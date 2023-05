Ebersberger Klima-Prozess: Richter lässt sogar Kruzifix aus Saal entfernen

Von: Helena Grillenberger

Die Angeklagten im Gerichtssaal: Ihre Taktik der Prozessverzögerung ging auf. © Rossmann

Eigentlich wollte das Amtsgericht Ebersberg über die Aktion von Klimaaktivisten verhandeln. Um die Sache ging es dabei aber zunächst eher wenig.

Ebersberg – Im September 2021 hatten sich mehrere Aktivisten aus Protest gegen die Automesse IAA von einer Brücke auf der A 94 Höhe Poing abgeseilt. Die Autobahn hatte daraufhin von der Polizei gesperrt werden müssen. Am Mittwoch fanden sie sich nun vor dem Ebersberger Amtsgericht wieder.

Angeklagten wird Nötigung in 192 Fällen vorgeworfen

Die Angeklagten, denen Nötigung in 192 Fällen vorgeworfen wird, stammen aus ganz Deutschland. Offensichtlich voller Vertrauen in den ÖPNV hatten sie noch am Dienstag eine Demonstration um 7.30 Uhr vor dem Ebersberger Amtsgericht angekündigt – und reisten mit der S-Bahn um 7.27 Uhr an. Mit rot-weißem Absperrband sperrten sie den Parkplatz vor dem Amtsgericht ab und spannten mehrere Transparente, die Aufschriften trugen wie „Warum sind hier überall Autos?!“.

Seifenblasen vor Prozessbeginn: Eine der Angeklagten demonstrierte auf diese Weise für die Verkehrswende. © Rossmann

Über eine Stunde nach offiziellem Verhandlungsbeginn waren schließlich alle Prozessbeteiligten im Gerichtssaal. Die Angeklagten waren mit schwerem Gepäck – unter anderem einem Drucker – angereist, was die Einlasskontrolle verzögerte. Die Tische der Verteidigung und der Angeklagten waren vollgestopft mit Unterlagen, Laptops und Strafprozessordnungen sowie Strafgesetzbüchern. Eine Anwältin hatte nur eine der vier Angeklagten dabei. Sie sowie die übrigen drei Angeklagten beantragten außerdem, dass fünf Freunde ihre Verteidigung übernehmen durften.

Antrag auf Ablehnung des Richters wegen Befangenheit

Zwei davon ließ der Richter zu, die übrigen lehnte er ab. Sie seien nicht ausreichend sachkundig, lautete seine Begründung. Und damit hagelte es Beschwerden: Die jeweils abgelehnten Wahlverteidiger reichten schriftlich Beschwerde ein, die Angeklagten, deren Wahlverteidiger abgelehnt wurden, ebenfalls. Schließlich stellte einer von ihnen ein Antrag auf Ablehnung des Richters wegen Befangenheit: Zum einen würden die Angeklagten für ihn bereits als schuldig feststehen, zum anderen sei er (der Antragsteller) nun der einzige ohne Verteidiger – der Richter verstoße damit gegen die Menschenrechtskonvention.

Eine Sicherheitskraft der Justiz beobachtet das Geschehen vor dem Gerichtsgebäude. © Rossmann

Schließlich rückten zwei der Wahlverteidiger noch mit einer schriftlichen Bestätigung heraus, dass sie bereits als Verteidiger tätig waren. „Warum kam das nicht gleich?“, wollte der Richter wissen. „War ja nicht notwendig“, lautete die flapsige Antwort. Schließlich ließ Kaltbeitzer also doch alle fünf Wahlverteidiger zu. „Jetzt haben Sie das, was Sie wollten“, sagte er an die Angeklagten gewandt und prophezeite mit Blick auf die Uhr: „Ob wir heute fertig werden, sei dahingestellt.“ Denn erst kurz vor 12 Uhr konnten die Personalien der Angeklagten festgestellt und die Anklageschrift verlesen werden.

Strategie der Angeklagten: immer wieder Verzögerung

Die Strategie der Angeklagten: weiterhin Verzögerung. Bevor es eine Einlassung zu hören gab, folgte bereits der nächste Antrag: Das Kreuz solle abgehängt werden. „Wir wollen einen bedrohungsfreien Raum für alle Anwesenden.“ Das Kreuz sei ein Folterinstrument, das dem Recht auf einen fairen Prozess entgegen stehe. Denn die politische Hinrichtung jenes Aktivisten, „der sich für eine inklusive Gesellschaft einsetzte“, erklärte die evangelisch erzogene Angeklagte, „stellt mindestens eine symbolische Drohung mir gegenüber dar.“ Also zeigte der Richter guten Willen und ließ das Kruzifix entfernen.

Die Einlassungen bestanden schließlich aus Vorträgen über die Notwendigkeit der Verkehrswende. Fragen des Richters oder der Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten nicht beantworten. Einen Polizisten, der als Zeuge geladen war, nahmen sie dafür ins sprichwörtliche Kreuzverhör. Da dieser jedoch als Sachbearbeiter nicht selbst anwesend war, konnte er ihnen nur unzufriedenstellend Antwort geben. Es folgte der nächste Antrag: Polizisten, die als Zeugen vernommen werden, sollen bis zum Ende des Prozesses in Einzelhaft verwahrt werden, damit sie sich nicht untereinander absprechen könnten. Denn: Sie sähen alle anderen nur als „Täter oder Ausländer“, ihr Hauptziel sei es, alle wegzusperren.

Staatsanwältin hält Antrag für Straftat

„Ich halte diesen Antrag für eine Straftat“, warf die Staatsanwältin direkt ein und auch der Richter wurde dieses Mal deutlich: „Dem Antrag fehlt jede Grundlage“, erklärte er die Ablehnung. „Ich habe bisher nahezu alles zugelassen, aber wenn hier weiterhin Anträge solcher Qualität kommen, kann ich Ihnen die Genehmigung zur Verteidigung auch wieder entziehen.“

Weil insgesamt acht Zeugen geladen waren, das Verfahren bis zu diesem Punkt aber bereits siebeneinhalb Stunden lief, entschied der Richter schließlich, das Verfahren auszusetzen. Vermutlich im Juli sollen drei neue Tage angesetzt werden.

