Oberbayerin träumt vom Nomaden-Leben im Tiny House - doch es gibt ein großes Problem

Von: Josef Ametsbichler

Blick ins Innere: Die große Terrassentür, der Kaminofen und geräumige Schlaf-Alkofen unterm Dach sind Komfortfaktoren, die das (noch nicht fertig eingerichtete) Tiny House vom Wohnwagen unterscheiden. © Stefan Roßmann

Sandra Bergovec aus Ebersberg will mit ihrer Tochter (5) raus aus ihrer Wohnung und rein ins Tiny House auf Rädern. Ein solches hat sie schon – wo sie damit hinfährt, steht noch nicht fest.

Ebersberg – Auf einem vermoosten Kiesplatz hinter der Schallschutzwand zur B 304 steht Sandra Bergovec und strahlt mit der kräftigen Märzsonne um die Wette. Die 41-Jährige, die schon mal auf runde 30 geschätzt wird, hat ihre Dreadlocks unterm Bandana-Kopftuch aufgezopft, dazu trägt sie Strickpulli und Pluderhose. Sie schaut auf den gut dreieinhalb Meter hohen Holzkasten auf vier Rädern, den sie im Ebersberger Südosten geparkt hat, und sagt: „Jetzt bin ich Mobilien-Besitzerin!“

Kaufen statt mieten: Ebersbergerin investiert in fahrbares Tiny House

Mobilie, nicht Immobilie. Runde 37 000 Euro hat Bergovec in das gebrauchte, fünf Jahre alte Tiny House investiert, das, weil fest auf seinem Rahmen montiert, technisch gesehen als Wohnwagen firmiert. „Mein Bausparer und meine Rente.“

Fahrbar, aber sichtlich kein Wohnwagen: Das Tiny House parkt derzeit am Stadtrand von Ebersberg. Einen Stellplatz zum Wohnen hat die Besitzerin noch nicht gefunden. © Stefan Roßmann

Vom Wohnwagen unterscheidet das Gefährt, dass es etwa in Sachen Dämmung, Heizung, Warmwasser und Innenausbau ähnlich ausgestattet ist wie ein Haus, nur eben „tiny“, winzig. Die Prunkstücke sind eine Wellnessdusche, ein holzbeheizter Kaminofen und zwei geräumige, per Leiter erreichbare Schlaf-Alkoven unterm Dach. Den Luxus komplettieren eine Küchenzeile mit Gasherd, eine Trockentrenntoilette mit Bidetschlauch.

Und die für den Transport noch mit einer Metallplatte gesicherte, bodentiefe Glasfenstertür hinaus auf die „Lanai“, wie die Besitzerin es nennt – Hawaiianisch für Terrasse. Auf dem Dach sind die Anschlüsse für eine Photovoltaik-Anlage vorbereitet. Der Wagen wäre mit Wassertanks auch zu autarkem Wohnbetrieb in der Lage.

Tiny House fehlt die Inneneinrichtung - aber vor allem ein Stellplatz

Sandra Bergovec ist über die eingezäunte Plattform am Heck durch die Eingangstür ins Innere getreten und hustet ob der kalten Luft in ihren Ärmel. „Noch nicht wie im Katalog“, sagt sie und beschreibt mit der Hand einen Bogen über Karton, Schaumstoff und nackte Wände. „Krass, wie klein das aussieht, wenn das Zeug alles draußen ist“, kommentiert sie die fehlende Inneneinrichtung.

Sandra Bergovec. © Stefan Roßmann

Momentan steht es sich auf dem Echtholz-Parkett noch ein bisserl scheps. Noch fließt kein Wasser aus der Leitung und kein Strom aus den Steckdosen. Noch schlafen Sandra Bergovec und ihre fünfjährige Tochter gemeinsam im selben Zimmer in einer Ebersberger Wohnung. Damit sich das ändert, muss die 41-Jährige ein Grundstück finden, wo sie die Luft aus den Reifen ihres Tiny Houses lassen kann, wo es nivelliert auf sechs Schwerlaststützen seinen Dienst versehen kann.

Grundstücke für Tiny Houses: Suche im Landkreis Ebersberg schwierig - Liebäugeln mit Niederbayern

Die Vorzeichen, dass das in ihrer jetzigen Heimat geschehen kann, stehen für Bergovec nicht ideal. Grundstücke sind auch für Winzig-Bauten wie dem ihren kaum zu ergattern, und wenn, dann zu meist abschreckenden Preisen. Sie sucht, aber ist von Natur aus nicht allzu arg verwurzelt. Bergovec ist in Oberpframmern aufgewachsen, hat mal in Salzburg studiert, vorübergehend auf Hawaii gewohnt und eine Zeit lang in Berlin in einem Opel Kadett gelebt, bevor es sie vor acht Jahren wieder nach Ebersberg verschlagen habe, erzählt sie. „Damals war es noch nicht so teuer hier.“

Leben im Tiny House: Patchwork-Arbeit und Reiselust - Lieber frei als reich

Sie habe nie reich sein wollen, lieber frei. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie früher als Veranstaltungstechnikerin, jetzt als Aushilfs-Kindergärtnerin. Dazu ist sie Illustratorin, weiß wie man Ausgleichsflächen ökologisch verträglich mit der Sense mäht und wie man eine Website aufhübscht. Patchwork-Arbeit quasi. So jemand findet überall was zu tun.

Nun liebäugelt sie mit dem Bayerischen Wald. Dort habe sie ein Wiesengrundstück aufgetan, für das sie erst mal keine Miete zahlen müsse. Mit eigener Wasserquelle und ohne Münchner Speckgürtelbürokraten, die sich mit alternativen Wohnformen oft schwertäten. „Randgebiet ohne Bauvorgaben – momentan meine Lieblingsworte“, sagt die Noch-Ebersbergerin. „Außerdem beschweren sich manche Leute hier einfach ständig.“

Eine Trockentrenntoilette im Bad, die Fest und Flüssig voneinander trennt, sowie eine Wellnessdusche (nicht im Bild) sorgen für Hygiene. © Stefan Roßmann

„Ich kann die Menschen nicht verstehen, die 25 Jahre im Voraus planen.“

Dass hinter ihren Zukunftsplänen Fragezeichen stehen, dass etwa die Herstellergarantie auf ihr Tiny House in zehn Jahren ausläuft, macht ihr nichts aus. Ihrer Tochter – sie kümmere sich gemeinsam mit dem Vater um das Kind – hat sie das Leben im Tiny House mit dem Verweis auf den eigenen Schlafraum schmackhaft gemacht, den sie ihr im teuren Ebersberg bisher nicht bieten könne. „Andere hier erben. Ich habe nichts zum Erben“, sagt Sandra Bergovec – ohne Bitterkeit. „Ich kann die Menschen nicht verstehen, die 25 Jahre im Voraus planen.“

Jetzt steht sie wieder draußen in der Sonne. „Mir geht es so gut“, findet sie. Das Kind besuche noch den Waldkindergarten, verbringe aber auch viel Zeit mit der Mama, statt in einer Ganztagseinrichtung, das ist ihr wichtiger als ein 40-Stunden-Job.

Fertig eingerichtet ist das Tiny House noch nicht - aber der Kaminofen ist fest verbaut. © Stefan Roßmann

Tiny House könnte als Flüchtlingsunterkunft dienen - aber irgendwann will die Besitzerin loslegen

Wenn sich ihre Pläne wegen derzeitiger Weltläufe nicht sofort in die Tat umsetzen lassen – auch nicht schlimm. Die Ebersbergerin hat den Anhänger erst mal als Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge beim Landratsamt registriert, hofft, dass sich dann eine passende Wiese als vorübergehender Aufstellort findet.

Aber irgendwann in nächster Zeit werde es sie wohl hinausziehen in eine Art modernes Nomadenleben in ihrem Tiny House. „Das lasse ich das Schicksal entscheiden.“ Auf Dauer sesshaft sein, das kann Sandra Bergovec sich nicht vorstellen. „Dafür bin ich viel zu gerne unterwegs“, sagt sie. „Aber ich habe auch gerne meine eigene Dusche dabei!“

