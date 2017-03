Fellnasen brauchen ein Zuhause

Beim Tierschutzverein tummeln sich momentan einige Kleintiere. Darunter ein Kaninchen-Pärchen und zwei Meerschweinchenböckchen, die ein endgültiges Zuhause suchen. Wer kann helfen?

Ebersberg - Auch einige vereinzelte Kaninchen, die noch einen Partner suchen, warten auf ein tolles Zuhause. „Die netten Fellnasen suchen nun entsprechende Plätze bei liebevollen Menschen. Voraussetzung ist ein ausreichender Stall mit integriertem Gehege, in dem sie täglich nach Herzenslust springen und toben können“, berichtet Karin Fritsch vom Tierschutzverein. Das Gehege sollte abwechslungsreich sein und auch einige Versteckmöglichkeiten bieten. „Die Kaninchen sind Außenhaltung gewöhnt, jedoch ist auch eine Innenhaltung in einem für sie entsprechenden Zimmer oder Freilauf in der Wohnung möglich.“

Kaninchen sind Gesellschaftstiere und werden daher nur zu zweit oder auch zu einem anderen im Alter passenden Kaninchen abgegeben. „Auch die zwei Meerschweinchen suchen ein liebevolles Zuhause, in dem sie natürlich ebenfalls einen ausreichenden Stall zu Verfügung haben sollten, um dort ausgiebig toben zu können“, so Fritsch.

Kaninchen und Meerschweinchen sind aber auch Fluchttiere und daher nicht als Spielzeug für Kleinkinder geeignet. Auch sollte der Pflegeaufwand nicht unterschätzt werden. Fritsch lädt ein: „Bei Interesse besuchen sie uns in der Fundtierauffangstation des Tierschutzverein Landkreis Ebersberg in Ebersberg, Gewerbepark Nord-Ost 11, geöffnet von Freitag bis Sonntag von 13 bis 16 Uhr, Tel.: 08092-2470646 oder Mail: kontakt@tierschutz-ebersberg.de