Sexuelle Nötigung: Kadersportler kommt mit Bewährung davon

Von: Anna Liebelt

Wegen Verbreitung kinderpornografischer Inhalte stand ein Sportler vor Gericht in Ebersberg. © SRO

Er wollte, dass ihm zwölf- und 13-jährige Mädchen Nackfotos schicken: Trotz sexuellen Missbrauchs bekommt der Kaderspieler einer Nationalmannschaft eine Bewährungsstrafe.

Landkreis – Glimpflich davon gekommen ist gestern ein 29-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis. Angeklagt war der Angestellte eines Entsorgungsunternehmens wegen des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten in mehreren Fällen.

Laut Anklage schrieb der Mann seit 2017 regelmäßig über die Chatplattform „Omegle“ mit mehreren minderjährigen Mädchen. In den Gesprächen mit den zum Tatzeitpunkt zwei zwölfjährigen und einem 13-jährigen Mädchen habe der Angeklagte immer wieder energisch nach Bildern in Unterwäsche und ohne Bekleidung gefragt. „Zeig nur dein Höschen“, las Richter Frank Gellhaus entsetzt aus einem Chatverlauf zwischen dem Angeklagten und einer der Geschädigten. Zwei der Mädchen seien den hartnäckigen Aufforderungen des Angeklagten nachgekommen. Eine weitere habe sich geweigert.

Der 29-Jährige setzte die Kinder unter Druck

Aufgedeckt hatte die Tat die Mutter einer der Kinder. Denn der mehrmaligen Bitte der Zwölfjährigen, die Bilder zu löschen und sie in Ruhe zu lassen, kam der Angeklagte nicht nach. Vielmehr drohte er mit der Veröffentlichung der Fotos. „Wenn du versuchst, lieb zu sein, überleg ich’s mir mit dem Löschen“, war seine Antwort im Chat. Das Mädchen fühlte sich erpresst und gestand den Vorfall seiner Mutter. Die erstattete Anzeige. Im Herbst 2021 durchsuchte dann die Kriminalpolizei Erding das Haus des 29-jährigen Sportlers.

Dort konnten die Beamten mehrere Festplatten sowie weitere Datenträger mit kinderpornografischen Inhalten konfiszieren. Während der Durchsuchung hätte sich der Angeklagte jedoch nicht zu den Anschuldigungen äußern wollen. Vor Gericht zeigte sich der 29-jährige Kadersportler einer Nationalmannschaft dann geständig. Er habe schon davor öfter auf der Chatplattform mit Frauen geschrieben. Insgesamt 50 Konversationen hatte der Angestellte am Laufen.

Der Angeklagte bedauert die Vorfälle

Der Kontakt zu den jungen Mädchen sei da eher zufällig entstanden. „Ich weiß nicht, was da über mich gekommen ist“, bedauerte der Angeklagte. Zwar habe er gewusst, dass es sich bei den Chatpartnerinnen um minderjährige Mädchen handle, die Bilder wollte er aber zu keinem Zeitpunkt weiterverbreiten. Für Richter Gellhaus und die Schöffen sei dies keine Entschuldigung. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, betonte der Richter. Dennoch zeigte sich dieser in dem Fall gnädig. Um seine Sportkarriere nicht zu gefährden, und weil der Angeklagte geständig war, verurteilte Gellhaus den Mann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 5000 Euro. „Ohne dem wären sie für mehrere Jahre in den Knast gegangen“, tadelt der Richter.

