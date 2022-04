Ukraine-Flüchtlinge: Netzwerk der Hilfe im Landkreis Ebersberg läuft an

Von: Sabine Heine

Die Kinderbetreuung ist eine der brennenden Fragen, die sich das Netzwerk stellt. © Daniel Karmann

Das erste Treffen von Behörden, Organisationen und Helfenden war ein Erfolg. Auf Initiative des Landtagsabgeordneten Thomas Huber debattierten rund 70 Personen über die Optimierung der Flüchtlings-Hilfe im Landkreis Ebersberg.

Landkreis – In einer Videokonferenz haben rund 70 Teilnehmer aus dem Landkreis Ebersberg darüber diskutiert, wie sich alle, die die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen möchten, noch besser vernetzen können. Der Initiator des Netzwerktreffens, der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Huber, sagte zu Beginn, wso schreibt er in einer Pressemitteilung, er sei tief beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis.



Die Leiterin des Krisenstabs Flüchtlingshilfe am Landratsamt Ebersberg, Brigitte Keller, und ihre Kollegin Marion Wolinski berichteten, dass die meisten Flüchtlinge in Privatunterkünften seien. Am 26. April werde ein Bus mit weiteren Ukraine-Flüchtlingen im Landkreis erwartet. Das Landratsamt suche deshalb weiter abgeschlossenen Wohnraum für Kriegsflüchtlinge. Alle Informationen dazu finden sich auf der Internetseite des Landratsamts www.lra-ebe.de/aktuelles/informationen-zur-ukraine-krise.



Schulkinder können sofort am Online-Unterricht teilnehmen

Die Stellvertretende Leiterin des Schulamts Ebersberg, Tanja Markefka, berichtete, dass die Schulpflicht für geflüchtete Kinder aus der Ukraine erst nach drei Monaten beginne. Diese könnten aber vorher freiwillig am Online-Unterricht teilnehmen.



Darüber hinaus richte das Kultusministerium „Pädagogische Willkommensgrup-pen“ ein, die mit einem tages- bzw. wochenstrukturierenden Angebot den Bedürfnissen der geflohenen Kinder und Jugendlichen Rechnung tragen sollen. Bürgerinnen und Bürger, die sich als Willkommenskraft für die aus der Ukraine geflohenen Kinder einbringen wollen, könnten das gerne tun. Alle Informationen dazu sowie zum Rahmenkonzept unter www.km.bayern.de/ukraine.html.



Die Bürgermeisterin von Anzing, Kathrin Alte, regte an, die Träger der freien Wohlfahrtspflege in das Konzept der Pädagogischen Willkommensgruppen einzubeziehen. Dies sei bisher noch nicht erfolgt.



Neue Kindergartenangebote werden gebraucht

Zu mehreren Fragen nach der Betreuung von Kindergartenkindern aus der Ukraine sagte Thomas Huber, dass die meisten Gemeinden hinsichtlich der zur Verfügungstellung von Kitaplätzen ohnehin schon an der Grenze seien und es am besten wäre, jetzt niederschwellige Betreuungs-Angebote zu schaffen, z.B. durch die Zurverfügungstellung von geeigneten Räumen. So gebe es in Grafing beispielsweise bereits zwei Raumangebote, in denen Kinder aus der Ukraine betreut werden könnten.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseide Ukraine-Flüchtlinge.

Die Leiterin der Volkshochschule Grafing, Martina Eglauer, bot spontan an, dafür Räume zur Verfügung zu stellen. Ebenso gab es spontan Angebote von Teilnehmerinnen, sich an der Betreuung von Flüchtlingskindern vor Ort zu beteiligen.



Großes Interesse an Deutschkursen

Eglauer berichtete, dass bei den Flüchtlingen ein großes Interesse an Deutschkursen bestehe. Die Vhs Ebersberg biete diese Kurse auch bereits an, ohne dass es dafür aber bereits eine Finanzierungszusage des Bundes gebe. Man sei daher auf Spenden angewiesen. Auch fehlten Lehrer. Diese müssten aber weder Ukrainisch noch Russisch können, es genüge die Grundqualifikation. Bewerbungen sind willkommen



Thomas Huber sagte, dass es bei der Frage der Finanzierung immer „noch hake“. Er mache hier weiter Druck und hofft, dass diese und andere Fragen bis zur nächsten Netzwerker-Videokonferenz in circa vier Wochen geklärt werden können. Probleme erwartet Thomas Huber, der auch sozialpolitischer Sprecher seiner CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag ist, aufgrund des Beschlusses des Bundes, Ukraine-Flüchtlinge ab Juni nach anderen rechtlichen Regeln zu behandeln. Huber: „Damit wären nicht mehr die Landkreise für die Unterbringung zuständig, was im ‚worst case’ bedeuten würde, dass die Menschen, die nicht privat untergebracht werden können und in staatlichen Unterkünften leben, sog. „Fehlbeleger“ wären u. aus diesen ausziehen müssten.“ Huber befürchtet dann ein Zurückgehen der bislang in der Gesellschaft so intensiv gelebten Humanität und Solidarität mit den Geflüchteten.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.