen in Zukunft noch leistungsfähiger sind“, lassen sich die amtierenden Vorstandsmitglieder zitieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Wie schwer der Stand der Geschäftsbanken im Landkreis mittlerweile ist, zeigen die jüngsten Streichungen beim größten Wettbewerber der Genossenschaftsbanken, der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg. Das Institut hat seine Mega-Fusion lange schon hinter sich und dünnte sein Filialnetz aus: In Aßling, Forstinning und Steinhöring, wo früher noch Mitarbeiter die Kunden betreuten, stehen seit 2021 nur noch Automaten. Auch die Genossen haben schon Kundennähe dem Rotstift geopfert, etwa die Beratungsangebote in den Landgemeinden Baiern, Egmating, Emmering und Frauenneuharting aufgelöst. Und etwas später auch die Geldautomaten gestrichen.

„Wir wollen Vollsortimenter bleiben“, hatte der Ebersberger Bankvorstand Bernhard Failer nach der Ankündigung der geplanten Fusion im Herbst 2021 mit Blick auf das bestehende Angebot für Privat- und Geschäftskunden von Kontoführung bis Kreditgeschäft gesagt. Und: „Wir werden weder Personal abbauen, noch Standorte, die mit Mitarbeitern besetzt sind.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.