2000 Haushalte in vier Gemeinden stundenlang ohne Strom: Bayernwerk nennt Ursache

Von: Josef Ametsbichler

Ein Stromausfall legt am Dienstag den Brucker Ortsteil Pienzenau lahm. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Stromausfall für 2000 Haushalte: Zwischen Ebersberg und Steinhöring sowie bei Grafing und in der Gemeinde Bruck gehen wegen eines Baustellenunfalls die Lichter aus.

Pienzenau - Die Lichter in Pienzenau gingen um kurz vor 11.23 Uhr am späten Dienstagvormittag aus. „Hier ist alles tot“, schreibt ein Leser der Ebersberger Zeitung in die Redaktion. Eine Anfrage beim Netzbetreiber Bayernwerk bestätigt, dass eine Störung vorliegt. Man sei an der Behebung dran, habe aber noch keine weiteren Details, heißt es gegenüber der Redaktion aus der Pressestelle des Stromversorgers.

Stromausfall bei Ebersberg: Bagger erwischt Mittelspannungskabel

Gegen 14.30 Uhr brennt bei besagtem Leser daheim immer noch kein Licht. Dafür hat das Bayernwerk die Störungsursache gefunden und kann erste Erfolge vermelden. Insgesamt rund 2000 Haushalte seien vorübergehend ohne Strom gewesen, weil ein Bagger auf einer Baustelle bei Ebersberg ein Mittelspannungskabel erwischt habe, schätzt Bayernwerk-Sprecher Christian Martens.

Gegen 12.55 habe man ungefähr die Hälfte der Betroffenen wieder ans Netz bringen können - in den ländlichen Ortsteilen zwischen Steinhöring und Ebersberg wie etwa Oberndorf, Rinding, Halbing oder Winkl.

Stromausfall bei Bruck und Grafing wegen Folgefehler im Bayernwerk-Netz

Allerdings habe der fatale Bagger-Griff einen Folgefehler im Netz ausgelöst, der Teile von Grafing und der Gemeinde Bruck betroffen habe, so der Sprecher weiter. Auch dort sei es um rund 1000 Haushalte gegangen. Diese würden gerade Stück für Stück von Technikern vor Ort in Zusammenarbeit mit der Netzleitstelle wieder unter Strom gesetzt.

Das Problem hier: Ort und genaue Natur des Folgefehlers haben die Bayernwerke mit Stand 14.45 Uhr noch nicht ausfindig machen können, weshalb sich die endgültige Lösung des Problems noch hinzieht. „Nicht unüblich“ sei das Entstehen von solchen Folgefehlern bei schwereren Netzstörungen wie hier in der 20 Kilovolt-Leitung. Diese stelle eine unerwartete Belastung für die Infrastruktur dar, erklärt der Sprecher.

