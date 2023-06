Tonnenschwerer Diebstahl lähmt Baustelle

Von: Josef Ametsbichler

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise nach dem Diebstahle eins Radladers in Ebersberg. © Friso Gentsch

Von einer Baustelle in Ebersberg ist ein über fünf Tonnen schwerer Radlader gestohlen worden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ebersberg - Ein Radlader-Diebstahl lähmte am Montag, 12. Juni, die Bauarbeiten am neuen Fahrradständer für den Ebersberger S-Bahnhof. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, liegt mittlerweile eine Diebstahlsanzeige vor. Dabei ist die Tatzeit schwierig einzugrenzen: Das gelbe Gerät der Marke Hanomag, über fünf Tonnen schwer mit geschätztem Wert von 9000 Euro, verschwand über das lange Fronleichnamswochenende, an die die Baustelle inklusive Brückentag still stand - also zwischen Mittwochnachmittag, 7. Juni, und Montagmorgen, 12. Juni.

Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius geht davon aus, dass die Baumaschine in diesem Zeitraum von Unbekannten verladen und abtransportiert wurde und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (0 80 92) 82 68-0.

Derartige Geräte seien verhältnismäßig einfach zu entwenden, da sie mit im Internet bestellbaren Universalschlüssel zu starten seien. Für die Radständer-Baustelle beschaffe die beauftragte Firma aus ihrem Bestand ein Ersatzgerät, heißt es aus dem Rathaus. Büroleiter Erik Ipsen: „Das wird uns nicht großartig bremsen. Wir rechnen nicht mit Bauverzögerungen.“ Spatenstich war Ende März; die 315 überdachten Stellplätze, Kosten: 450 000 Euro, sollen Mitte Juli fertig sein.

