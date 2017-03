Alte Verbindung immer noch unterbrochen

Die Verbindung der Stadt Ebersberg ins Nachbarzentrum Wasserburg ist alt und war einst tragfähig: Jetzt aber jährte sich der Dammrutsch zum 30. Mal, der die Eisenbahntrasse in die Altstadt unterspülte.

Ebersberg - Seit dem Dammrutsch müssen Besucher aus Ebersberg vom Filzenexpress in den Bus umsteigen, um die letzten Kilometer in die beliebte Innstadt zu bewältigen, die besonders am Wochenende ein begehrtes Ausflugsziel ist. Die Wiederbelebung der Trasse ist inzwischen ein Rechtsstreit zwischen einem Konsortium und der Stadt Wasserburg selbst, die eine Renovierung für unfinanzierbar hält. Es geht um die Kostenverteilung. Der Streit dauert an. Mit einer Transparentaktion hat die Fahrgastvereinigung Pro Bahn jetzt an diese Vorgänge erinnert. Das Banner hängt quer über der aufgelassenen Bahntrasse.