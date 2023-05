Young- und Oldtimerfreunde in Ebersberg: Treffen mit Rüttelplatte und Warze

Von: Michael Seeholzer

Ein Platz voller alter Schätze: Der Ebersberger Klosterbauhof wird zum Mekka der Motorradfreunde. © Stefan Rossmann

Der Vatertag gehört in Ebersberg den Zweiradenthusiasten: Mit ihren Young- und Oldtimern treffen sie sich im Klosterbauhof. Ein Besuch.

Ebersberg – Yoghurtbecher, Güllepumpe, Reiskocher, Rüttelplatte oder Warze: Wenn es darum geht, den Fahrern anderer Motorradmarken ihren motorisierten Untersatz madig zu machen, sind der Phantasie der Zweiradenthusiasten oft keine Grenzen gesetzt. Beim Treffen der Young- und Oldtimerfreunde im Klosterbauhof Ebersberg, das am Vatertag inzwischen schon zum 17.

Mal stattfand, spielt das keine Rolle. Denn viele der Oldtimerfahrer verdienten schon gegenseitigen Respekt, dass sie mit ihrem Vehikel überhaupt so weit gekommen sind.

Fachsimpeln – das steht beim Treffen im Ebersberger Klosterbauhof im Vordergrund. © Stefan Rossmann

Zum Teil waren die Maschinen aber in einem erstaunlich guten Zustand. Das Treffen im Klosterbauhof dient inzwischen als Kontakt- und Informationsbörse sowohl für Neuigkeiten rund um die verschiedensten alten Zweiradmarken, teils aber auch als Werbefunk für künftige Markentreffen. Eine solche Zusammenkunft zum Beispiel wird vom 9. bis zum 11. Juli in Netterndorf in der Gemeinde Baiern beim Gasthaus Gröbmaier stattfinden. Da finden sich die Fahrer des legendären Models NSU Konsul zusammen. Die Ausfahrt führt ins Gasthaus Rote Wand in Geitau. „Das wird ein Abenteuer“, sagte einer der Veranstalter in Ebersberg. Die Fahrer seien zum Teil so betagt, „dass schon das Antreten der Maschine ein Abenteuer wird“. Zur Erklärung: Die Konsul kennt keinen E-Starter.

Liebe zu Oldtimern ist generationsübergreifend

Die Liebe zu den Oldtimern hat sich offensichtlich in einigen Familien vom Vater auf den Sohn übertragen. Bestes Beispiel dazu war am Vatertag ein Mann, der mit einer „Presto“ nach Ebersberg kam, die im zweiten Weltkrieg oft als Kradmeldefahrzeug im Einsatz war. Sein Sohnemann wiederum hatte die Fahrt mit einer Mars, dem Nachfolgemodell angetreten. „Die gab es früher bei Quelle“, vermutlich als der Katalog noch schwarzweiß war. 325 Reichsmark hatte das ältere Modell gekostet, ein Extramodell für die Krankenschwester war zwei Mark teurer. Dafür konnte man damit Hausbesuche machen. Der Hersteller rechnete im damaligen Werbeprospekt vor, dass der Kilometer nur Kosten in Höhe von einem Pfennig verursachte. Das würde sich mancher heute wieder wünschen.

Die Motorräder wurden damals in Chemnitz hergestellt, bevor nach dem Krieg die Russen die Produktionsstätten abbauten, um sie in ihrem eigenen Land wieder in Betrieb zu nehmen.

Stetig steigender Anteil kleinerer Mopeds.

Überhaupt ist festzustellen, dass die kleinen Mopeds einen stetig steigenden Anteil an den präsentierten Fahrzeugen in Ebersberg ausmachen. Zum Teil erschienen die Fahrer in kurzen Lederhosen, was bei den Temperaturen im Klosterbauhof nicht nur für Aufsehen, sondern auch für blaue Beine sorgte.

Hermann Löckert vom Veranstalter „Klassiker & Youngtimer Freunde Ebersberg“ jedenfalls zeigte sich zufrieden über den Besuch. Die Veranstaltung hat sich als Treffpunkt für Oldtimer- und Yountimerfreunde etabliert. Oft sehe man bekannte Gesichter, aber „es kommen auch immer wieder neue Leute“. Zum Teil würden sich die Besucher lange vorher schon per E-Mail versichern, ob der beliebte Treff auch bestimmt wieder stattfinde..

