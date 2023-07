Stühlerücken beim Roten Kreuz: Wer kommt, wer geht

Von: Michael Acker

Das ist der Arbeitsplatz der Kreisgeschäftsführung: Die BRK-Zentrale im Westen Ebersbergs. © Rossmann

Beim BRK-Kreisverband Ebersberg steht noch in diesem Jahr ein Wechsel in der Führungsebene an. Das bestätigte Vorsitzende Kathrin Alte.

Landkreis – Der Kreisverband Ebersberg im Bayerischen Roten Kreuz bekommt noch in diesem Jahr einen neuen Geschäftsführer. Manfred Barth (59), derzeit stellv. Kreisgeschäftsführer in Altötting, tritt den Chefposten zum 1. September an. Bis Ende November wird er die jetzige Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Seibl-Kinzlmaier (62) begleiten. Diese geht dann zum 1. Dezember in Ruhestand. Entsprechende Informationen der Ebersberger Zeitung bestätigten Barth und die BRK-Kreisvorsitzende Kathrin Alte am Dienstag.

Manfred Barth (59) aus Altötting wird BRK-Kreisgeschäftsführer. © Schwarz

Über 40 Bewerberinnen und Bewerber habe es auf die intern und extern ausgeschriebene Stelle gegeben, sagte Alte, die auch Anzinger Bürgermeisterin ist, der EZ. Es habe ein umfassendes und intensives Personalauswahlverfahren gegeben, bei dem man sich eine externe Beratungsfirma mit ins Boot geholt habe. Die Wahl sei schließlich auf den gebürtigen Altöttinger Manfred Barth gefallen, der gelernter Journalist ist und seit sieben Jahren in führender Position für das BRK arbeitet, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer des Altöttinger Kreisverbands und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Mit dem neuen Chef soll es eine neue Strategie geben

Alte sagte, man wolle mit Barth eine neue „Strategie entwickeln“ für die ehrenamtlichen Kräfte des Roten Kreuzes. Das Ehrenamt verändere sich, alle Organisationen täten sich schwerer, Freiwillige für die Mitarbeit zu gewinnen. Zudem gebe es auch bezahltes Ehrenamt als Konkurrenz. Als Beispiel nannte Alte die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten.

Elisabeth Seibl-Kinzlmaier (62) BRK-Chefin, geht in Ruhestand. © Rossmann

Derzeit würden sich beim BRK Ebersberg über 1100 Ehrenamtliche aktiv engagieren, sagt die Anzingerin. Hinzu kämen rund 300 festangestellte Kräfte. Damit sei dies ein „mittelgroßer“ Kreisverband, bewertet der neue Chef Manfred Barth seine Ausgangslage. „Ebersberg steht gut da“, meint er. Derzeit arbeitet Barth, der verheiratet und Vater von drei Söhnen ist, in Altötting noch für einen der größten Kreisverbände im BRK, der rund 1000 hauptamtliche und rund 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter hat.

Seibl-Kinzlmaier geht nach 21 Jahren beim BRK

Elisabeth Seibl-Kinzlmaier verlässt ihren Arbeitsplatz in der BRK-Kreisgeschäftsstelle im Westen der Stadt nach über 45 Berufsjahren, davon 21 beim BRK. Ab 2014 war sie stellvertretende Kreisgeschäftsführerin und ab 2016 Kreisgeschäftsführerin. In Ihre Amtszeit fiel der Bau der neuen Geschäftsstelle und der Umzug des Teams dorthin. Kreisvorsitzende Alte sagt: „Wir bedauern seitens des Vorstands die Entscheidung von Frau Seibl, die zur DNA unseres Kreisverbands gehört, wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt.“

