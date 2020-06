Warnschilder wirkungslos: Kühe greifen deutsche Wanderer in Tirol an - Vierjährige in Klinik

Auf einem Weidegebiet in Tirol ist es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Kuhangriffen auf deutsche Wanderer gekommen. Das Areal ist mit Warnschildern versehen.

In Tirol sind drei Wanderer aus Bayern von Kühen angegriffen worden.

Neben einem Mann aus Ebersberg wurde noch eine Nürnbergerin sowie ein vierjähriges Mädchen verletzt.

Mutterkühe gelten als besonders aggressiv, wenn es um den Schutz ihrer Jungtiere geht.

Ebersberg/Tirol - Auf einem Weidegebiet in Tirol ist es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Kuhangriffen auf deutsche Wanderer gekommen. Eine 37-jährige Krankenschwester aus Nürnberg, ein 48-jähriger Mann aus Ebersberg und eine Vierjährige aus Schwaben wurden dabei verletzt, wie die österreichische Polizei am Samstag, 13. Juni, mitteilte. Die Attacken ereigneten sich in einem umzäunten Weidegebiet mit 44 Rindern in Mutterkuhhaltung im Bereich des Vilsalpsees. Das Areal war mit Warnschildern bezüglich der Gefahr von Mutterkühen versehen.

Kuhangriff auf deutsche Wanderer: Muttertier nimmt Anlauf

Zunächst durchquerte die 37-Jährige am Freitag mittags das Gebiet mit ihrer Familie. Als sie schon fast an der Kuhherde vorbei waren, habe laut Schilderungen des Ehemannes eine Kuh aus etwa drei Metern Entfernung plötzlich Anlauf genommen. Das zehn Jahre alte Tier habe die Deutsche mit dem Kopf niedergestoßen und sie bei einem Sprung mit den Hufen verletzt. Die Frau klagte danach über Schmerzen im Brustkorb- und an den Hüften und wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Immenstadt im Allgäu geflogen.

Kuh greift deutschen Wanderer an: Ebersberger wird umgestoßen

Nur 90 Minuten später wurden zwei weitere Familien aus Bayern, die in Tirol einen Ausflug machten, auf derselben Wiese angegriffen. Schon rund 50 Meter vor dem geschlossenen Weidegatter liefen die Kühe auf die Gruppe zu. Ein vierjähriges Mädchen aus Schwaben und ein 48-Jähriger aus Ebersberg in Oberbayern wurden dabei umgestoßen. Der Mann wurde leicht verletzt, das Kind kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Tirol.

„Ohne ersichtlichen Grund“ hat eine Kuh in den österreichischen Alpen ein Wanderer-Paar attackiert - mit schlimmen Konsequenzen. Nun könnten alte Debatten wieder aufflammen.