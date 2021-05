Ticker zum Windkraft-Bürgerentscheid Ebersberger Forst: Heute fällt die Entscheidung

Am Heilig-Kreuz-Geräumt will der Investor Green City Energy fünf Windkraft-Anlagen bauen. Ob die Pläne weiterverfolgt werden dürfen, entscheiden die Bürger des Landkreises Ebersberg per Briefwahl.

Abstimmung wird ausgezählt

Fünf Windräder im Ebersberger Forst, dazu läuft im Landkreis Ebersberg ein Bürgerentscheid. Heute fällt die Entscheidung. Alle Ergebnisse, Fakten, Hintergründe und Reaktionen lesen Sie hier im Ticker.

Ein Investor will fünf Windkraft-Anlagen im Ebersberger Forst bauen.

Darüber können die Bürger im Landkreis Ebersberg in einem Bürgerentscheid abstimmen.

Heute wird die Entscheidung für oder gegen das Projekt fallen.

10.10 Uhr: Je mehr Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen, desto mehr Aussagekraft hat der Bürgerentscheid. Große Teile der Bevölkerung im Landkreis Ebersberg haben bereits abgestimmt. Wer es bisher verschwitzt hat: Möglich ist eine Teilnahme am Windkraft-Bürgerentscheid auch heute noch bis 18 Uhr, dann wird ausgezählt. Für den Postweg ist es aber zu spät. Wer noch abstimmen will, wirft seine Unterlagen vor 18 Uhr im Postkasten seines Rathauses ein; an der Adresse, die auf dem Umschlag steht.

Windräder im Forst: Erster Bürgerentscheid im Landkreis Ebersberg

Sonntag, 16. Mail 2021, 10.00 Uhr: Willkommen zu unserem Ticker an diesem besonderen Tag für den Landkreis Ebersberg. Hier bleiben Sie auf dem Laufenden zu einer historischen Entscheidung: Der erste Bürgerentscheid in der Geschichte des Landkreises wird heute ausgezählt - und es geht um ein Thema so emotional wie keines der vergangenen Jahrzehnte: Darf ein Stück des Ebersberger Forstes gerodet werden, um dort nachhaltige Windenergie zu erzeugen?

Die Entscheidung wird von Beobachtern und Bürgerinnen und Bürgern mit Spannung erwartet - wie sie ausfällt, ist bislang kaum abzuschätzen. Befürworter und Gegner des Windkraft-Vorhabens stehen sich unversöhnlich gegenüber - und haben mit Plakataktionen und Veranstaltungen für ihre Sache getrommelt wie bei einer Bundestagswahl.

