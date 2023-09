Realschule Ebersberg nimmt neuen Anbau in Betrieb – und ist dennoch voll bis unters Dach

Von: Josef Ametsbichler

Noch herrscht das kreative Chaos: Im Flur der Realschule Ebersberg türmt sich Mobiliar und Putzzeug, die Handwerker gehen ein und aus. Am Dienstag ist Schulstart – dann soll hier wieder Platz und Ordnung sein. © Artist S.ROSSMANN

In der letzten Ferienwoche regieren in der Realschule Ebersberg die Handwerker. Die Schule bekommt vier neue Klassenzimmer und eine Ganztagsbetreuung - und ist voll belegt.

Ebersberg – Der Staub ungezählter Arbeitsschuhe bedeckt die Flure der Realschule Ebersberg. Aus jedem Winkel klopft und surrt es. Der Schulhof zwischen Turnhalle und Hauptgebäude ist von Handwerker-Bussen zugeparkt. Zwölf an der Zahl, Trockenbauer, Sanitär, Maler, Klimatechniker und so weiter. Kennzeichen von Ebersberg über Erding bis Erzgebirge. In der letzten Woche vor Schulbeginn ist die Realschule auf den ersten Blick noch Großbaustelle. Aber dermaßen, dass man kaum glauben mag, dass hier ab Dienstag wieder Unterricht stattfindet.

Realschule Ebersberg: Anbau für rund elf Millionen

„Alles wird gut, Herr Schmidl!“, posaunt ein gut gelaunter Handwerker im Vorübergehen. Der Adressat, Schulleiter Markus Schmidl (51), antwortet mit einem festen „Na klar! Muss es ja !“ Der Handwerker-Wirbel, der gerade durch seine Schule fegt, rotiert im Endspurt einer zweijährigen Dauerbaustelle, hinten raus wird es halt gerne knapp. Am Dienstag soll der knapp 11 Millionen Euro teure Anbau bezugsfertig sein.

Zugeparkt: Alle möglichen Gewerke und Firmen sind an der Schulbaustelle im Handwerker-Einsatz. © Artist S.ROSSMANN

Bergblick für die bravsten Schüler: Die neuen Klassenzimmer im 2. Stock sind fertig

Zur eigenen Beruhigung, dass es schon klappen wird, kann Schulleiter Schmidl in den 2. Stock hinaufsteigen und die Tür in eins der vier neuen Klassenzimmer aufziehen. Dahinter: Stille, Sauberkeit, Alpenpanorama. Vor dem kombinierten Tafel-Whiteboard stehen zwischen frisch geweißelten Wänden Pult- und Stuhlreihen auf dem gewienerten Boden und verströmen Bezugsfertigkeit. „Wir leben jetzt analog und digital gleichzeitig“, sagt der Herr im Haus über Kreide, Computerprojektor und W-Lan in jedem Zimmer.

Vor den Fensterscheiben zeichnet sich hinter dem Stadtpanorama von Ebersberg die Alpenkette ab. „Die schönsten Räume im Haus!“, sagt Schmidl. Und plaudert aus, dass dort am Dienstag die Klassen einziehen dürfen, die im vorherigen Schuljahr die wenigsten Disziplinarmaßnahmen angehäuft haben. Als Belohnung fürs Bravsein. Barrierefrei geht es bei Bedarf auch mit dem neuen Aufzug nach oben.

Ruhepol: Schulleiter Markus Schmidl in einem der neuen Klassenzimmer. Den Bergblick stört noch ein Baugerüst. © Artist S.ROSSMANN

Offene Ganztagsbetreuung: Raum zum Lernen, Essen und Spielen

Aber auch im 1. Stock und im Erdgeschoss lässt es sich aushalten. Dort wurde der nun aufgestockte Gebäudeteil saniert. Im 1. Stock kommen wieder Verwaltung, Schulleitung und Lehrerzimmer unter. Und im Erdgeschoss die Offene Ganztagsbetreuung (OTG), über die sich der Schulleiter besonders freut. „Es gibt nicht viele Schulen, die das haben“, sagt er, als er die Tür aufzieht. Ein Saal mit Blick auf den Hof, daneben ein kleinerer Raum zum Hausaufgaben machen und Lernen. Noch sind die Zimmer leer, doch Schmidl sieht vor seinem geistigen Auge schon die Tische und Regale voller Übungs- und Spielmaterialien.

Mehr als 100 der insgesamt rund 970 Realschüler werden das Betreuungsangebot bis 16 Uhr annehmen, dort mittagessen, Hausaufgaben machen, Förder- und Freizeitangebote nutzen.

Realschule Ebersberg wächst: 100 Schüler mehr als im Vorjahr

Wenn es am Dienstag losgeht, wird das Gebäude brechend voll sein, über 100 Schüler mehr als im letzten Schuljahr beherbergen. Zum Ende des vergangenen Schuljahrs hatte der Ebersberger Realschulleiter gewarnt, dass seine Schule an ihre Grenzen komme, weil so viele Schüler vom Gymnasium zurückträten.

Mit viel Jonglieren auch mit benachbarten Schulen habe man es nun hinbekommen – sofern auf den letzten Metern nichts Unvorhergesehenes passiere, sagt Schmidl inzwischen. Viele große Klassen mit über 30 Schülern sind die Folge – nicht nur in Ebersberg, sondern in der ganzen Region. Der aufgestockte Anbau mit den vier neuen Klassenräumen kommt gerade noch rechtzeitig und wird sofort gefüllt. Der Schulleiter betont: „Wir haben kein Zimmer über.“

