Sohn schlägt Eltern: Richter bleibt nur Freispruch übrig

Von: Helena Grillenberger

Keine Zeugenaussagen, also Freispruch hieß es am Ebersberger Amtsgericht. © David-Wolfgang Ebener

Alle Beteiligten haben ihre Aussagen zurückgezogen: Die angeklagten Schläge gegen den Vater und Grobheiten gegen seine Mutter haben keine Folgen für einen inzwischen 34-Jährigen.

Ebersberg – Ein 33-jähriger Mann schlägt seinem Vater mit der Faust ins Gesicht, beschimpft ihn und schubst seine Mutter, als diese droht, die Polizei zu rufen. Daraufhin fordern die Eltern ihren Sohn auf, auszuziehen. Der gerät noch mehr in Rage, schlägt gegen die Wände, tritt gegen die Moskitotüren und richtet dabei einen Schaden von rund 100 Euro an. Die Polizei kommt und befragt die Eltern. Der Sohn landet wegen Körperverletzung vor Gericht. Die Schilderungen in diesem Text stammen aus der Anklageschrift. Gmahde Wiesn, möchte man meinen, doch so einfach ist es nicht: Freispruch für den mittlerweile 34-Jährigen.

Mit Fußfesseln wurde er am Donnerstag vor dem Ebersberger Amtsgericht vorgeführt. Seine Eltern traf er vor dem Gerichtssaal, die Familie tauschte dort Umarmungen aus. Als die Beamten dem Angeklagten die Fesseln abnehmen wollten, klemmten diese, sodass nur eines seiner Beine von dem Metallring befreit werden konnte. „Staatsgraffe“, murmelte einer der beiden Polizisten, die den Angeklagten vorgeführt hatten, und lacht.

Mit einer Fessel am Fuß und dem zweiten Metallring in der Hand lauschte der Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis, der sich zurzeit in einer psychiatrischen Einrichtung befindet, reglos der Anklageschrift. Er wolle keine Angaben machen, erklärte er nur.

Alle Zeugen machen vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch

Sein Vater wurde als Zeuge hereingebeten. Als Verwandter des Angeklagten nutzte er sein Zeugnisverweigerungsrecht. Auch die Mutter des 34-Jährigen wollte keine Angaben machen. Bliebe die Aussage der als Zeugin geladenen Polizistin. Auf diese wurde jedoch verzichtet, denn: Es gibt ein Beweisverwertungsverbot. Ein solches Verwertungsverbot hat zur Folge, dass ein bestimmtes Ergebnis der Beweiswürdigung nicht für das Urteil berücksichtigt werden darf.

Sprich, alles, was die Eltern der Polizei über eine mögliche Körperverletzung gesagt haben könnten, darf vor Gericht keine Würdigung finden, weil sie sich dort entschieden hatten, nicht gegen ihren eigenen Sohn aussagen zu wollen.

Richter bleibt nur Freispruch übrig

„Ein kurzer Prozess, im wahrsten Sinne des Wortes“, begann Richter Frank Gellhaus seine Urteilsbegründung. „Die Beweisaufnahme, wenn man denn von einer sprechen kann, hat nichts ergeben.“ Sein Urteil daher ganz klar: Freispruch. „Ich wünsche Ihnen alles Gute“, schloss er die Verhandlung, an den Angeklagten gewandt.

