Ebersberger Schwarzbuch-Bau wird wohl abgerissen

Von: Robert Langer

Teilen

Das alte Sparkassengebäude in Ebersberg wird derzeit als Impfzentrum und Flüchtlingsunterkunft genutzt. © sRo

Jetzt zeichnet sich ab, was mit dem früheren Sparkassenbau in Ebersberg, das 2016 vom Landkreis gekauft wurde, geschehen soll. Das Haus war mehrfach in die Schlagzeilen geraten.

Ebersberg – Das frühere Sparkassengebäude, das im Besitz des Landkreises ist, wird abgerissen. Ein Teil des zentrumsnahen und damit teuren 15 000 Quadratmeter großen Geländes wird an einen Investor verkauft. Der soll dort Wohnungen bauen – auch günstige. Mit dem Erlös des Verkaufs könnte der Landkreis ein zusätzliches Verwaltungsgebäude für das Landratamt, das dringend Büroflächen braucht, auf dem Restgrundstück finanzieren.

So sieht zumindest der Plan aus, der von einer interfraktionellen Arbeitsgruppe ausgearbeitet wurde und dem Kreistag zur Prüfung vorgelegt wird. Der Kreisausschuss hat schon mal grünes Licht gegeben.

Landkreis kaufte die Immobilie für rund zwölf Millionen Euro

Der Landkreis hatte die Immobilie 2016 für rund zwölf Millionen der Sparkasse abgekauft. Doch dann explodierten die veranschlagten Projektkosten für die neue Nutzung auch wegen des Brandschutzes, sie kletterten von 3,3 auf über elf Millionen Euro, dann auf 20 Millionen Euro. Eine Variante wurde sogar mit rund 97,5 Millionen Euro veranschlagt. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und sein Landkreis mussten Spott einstecken und fanden sich plötzlich im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes wieder, wo die krassesten Fälle von Steuergeldverschwendung aufgelistet werden.

Neue Räume für Landratsamt könnten entstehen

Nun sieht es so aus: Im Idealfall werden die zusätzlichen benötigten Räume für das Landratsamt durch den Teilverkauf des Areals finanziert. Das ist abhängig davon, wie dicht ein Investor auf dem zu veräußernden Teilgelände bauen darf, also wie hoch der mögliche Verkaufs- Gewinn für den Landkreis sein könnte. Im Gespräch sind fünf Geschosse plus Dach – auch in Abhängigkeit mit der Umgebung.

Stadt Ebersberg hat Planungshoheit

Die Planungshoheit dazu hat allerdings die Stadt Ebersberg. „Wir sind in gutem Kontakt“, sagt Landrat Niedergesäß. Im Raum steht ein Wettbewerb der Stadt für die Überplanung des gesamten Umfeldes. Ergebnisse könnte es Mitte kommenden Jahre geben, sagt der Bürgermeister der Kreisstadt und Kreisrat Ulrich Proske (parteifrei). Er könnte sich auch eine Weiternutzung von Teilen des Gebäudes vorstellen. „Das wird die Untersuchung ergeben.“ Es werde jedoch eine gemeinsame Planung von Stadt und Landkreis geben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

„Wir sehen auch die Nöte des Landkreises“, meint Proske. Denn der Kreis stehe vor einer ganzen Reihe von kostspieligen Projekten. Da käme eine kostengünstige Lösung für die Erweiterung des Landratsamts gerade recht. Noch ist es aber ein Plan.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.