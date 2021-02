Eisiger Kampf um ein Reh: Tier verirrt sich auf See und bricht ein - 30 Rettungskräfte im Einsatz

Mit Rettungsschlitten und Leiter versuchen zwei Einsatzkäfte sich dem verunsicherten Reh zu nähern, das mitten auf dem Egglburger See Kräfte sammelt.

Tierdrama am Egglburger See

von Michael Acker schließen

Rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserwacht waren am Donnerstagabend am Egglburger See im Landkreis Ebersberg damit beschäftigt, ein Reh zu retten. Das Tier hatte sich auf die Eisfläche verirrt.