Diese Frau bietet Stadtführungen für Geflüchtete an

Von: Josef Ametsbichler

Olga Siegel sprach auch auf einer Pro-Ukraine-Kundgebung in Grafing. © privat

Olga Siegel bietet eine besondere Stadtführung durch Ebersberg an: Sie erklärt aus der Ukraine Geflüchteten auf Russisch die Sehenswürdigkeiten abseits von Sozialamt, Sprachkurs und Supermarkt.

Ebersberg - Im Interview spricht Olga Siegel, gebürtige Ukrainerin (46), die seit 15 Jahren in Ebersberg lebt, übers Ankommen und Kennenlernen.

Frau Siegel, geflüchtete Menschen haben viel durchgemacht. Haben die Ukrainer in Ebersberg momentan nicht andere Prioritäten als eine Stadtführung mitzumachen?

Interessante Frage, die ich mir auch gestellt habe – sollen wir hier wirklich Unterhaltung anbieten? Oder sollen die Menschen lieber Deutsch lernen, Arbeit suchen und so weiter? Ich sehe es so: Unser Angebot ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch Ablenkung. Diese Menschen machen gerade den Stress ihres Lebens durch. Sie fühlen sich hier verloren, verstehen die Sprache nicht. Wir versuchen, das über viele Initiativen im Landkreis Ebersberg aufzufangen. Dazu gehört auch, spannende Geschichten über den Ort zu erzählen, an dem sie sind.

Was können Sie Menschen, die lieber wieder daheim wären, Spannendes über Ebersberg erzählen?

Die Stadt Ebersberg ist zum Beispiel genauso alt wie Kiew, unsere Hauptstadt. Das ist für uns schon ein Maßstab – die meisten Städte wie Charkiw, Cherson oder Dnipro, wo ich herkomme, sind deutlich jünger. Das hat auch damit zu tun, dass sie in Kriegen dem Erdboden gleichgemacht und teils anderswo wieder aufgebaut wurden. Ebersberg steht seit 1000 Jahren auf dem gleichen Platz. Wie lange die Menschen hierbleiben, drei Monate, drei Jahre, dreißig Jahre – das wissen wir nicht. Aber sie finden hier Stabilität vor. Das ist eine gute, aufbauende Botschaft.

...die beim Ankommen hilft.

Ja. Ich bin froh, dass unser deutscher Staat meinen Landsleuten so hilft. Aber versetzen Sie sich mal in sie hinein: Die Adressen, die sie bisher kennen sind die Bank, die Tafel, das Sozialamt, das Jobcenter und die Volkshochschule für den Integrationskurs, den Supermarkt. Wir möchten die Lücken schließen – ihnen den Klosterbauhof zeigen, das historische Rathaus, die schönen Seiten der Stadt.

Haben Sie sich speziell zugeschnittene Themen abseits der üblichen Stadtführung vorgenommen?

Das Thema Flucht wiederholt sich in Europa immer wieder und wäre in dem Zusammenhang sicher interessant. Wir müssen aber noch sehen, was wir in einer Stunde überhaupt alles unterbekommen – so lange soll die Führung ja dauern. Und zusätzliche Inhalte bedürfen guter Vorbereitung. Wir wollen ja keinen Quatsch erzählen.

Sie bieten die Führung in russischer Sprache an, nicht auf Ukrainisch. Dafür gibt es bestimmt einen Grund.

Wie die meisten Menschen, die jetzt hierher geflüchtet sind, komme ich aus dem Osten der Ukraine. Von dort, wo sich jetzt die meisten Kriegshandlungen ereignen. Russisch ist meine Muttersprache, aber auch Ukrainisch kann ich gut. In der Schule und mit Teilen meiner Verwandtschaft habe ich auch Ukrainisch gesprochen; das war bei uns nie ein großes Thema – jeder durfte die Sprache wählen, die ihm am bequemsten ist. Ich habe einen Fall erlebt, in dem ein Ukrainer hier mit mir nur Ukrainisch und kein Russisch sprechen wollte – aus Wut auf den Krieg. Aber Russisch ist die Sprache von Tolstoi, Dostojewski und Tschechow. Diese Sprache brauchen wir nicht auf aktuelle russische Politik zu reduzieren.

Infos und Anmeldung

Die Organisation der kostenlosen Stadtführungen für Geflüchtete aus der Ukraine erfolgt über das katholische Kreisbildungswerk. Anmeldung für die Termine am Samstag, 28. Mai, um 11 und um 14 Uhr, bei Janika Gaßner, Tel. (0 80 92) 850 79 13, erreichbar Mo, Di, Do, Fr von 9–12Uhr, mittwochs 19–20 Uhr oder per E-Mail an asyl-koordination@kbw-ebersberg.de

