Sechs Aktionen in der Fußgängerzone: Kunstverein Ebersberg macht Kunst in einer Garage

Von: Sabine Heine

Hier wird bald Kunst gemacht: Andreas Mitterer, Marcel Kovarik, Manuel Strauß und Lucia Ott (v.l) in der Garage mit dem neuen Tor. © PETER KEES

Raus aus dem Galeriebetrieb, rein ins echte Leben. Der Kunstverein Ebersberg startet jetzt mit dem Kunstbetrieb in einer Garage.

Ebersberg – Während im Radio Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion erklang, fand sich in der Ebersberger Fußgängerzone eine kleine Gruppe Kunstinteressierter ein. In einer der Garagen gegenüber des Einkaufzentrums wurde das neu aufgelegte Artist in Residence-Projekt des Ebersberger Kunstvereins eröffnet. Vom Leiden Christi keine Spur. Vielmehr stand man mit einem Glas Sekt auf der Straße und blickte hinein in die (noch) nackte Garage, die sich ihres Tores entledigt und stattdessen ein Werkstattfenster bekommen hat. Im vierwöchigen Wechsel sollen dort nun bis Oktober diesen Jahres Künstler und Künstlerinnen arbeiten. Und das öffentlich, denn das neue Tor aus Stahl und Glas erlaubt permanenten Einblick.

Als Schnittfläche zwischen privater und öffentlicher Fläche beschreibt Kunstvereinschef Andreas Mitterer denn auch diesen ungewöhnlichen Kunst-Ort mitten im kommerziellen Umfeld und erklärt: „Der Kunstverein Ebersberg möchte mit dieser Satelliten-Ausstellungsreihe eine neue Schnittstelle zwischen zeitgenössischer Kunst und Gesellschaft anbieten.“

Jeden Monat ein anderer Künstler

Jeweils zur Mitte des Monats wechselt der Künstler bzw. die Künstlerin. Sechs künstlerische Positionen wird es in „La Garaasch!“, wie das Programm betitelt ist, insgesamt geben. Den Anfang macht der Münchner Marcel Kovarik. Sein Medium: Airbrush. Der an der Münchner Akademie der Bildenden Künste studierte Kovarik will die Wände der Garage besprühen, mit bunten Abstraktionen, wie er erzählt. Zu sehen war am Karfreitag noch nichts. Nur eine Nebelmaschine dampfte im Inneren des neuen Kunstortes vor sich hin. Die von ihr erzeugten Nebelschwaden wurden in farbiges Licht getaucht.

Nach Ostern legt der 29jährige Künstler dann los. Täglich will er etwa fünf bis sechs Stunden vor Ort sein, um die Wände zu gestalten. Diese Art zu arbeiten ist Neuland für ihn, einerseits, weil man ihm beim Arbeiten zusehen kann, andererseits weil er mit diesem Ort sein gewohntes Format verlässt. Hat er sich bislang auf eher kleinformatigen Materialien wie Leinwänden, Alu-Dibond oder Plastikplatten ausgedrückt, so geht es jetzt direkt an die Wände. Deutlich größere Flächen sind das. Kovarik will seine Abstraktionen darauf übertragen. Formen und Schablonen hat er schon mal mitgebracht. „Was es wird, weiß ich allerdings noch gar nicht,“ bekennt er, denn sein Ansatz: er will intuitiv und nicht geplant tätig sein, inspiriert von der Natur und seinen Gefühlen.

Dialog mit dem Künstler ist erwünscht

Die Ebersberger dürfen also gespannt sein. Ein Dialog mit dem Künstler soll jederzeit möglich sein. Ein solcher ist übrigens auch für die einander folgenden Künstlern und Künstlerinnen vorgesehen, denn ein Teil der in der Garage entstandenen Werke soll jeweils für den Nachfolger hinterlassen werden, der damit weiterarbeiten kann. Für Kovarik gilt das nicht. Denn er ist der Erste und muss die weißen Wände nun erst einmal von Grund auf gestalten – und das unter den neugierigen Blicken so mancher Ebersberger und Ebersbergerinnen.

pke

