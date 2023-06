Grafinger Jugendorchester in Ebersberg: The Greatest Show

Von: Peter Kees

Zwei Pianisten, die wie Boxer einziehen: Unter den Mäntel Timotheus Lass (li.) und Jakob Skudlik (re.). © PETER KEES

Das Grafinger Jugendorchester hat in Ebersberg bei einem fulminanten Sommerkonzert einmal mehr die Besucher begeistert. Es bot ein buntes Allerlei auf hohem Niveau.

Ebersberg – Ein buntes Allerlei war geboten beim Sommerkonzert des Grafinger Jugendorchesters im Alten Speicher in Ebersberg. Lieder von der deutschen Singer-Songwriterin Claudia Korek, des Musikkabarettisten Bodo Wartke, der US-amerikanischen Blues- und Rockmusikerin Beth Hart, der US-amerikanischen Musikgruppe „The Piano Guys“, von Peter Fox oder von Max Raabe (aus der TV-Serie „Babylon Berlin“) standen genauso auf dem Programm wie eine Adaption der Ouvertüre aus Rossinis Opera semiseria „Die diebischer Elster“ oder ein Lied von Edith Piaf. Zirkus-, Musical-, Filmmusik, Rock, Soul, Songs, Klassik, alles fügte sich zu einem Showabend zusammen.

„Erinnerungen an Zirkus Renz“: Johannes Schackow am Xylophon, Hedwig Gruber dirigiert. © PETER KEES

Und das gespielt von einem Sinfonieorchester, das neben der klassischen Besetzung Akkordeons genauso beherbergt wie Gitarre, E-Gitarre oder E-Bass – ein Mix aus E- und U-Musik, Grenzen aufgehoben. Man spielt, was einem gefällt. Der Triumphmarsch „Einzug der Gladiatoren“ des weltberühmte Marschkomponisten Julius Fucík wurde genauso intoniert wie der erste Satz aus Georg Gershwins Rapsody in Blue – mit einer hervorragenden Solo-Klarinette und einem ausgezeichneten jungen Pianisten, Jakob Skudlik (wie schade, dass das Klavier und auch das Orchester verstärkt wurden, ohne hätte es viel besser geklungen!).

Ein Klarinettist, der Lied von Edith Piaf singt

Der Klarinettist Kilian Berger übrigens saß nicht nur im Orchester, sondern fungierte auch als Solist, allerdings nicht mit seinem Instrument, sondern mit seiner Stimme. „La Foule“ von Edith Piaf sang er oder gleich zu Beginn im Duett mit Philipp Gassert – der den Abend äußerst amüsant und sprachwitzig moderierte – „The Greatest Show“ aus dem gleichnamigen Musical – eine Überschrift, die man fast als Motto des Abends verstehen durfte.

Den Solisten des Abends muss man ohnehin ausnahmslos ein Kompliment aussprechen: hoch begabte junge Menschen stehen da auf der Bühne, die ihr Herzblut zum Besten geben. Hannah Kreck etwa begeisterte gleich mit mehreren Nummern das Publikum, ebenso Matthias Reinelt, Florian Leugner, die Tänzerin Martina Forst oder Johannes Schackow am Xylophon bei „Erinnerungen an Zirkus Renz“.

Pianisten treten als Boxer auf

Dann gab es noch einen zweiten Pianisten, Timotheus Lass, der als Solist etwa „Rock meets Rachmaninoff“ spielte. Mit seinem Kollegen zusammen übernahm er einen Part des vierhändigen Klaviersatzes, den man der „diebischen Elster“ beigemischt hatte. So souverän die Rock- und Popsongs von der Bühne kamen, bei den klassischen Stücken fehlte etwas Esprit. Sehr martialisch kam beispielsweise die Elster daher, mit wenig feinen Tönen, eher schwerfällig, denn spritzig, wie von Rossini angelegt. Mag sein, dass das am Arrangement lag, in dem einiges, das im Original im Orchester erklingt, in die vier Hände der Pianisten gelegt wurde. Polternd spielte der Rest – kein Wunder, schließlich sollte das Publikum an manchen Stellen nicht nur mitsingen, sondern sogar mitschaukeln. Launig war der Auftritt der beiden Pianisten: sie traten als Boxer verkleidet auf, als ob es gleich in den Ring geht – doch hier spielte man nicht gegeneinander sondern miteinander.

Orchesterchefin Hedwig Gruber dirigiert

Keine Frage, was Orchesterchefin Hedwig Gruber, die den Abend wie üblich dirigierte, auf die Beine stellt, kann sich hören und auch sehen lassen. Was wären die Konzerte des Grafinger Jugendorchesters ohne Show? Da wird getanzt, gezaubert, Effekte werden beigemischt und das Licht regelrecht zur Lichtshow inszeniert.

Was man sich fragt: warum spielt das Grafinger Jugendorchester eigentlich in Ebersberg und nicht in seiner Heimatstadt? Man erinnert sich noch an die Sommerkonzerte im vergangenen Jahr, die im neuen Bauhof der Stadt Grafing stattfanden. Ist in Grafing nicht auch längst die Stadthalle saniert? Der Kreisstadt jedenfalls tut es gut, das Ensemble im Alten Speicher zu haben, schließlich ist das einfach der bessere Saal.

„The greatest show“: Philipp Gassert und Kilian Berger singen, Martina Forst tanzt. © PETER KEES

Am Montag, 26. Juni, sowie am Dienstag, 27. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, ist das Sommerkonzert nochmals im Alten Speicher zu hören und zu erleben. An was es erinnert? Auch wenn viele Stücke neueren Datums sind, Berlin Babylon und die 1920-er Jahre sind nicht weit.

