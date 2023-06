In voller Montur samt Atemschutz: Feuerwehrler treten bei Stadtlauf an – Zuschauer sind begeistert

Von: Michael Acker

Teilen

Sechs Kilometer laufen unter Atemschutz: Diese Herausforderung meisterten fünf Männer und eine Frau beim Ebersberger Stadtlauf. © Rossmann

Beim Ebersberger Stadtlauf sind eine Feuerwehrfrau und fünf Feuerwehrmänner die Sechs-Kilomterstrecke gelaufen. Unter vollem Atemschutz.

Ebersberg - Wer den Ebersberger Feuerwehrmann Sven Lagreze kennt, der weiß, dass ihm keine Distanz zu weit, kein Hindernis zu hoch und keine Schlammgrube zu dreckig ist. Der Extrem-Ausdauersportler hat schon viele Herausforderungen gemeistert. Im Corona-Jahr 2021 beispielsweise lief er in weniger als zehn Monaten 3253 Kilometer. Für den Ebersberger Stadtlauf, der am Sonntag, 25. Juni, stattfand, hatte er sich etwas besonderes ausgedacht.

Vor der Herausforderung (v.l.): Daniel Hopfes, Monika Mittl, Stefan Mayer, David Sondermann, Roland Hilzenbecher und Sven Lagreze von den Feuerwehren Ebersberg, Forstinning, Aßling und Grafing. © Rossmann

Er lief zusammen mit seiner Kameradin Monika Mittl und den Kameraden Daniel Hopfes, Stefan Mayer, David Sondermann und Roland Hilzembecher die Sechs-Kilometer-Strecke in voller Feuerwehr-Montur und unter Atemschutz, also mit Sauerstoffmaske.

„Gesamtsieg werden wir nicht erreichen“

„Einen Gesamtsieg werden wir sicher nicht erreichen, aber dafür wird viel Schweiß fließen und wir viel Spaß haben“ hatte Lagreze im Vorfeld auf Facebook angekündigt.

Die Zuschauer reagierten ebenso überrascht wie bewundernd. Sie spendeten der Läuferin und den Läufern lang anhaltenden Applaus.

Heißes Wetter beim Stadtlauf am Sonntag

Der Ebersberger Stadtlauf fand am Sonntag unter Top-Bedingungen statt. Ausrichter des familiären Events mit Start und Ziel am Marienplatz ist die Stadt Ebersberg in Kooperation mit der AOK und dem TSV Ebersberg. Die Feuerwehr hilft dazu bei den Straßensperrungen und dem Drumherum. 350 Startnummern waren bereits im Vorfeld ausgegeben worden. Die Veranstalter rechneten „mit bestimmt 400 Teilnehmern“.

Das Rahmenprogramm begann bereits um 9 Uhr. Um 9.30 Uhr wurde zuerst der Kinderlauf über 600 Meter (ohne Teilnehmergebühr) mit TSV-Maskottchen Ebi gestartet, der Hauptlauf (10 km) und der AOK-Familienlauf (6 km) jeweils um 10 Uhr. Unterwegs gab es zwei Getränkestationen und beim Sägewerk eine kurze Abkühlung in Form einer „Durchlauf-Dusche“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.