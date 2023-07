„Wie schaffe ich die nächste Nacht?“: 35 Jahre hat Georg Knufmann durch psychische Krisen geholfen

Von: Robert Langer

Teilen

Wir versuchen mit unseren Ratsuchenden Lösungen zu entwickeln. Georg Knufmann © Artist S.ROSSMANN

Über 35 Jahre war Georg Knufmann Leiter der Sozialpsychiatrischen Dienste Ebersberg. Jetzt geht er mit fast 66 Jahren in den Ruhestand.

Ebersberg – Zunächst hatte Georg Knufmann kurz Architektur studiert, fing aber Feuer für soziale Themen, änderte seine Ausbildung und war dann über 35 Jahre Leiter der Sozialpsychiatrischen Dienste Ebersberg. Jetzt geht er mit fast 66 Jahren in den Ruhestand.

Herr Knufmann, welche Probleme haben die Menschen, um die Sie sich mit ihrem Team kümmern?

Wir beraten Menschen mit akuten und chronischen psychischen Erkrankungen, Menschen mit Depressionen, Psychosen, Angsterkrankungen, Zwangssymptomen, drohendem Burnout, Mehrfachdiagnosen mit psychischen Erkrankungen und Sucht. Wir beraten Angehörige, die nicht mehr weiter wissen. Niemand muss bei uns eine ärztliche Diagnose mitbringen. Wir unterliegen der Schweigepflicht. Die Beratungen sind kostenlos und wir bemühen uns um sehr zeitnahe Termine. Wir machen bei Bedarf Haus- und Klinikbesuche. Wir kümmern uns um nahezu alle Lebensthemen zu psychischer Gesundheit und Krankheit, Wohnen, Arbeit und Beschäftigung, finanzielle Sorgen, Schwierigkeiten mit Beziehungen und Einsamkeit. Wir versuchen mit unseren Ratsuchenden Lösungen zu entwickeln. Wir vermitteln, wenn notwendig zu anderen Beratungsstellen, Kliniken, niedergelassenen Psychotherapien. Es gibt viele Gruppenangebote.

Was kann ein Betroffener bei Ihnen erwarten?

Es gibt viele Möglichkeiten, zu helfen. Die Betroffenen müssen nur den ersten Schritt machen. Das ist keine Schwäche, sondern Stärke. Manchmal melden sich auch Angehörige bei uns. Es gibt Möglichkeiten im geschützten Rahmen oder in anonymen Kontakten. Da ist in den vergangenen Jahren sehr viel passiert. Nach den Verbrechen an Betroffenen im Nationalsozialismus hat sich im Rückblick sehr viel geändert. Wir müssen uns aber immer weiter entwickeln.

Knufmann: „Man muss sich auf den Klienten einlassen“

Was bieten Sie an?

Wir besuchen die Menschen daheim in ihrem gewohntenUmfeld. Der Beratungsdienst erfüllt montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr Aufgaben, wenn der psychiatrische Krisendienst in München eine Situation nicht telefonisch beheben kann und ein Krisenhausbesuch notwendig und gewünscht ist. Wir können schnell Termine vermitteln, ganz unbürokratisch, ohne Überweisung von einem Arzt. Wir wollen helfen, wenn es um die Frage geht, wie schaffe ich die nächste Nacht, wie komme ich über das Wochenende? Es geht auch darum, zu verhindern, dass sich jemand in seiner Verzweiflung umbringt. Durch unsere Beratungsarbeit können wir suizidale Situationen mindern und Suizide verhindern.

Was macht der Beruf mit dem Therapeuten selbst?

Man muss sich auf den Klienten einlassen und gleichzeitig Distanz wahren. Ich hatte auch in meinem Leben Entwicklungskrisen. Die haben wir alle. Das sind wichtige Erfahrungen, auch wenn es manchmal sehr weh tut. Wir sind alle nur Menschen und lernen ständig dazu. Wir müssen uns als Therapeuten ständig fragen, ob wir Berufliches und Privates zu sehr vermischen, ob wir noch handlungsfähig sind. Man braucht auch als Therapeut ein Privatleben. Bei mir hat es funktioniert.

Wie haben Sie angefangen?

Eigentlich bin ich versehentlich reingerutscht. Ich komme von einem Münsterländer Bauernhof. Das war ein hartes Leben. Da mussten alle Kinder anpacken. Ich habe viele Brüder und Schwestern. Ich war in der Mitte. Mitarbeiten war normal. Das hat mich geprägt. Ich hatte später kein Problem, zwölf oder 14 Stunden zu arbeiten. Überstunden konnten für so viel Aufbauarbeit in Ebersberg nicht bezahlt werden, ich habe sie freiwillig geleistet, um Ziele zu erreichen.

Knufmann: 35 Jahre sind schnell vergangen

Sie haben angefangen Architektur zu studieren. Warum der Wechsel? Und warum dann Ebersberg?

Mich haben andere Dinge mehr interessiert, als Häuser zu bauen. Ich habe dann Soziales studiert und mich an der Klinik Bogenhausen beworben. Da kam das Angebot Ebersberg. Ab 1988 war ich einige Jahre allein mit dem Aufbau einer kleinen Außenstelle der sozialpsychiatrischen Dienste Bogenhausen hier im Landkreis beschäftigt. Das war für mich genau richtig. Der Landkreis ist überschaubar, aber nicht zu klein. Hier kann man vieles bewirken.

Und Sie sind geblieben.

35 Jahre sind eine erstaunlich lange Zeit. Trotzdem ist sie schnell vergangen. Es war eine erfüllende Tätigkeit, sehr arbeitsintensiv, nie langweilig, mit sehr viel Gestaltungsfreiheit für unseren Beitrag zu einer nie abschließbaren Psychiatriereform.

Was waren die wichtigen Entwicklungen auf diesem Feld im Landkreis?

1994 konnte durch die Förderung des Bezirkes Oberbayern ein eigenständiger Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst seine Tätigkeit aufnehmen. 1995 begann der Aufbau verschiedener betreuter Wohnformen mit Einzelwohnen und Wohngemeinschaften. 1997 wurde die psychiatrische Tagesstätte „Gartenhof“ eröffnet mit Treffpunkt, Tagesstruktur, Variationen von Arbeitstraining und therapeutisch unterstützten Gruppenangeboten in einem schönen alten Haus mit großem Garten im Herzen von Ebersberg.

Knufmann: Früher wurde rein medizinisch reagiert

Wie ging es weiter?

1999 begann die Zuschaltung von Geronto-Fachkräften für die Arbeit mit psychisch kranken alten Menschen. Eine wegweisende Entscheidung. 2001 wurde die Diakonia Ebersberg als erster Zuverdienstbetrieb für Menschen mit Handicaps gegründet. Erst mit einem großen Gebrauchtwarenkaufhaus in einer Halle vom Unternehmer Georg Reischl, jetzt mit einem Laden an der Münchener Straße mit vielen Zuverdienst- und Integrationsarbeitsplätzen. 2010 eröffnete der Rosenhof als Zentrale des Verbundes Sozialpsychiatrische Dienste Ebersberg. Gleichzeitig konnten mit der Familie Reischl zukunftsfähige Wohnformen entwickelt werden.

Wie haben Sie ihre Erfahrungen gesammelt?

Ich habe schon im Zivildienst viele Nachtdienste in entsprechenden Einrichtungen gemacht. Gelernt habe ich dabei, dass die betroffenen Menschen ein großes Redebedürfnis haben, wenn sie Vertrauen gefasst haben. Da hatten sie oft schon einen langen Leidensweg hinter sich.

Wie war damals die Situation?

Damals war es üblich, auf psychische Probleme rein medizinisch zu regieren, also mit Medikamenten, um ruhig zu stellen. Das hat sich inzwischen glücklicherweise geändert. Medikamente können sehr hilfreich sein, oft auch notwendig. Aber sie sind nicht der einzige Weg. Ganz wichtig ist der respektvolle und einfühlsame Umgang miteinander.

Knufmann: „99 Prozent sind echt“

Viele psychische Erkrankungen sind schwer nachzuweisen. Was sagen Sie Menschen, die meinen, die Betroffenen wollen sich nur irgendwie krankschreiben lassen?

Das sehe ich nicht so. 99 Prozent der erzählten Geschichten und Beschwerden der Klienten sind echt. Das hat sich auch in Überprüfungen ergeben. Es muss sich keiner schämen, psychisch erkrankt zu sein. Das betrifft sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft. Symptome können unter anderem Schlafstörungen sein, ständige Unruhe, Angstzustände oder Panikattacken. Das ist alles kein Spaß. Und die Erkrankung bleibt über viele Jahre. Das ist kein Knochenbruch, der schnell ausheilt.

Wie sind die Kontakte zu Therapeuten vor Ort?

Die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Psychotherapeuten ist gut. Es gibt nur zu wenige. Man wartet sechs bis acht Monate auf einen Therapieplatz. Im Bereich der niedergelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten noch länger. Wir haben auch deshalb von Anfang an Selbsthilfegruppen im Landkreis Ebersberg mit initiiert. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe davon, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten, auch in unseren eigenen, barrierefreien Gruppenräumen. Neu ist das Portal „Selbsthilfe Ebersberg“, das wir als Beratungsdienst fördern und das eine gute Informationsquelle für Menschen ist, die im Landkreis Ebersberg Selbsthilfegruppen suchen.

Wer bezahlt Ihre Angebote?

Unser Hauptkostenträger ist der Bezirk Oberbayern. Es fließen auch Eigenmittel unseres Trägers Diakonie München und Oberbayern und des Diakonischen Werkes Bayern in unsere Arbeit. Für viele Zusatzangebote sind wir auf Spendenmittel und Stiftungen angewiesen.

Knufmann: Würde den Beruf wieder ergreifen

Welche Planungen haben Sie für Ihren Ruhestand?

Kochen, Putzen, Waschen, den Haushalt führen. Ich habe zwei kleine Töchter, das bringt viele Aufgaben mit sich. Ich habe mir ein Buch gekauft, „Mathematik für Eltern“. Dann kann ich hoffentlich mit den Kindern in der Schule mithalten. Und ich will mehr lesen, über Gott und die Welt. Und wandern. In die Arbeit in Ebersberg möchte ich mich nicht mehr einmischen. Da gibt es eine gute Nachfolgerin, der ich vertraue.

Wie sehr hat Ihr Beruf ins Familienleben ausgestrahlt?

Meine Kinder wissen jeweils altersentsprechend sehr viel darüber und über die Themen, die damit verbunden sind. Meine Frau arbeitet selbst in der psychiatrischen Versorgung. Hier gibt es auch gemeinsame Themen, aber das Privatleben wird nicht mit Beruflichem überlagert.

Letzte Frage: Würden Sie im Rückblick den Beruf wieder ergreifen?

Die Antwort ist einfach. Ganz klar: ja.

Kontakt: Sozialpsychiatrische Dienste Sieghartstr. 21., 5560 Ebersberg Tel. (0 80 92) 85 33 80