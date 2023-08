Riesengaudi in Oberndorf: Mopeds rasen über Stoppelfeld

Burschenverein und Feuerwehr laden ein

Von Peter Kees

Anfang September findet in Oberndorf ein großes Mopedrennen auf einem Acker statt. Die Veranstalter versprechen eine Riesengaudi.

Ebersberg - Slalom wird gefahren, auf verengten Strecken muss man sich bewegen können, in stehendem Wasser fahren, über Buckel düsen und unter hängenden Sandsäcken durch: Am Sonntag, 3. September, findet in Oberndorf bei Ebersberg erstmals ein Mopedrennen auf einem Acker statt: das Mopädrennaz. Die Idee entstand am Stammtisch, erzählen Michael Winhart, Leo Soyer und Sebastian Honauer.

Das Rennen findet auf einem Stoppelfeld statt

Veranstalter sind der Oberndorfer Burschenverein und die Oberndorfer Feuerwehr. Das Rennfeld auf dem „gemulchten Stoppelfeld“ wird um 10 Uhr geöffnet. Um 12 Uhr findet das Qualifying statt, um 14 Uhr beginnt das Rennen, bei dem immer vier Fahrer gegeneinander antreten. Zwei davon kommen eine Runde weiter, die anderen beiden scheiden aus.

Online-Anmeldung: Teilnahme kostet 25 Euro

Dem Gewinner winkt ein originales Zündapp-Moped. Wer mitfahren will sollte sich vorab über die Website www.mopaedrennaz-oberndorf.de anmelden. Die Anmeldegebühr beträgt 25 Euro. Wer das verpasst, hat auch am Renntag noch die Möglichkeit sich vor Ort anzumelden, sofern nicht bereits alle Plätze vergeben sind.

Für Zuschauer ab zwölf Jahre übrigens werden fünf Euro Eintritt fällig. Damit nimmt man allerdings gleich an einer Tombola teil, deren Hauptpreis ein Mars Solo Mofa ist. Parallel zum Rennen veranstalten der Burschenverein und die Feuerwehr ein Oldtimer-Moped-Treffen. Wer mit seinem Gefährt gemeinsam 100 Jahre alt ist, bekommt eine Maß Bier gratis. Das Rennfest beginnt übrigens schon am Abend zuvor: am Samstag ab 19 Uhr ist Bier- und Weinfest im Stadel am Acker. Die Stimmungsband „Drunter und Drüber“ aus Hohenlinden sorgt für musikalisches Feuer am Tag vor dem Rennen.

