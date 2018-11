Stadt holt sich externen Moderator

Der neu ins Leben gerufene Arbeitskreis Verkehr Innenstadt und St2080 hat seine Jungfernfahrt hinter sich. Die erste Sitzung verlief harmlos. So unterschiedlich die Interessen der Vertreter von Stadtpolitik, Bürgerinitiative „St2080raus“ und Schutzgemeinschaft Ebersberger Osten auch sein mögen, sie haben sich auf ein weiteres Vorgehen geeinigt.

Ebersberg- Ab nächstem Kalenderjahr mit Hilfe eines externen Moderators (im Haushalt sollen dafür 40.000 Euro eingestellt werden) über mehrere Themenblöcke debattiert. So geht es etwa um eine mögliche Ortsumfahrung und geeignete Trassen, eine Verbesserung des Innenstadtverkehrs und mögliche Sofortmaßnahmen. Letztere spielen vor allem deswegen eine große Rolle, da eine Ost-Nord-Umfahrung der Kreisstadt durch die langwierige Bewerbungs- und Planungszeit für den Bayerischen Staatsstraßenausbauplan ohnehin erst in vielen Jahren umgesetzt werden könnte. Wohlgemerkt könnte, denn zunächst müssen sich die Ebersberger erst einmal auf eine Trasse einigen. Das dürfte bereits im neuen Arbeitskreis für einige Diskussionsstunden sorgen, denn während die Bürgerinitiative „St2080raus“ so schnell wie möglich eine Umfahrung wünscht, lehnt die Schutzgemeinschaft Ebersberger Osten eine Trasse durch das Gebiet (nord-)östlich der Kreisstadt kategorisch ab.

Die Ostvarianten waren im Jahr 2009 bei der Diskussion um die Trassenführung vor der damaligen Fortschreibung des Staatsstraßenausbauplans aber mit am ehesten realisierbar erschienen. Zu einer Einigung war es damals nicht gekommen, das Projekt wurde nicht beim Freistaat eingereicht. In fünf bis sieben Jahren wird mit der nächsten Neuaufnahme von Projekten gerechnet. Damit die Ebersberger für die nächste Runde gut gerüstet sind und hoffentlich möglichst geschlossen hinter einer Trassenführung stehen, soll der Arbeitskreis Verkehr Möglichkeiten vorsondieren.

UTA KÜNKLER