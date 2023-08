Sperrung kommt: Ebersberger Südumfahrung schon wieder Sanierungsfall

Von: Michael Acker

Die B 304-Südumfahrung von Ebersberg gleicht einer Buckelpiste. Jetzt soll sie schon wieder saniert werden.

Exakt fünf Jahre ist es her, dass die Ebersberger B304-Südumfahrung für eine Totalsanierung gesperrt wurde. Jetzt soll die Straße schon wieder dicht gemacht werden.

Ebersberg - Als die B304-Südumfahrung im Jahr 2018 aufwändig saniert wurde, war sie noch keine acht Jahre in Betrieb und schon eine echte Buckelpiste - genau so wie es die Gegner der Straße jahrzehntelang prognostiziert hatten. Zwischen den Ampelanlagen in Gsprait und Langwied wurde die Fahrbahn abgefräst und mit einer neuen Schicht versehen.

Jetzt kündigt das Staatliche Bauamt Rosenheim die nächste umfangreiche Sanierungsmaßnahme an (Kosten: 760.000 Euro), für die die Straße zwischen Langwied und Gsprait ab Montag, 28. August, gesperrt wird. Die Behörde rechnet eigenen Angaben zufolge damit, dass die Arbeiten bis Freitag, 8. September, abgeschlossen werden können. im betroffenen Streckenabschnitt weise die Umfahrung „sichtbare Schäden“ auf, hieß es am Mittwoch, 16. August.

Abfräsen, abräumen, neu einbauen: Die Sanierungsmaßnahme an der Ebersberger Südumfahrung im Jahr 2018 war keine Kosmetik, sondern eine Totalsanierung, die notwendig wurde, weil die Fahrbahn nach wenigen Jahren zur Buckelpiste wurde. © Grüne

Auf einer Länge von rund zwei Kilometern würden je nach Grad der Schäden bis zu 10 cm Asphaltschicht abgefräst und wieder neu hergestellt. In diesem Zuge würden, wo nötig, außerdem Ausgleichschichten aufgetragen, um Unebenheiten im Straßenbelag auszugleichen. Die Einmündungsbereiche selbst würden bei dieser Maßnahme nicht saniert, so die Rosenheimer Behörde.

Stadt sauer: Umleitungsverkehr läuft über den Marienplatz

Um die Maßnahme so zügig wie möglich abschließen zu können und die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werde die Strecke während der Arbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke verlaufe in Fahrtrichtung Osten durch die Stadt Ebersberg, über die Münchener Straße, die Gärtnereistraße, die Dr. Wintrich-Straße, den Bahnhofsplatz und die Wasserburger Straße. In der Gegenrichtung verlaufe die Umleitungsstrecke durch die Stadt Ebersberg, über die Wasserburger Straße, die Bahnhofstraße, die Marienplatz, die Heinrich-Vogl-Straße und die Münchener Straße, verlautet aus dem Staatlichen Bauamt.

Proske: Leider haben wir eine Absage erhalten

Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) hatte die Behörde gebeten, den Umleitungsverkehr nicht über den Marktplatz zu leiten, sondern so, wie er auch geführt wird, wenn beispielsweise der Marienplatz für das Sommernachtsfest gesperrt ist. „Doch leider haben wir eine Absage erhalten“, sagt Proske zur Ebersberger Zeitung. Er rechnet damit, dass die Straße auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen auf Kosten der Steuerzahler saniert werden müsse, „weil der Untergrund einfach problematisch“ sei.

Der problematische Untergrund im Laufinger Moos war es auch, warum es jahrzehntelang Widerstand gegen die B304-Südumfahrung von Ebersberg gab. Mehrere Gerichte mussten sich über Jahre mit der Straße beschäftigen, bis sie endlich gebaut werden konnte.

