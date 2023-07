Tiefgaragen-Zwang: Ebersberg rudert zurück

Stadtrat vertagt das Problem

Beim Problemthema Parkplätze zeichnet sich in Ebersberg noch keine Lösung ab. Aber die Stadt erlässt eine Veränderungssperre für das Grundstück eines ehemaligem Obdachlosenheims.

Kürzlich diskutierten die Mitglieder des technischen Ausschusses der Kreisstadt einen Antrag zu einem Vorentscheid für ein Bauvorhaben in der Eberhardstraße. Dort sollen neun Reihenhäuser in drei Blöcken entstehen. Nicht zuletzt wegen der Stellplatzsituation lehnten die Räte den Antrag ab. Einige Räte hatten sich deutlich für eine Tiefgarage vor Ort ausgesprochen, um die parkenden Autos von der Oberfläche zu verbannen. Eine solche hatte der Bauherr nicht vorgesehen. Bei einer Sondersitzung ging es am Dienstag darum, für das Gebiet einen Bebauungsplan zu erlassen, damit man gewisse Auflagen, wie zum Beispiel eine Tiefgaragenvorschrift vorgeben kann.

Eine Woche später saß man also erneut zusammen, allerdings in veränderter Besetzung: Bürgermeister Ulrich Proske ließ sich durch seine Stellvertreterin Lakhena Leng (Grüne) vertreten und auch drei weitere Räte schickten Vertretungen: Florian Brilmayer für Alexander Gressierer (CSU), Stefan Mühlfenzl für Elisabeth Platzer (SPD) sowie Hans Hilger für Martin Schechner (CSU).

Versiegelung und Zwang: Grüne und SPD skeptisch wegen Tiefgaragen-Pflicht

Der Vehemenz mit der man sich eine Woche zuvor für einen Tiefgaragenzwang ausgesprochen hatte, begegnete man diesmal mit deutlich mehr Zurückhaltung. Zwar sprach sich etwa Bernhard Spötzl (FDP) explizit für die Notwendigkeit einer Tiefgarage dort aus: „Sonst parken die Autos aufgrund der Hanglage im ersten Stock der nördlichen Nachbarn“ – doch vor allem die Grünen und die SPD votierten dagegen. „Klar, dass wir die Stellplätze anders anordnen müssen, aber ein Tiefgaragenzwang ist mir zu strikt“, betonte etwa Christoph Münch (SPD). „Damit legen wir uns zu sehr fest.“ Die massive Versiegelung sowie der Energieaufwand sprächen gegen eine Tiefgarage, so Petra Behounek von den Grünen.

Wie so häufig bei derart unterschiedlichen Positionen: Man traf sich in der Mitte. Ein Kompromiss wurde beschlossen. Einstimmig verabschiedet wurde schließlich ein qualifizierter Bebauungsplan, allerdings ohne eindeutige Regelung der Stellplatzsituation. Formuliert wurde hier recht vage. Vorgegeben wird lediglich das Planungsziel, „die Anordnung der Stellplätze festzusetzen.“ Was immer das heißt, würde sich dann im Laufe des Verfahrens ergeben.

Verädnerungssperre: Erst mal darf gar nichts gebaut werden

Fazit: wie das mit den Stellplätzen für die neuen Reihenhäuser wird, bleibt offen, allerdings kann die Stadt die Regeln dafür vorgeben. Heißt: man will weiter nach der bester Lösung suchen. Das Problem mit der Versiegelung jedenfalls, so Gerd Otter (Pro Ebersberg), würde auch bei einer oberirdischen Lösung existieren. Erneut mahnte er an: man müsse eine klimagerechte Lösung finden, vor allem eine, die die Städteplanung der Zukunft bedenke. Im Klartext: „Autos müssen von der Oberfläche!“ und fügte an: „Tiefgarage ist schließlich nicht Tiefgarage.“

Zumindest hat man durch den nun beschlossenen Bebauungsplan und die ebenfalls beschlossenen Veränderungssperre (die bedeutet, dass weder bauliche Anlagen errichtet oder beseitigt noch wertsteigernde nicht genehmigungspflichtige Veränderungen an Grundstücken und baulichen Anlagen vorgenommen werden dürfen) nun Zeit genug, eine Lösung zu finden, wie Lakhena Leng den Tagesordnungspunkt beendend betonte. Ansonsten hätte das Landratsamt die Genehmigung ersetzt. Hinzu kommt: man kann nun auch andere Dinge vorgeben, etwa die Größe und Breite der Häuser, die in ihrem ersten Entwurf durchaus kritisch gesehen wurden.

