B304: Sanierte Südumfahrung Ebersberg öffnet still und verspätet

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Frischer Asphalt, soweit das Auge reicht auf der Ebersberger Südumfahrung. sro © Artist S.ROSSMANN

Die Südumfahrung Ebersberg über die B304 ist wieder befahrbar. Die Eröffnung nach der Sanierung erfolgte geräuschlos - das hat seine Gründe.

Normalerweise lassen es sich die örtlichen Politgrößen ungern nehmen, bei der Eröffnung einer Straße wenigstens fotogen ein Bandl durchzuschneiden. Als die Ebersberger Südumfahrung (B 304) am Dienstag klammheimlich wieder öffnete, gab es keinen Festakt. Die Strecke ist auch weit entfernt von einem straßenbaulichen Glanzstück. 2010 eröffnet, musste sie wegen des moorigen, instabilen Untergrunds bereits 2018 für über eine Million Euro saniert werden – und nun schon wieder, nach nur fünf verstrichenen Jahren.

Südumfahrung Ebersberg saniert: Buckel in der Fahrbahn - Belag abgefräst

Wieder waren Schäden am Asphalt die Ursache. Kenner der Strecke haben die Buckel beim Drüberfahren sicherlich bereits bemerkt. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern wurden daher laut Staatlichem Bauamt Rosenheim je nach Grad der Schäden bis zu zehn Zentimeter Asphaltschicht abgefräst und wieder neu hergestellt. In diesem Zuge wurden, wo nötig, außerdem Ausgleichschichten aufgetragen, um die Unebenheiten im Straßenbelag auszugleichen, so die zuständige Behörde. Die Einmündungsbereiche selbst wurden bei dieser Maßnahme nicht saniert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

B304 bei Ebersberg: Verzögerungen bei den Markierungsarbeiten

Ob die Kostenschätzung von 760 000 Euro eingehalten wird, konnte das Staatliche Bauamt Rosenheim am Dienstag noch nicht sicher sagen. Eigentlich wollte man schon am Freitag, 8. September mit den Arbeiten fertig sein, doch die Markierungsarbeiten hätten sich verzögert. Aufatmen wird man nun in der Innenstadt von Ebersberg, durch die der Umleitungsverkehr geführt wurde.

Der Ebersberger Bürgermeister Ulrich Proske rechnet übrigens damit, dass dies nicht die letzte Sanierung gewesen sein wird. Die Straße werde wohl auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen auf Kosten der Steuerzahler saniert werden, „weil der Untergrund einfach problematisch“ sei, sagte Proske jüngst der Redaktion.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)