BRK: Spendet lieber Geld, nicht Kleider!

Von: Michael Acker

Schlimme Bedingungen: Die Wasserversorgung ist in der südukrainischen Stadt Mariupol zusammengebrochen. © IMAGO / SNA

Der BRK-Kreisverband Ebersberg hat dazu aufgerufen, die Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet mit Geld- anstatt Sachspenden zu unterstützen. Das sei die wirkungsvollste Hilfe.

Landkreis – „Damit die Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns all unsere Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern sehr eindringlich darum, die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Seibl-Kinzlmaier.

Nicht abgestimmte Lieferungen behindern Arbeit vor Ort

Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllten Lagerhäuser, würden Transport- und Sortierkapazitäten binden. „Sie helfen leider nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort. Es bestehen seitens unserer Schwestergesellschaften momentan keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht zentral abgesprochener und nicht zentral angeforderter Hilfslieferungen und Unterstützungsangebote“, warnt Seibl-Kinzlmaier.

Man wisse, dass die Betroffenheit in der deutschen Bevölkerung angesichts der entsetzlichen Ereignisse in der Ukraine groß sei und der Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung zu bieten, ebenso. Es sei überwältigend zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesellschaft in Deutschland auf allen Ebenen zu helfen bereit ist, sagt Seibl-Kinzlmeier. Auch wenn es für viele weniger persönlich und ungreifbarer erscheinen mag, seien Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen.

Geldspenden gegenüber Sachspenden viel effektiver

Geldspenden sind laut BRK gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: Ihr großer Vorteil sei, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden können. Damit lasse sich die humanitäre Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen. Dies sei absolut erforderlich in Situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar sind.

Unterdessen laufen zahlreiche Hilfsaktionen im Landkreis Ebersberg weiter. Eine Gruppe um den 52-jährigen Lastwagen-Fahrer Bernd Fleischer aus Glonn hat sich in der Nacht auf Freitag auf den Weg an die ukrainische Grenze gemacht, um Hilfsgüter abzugeben. Den Lastwagen stellte Siegfried Eisenschmid aus Moosach zur Verfügung. Die Sachspenden werden laut Fleischer in ein Logistikzentrum an der Grenze gebracht, wo die Güter sortiert und an die Front weitergeleitet werden. Zahlreiche Privatleute und Helfer der Wasserwacht Moosach-Steinsee hätten die Aktion unterstützt berichtet Fleischer, der den Lastwagen fährt.

Rotary-Club ruft zu Spenden für ungarische Flüchtlingshelfer auf

Der Rotary-Club Ebersberg-Grafing hat am Freitag einen Spendenaufruf für ukrainische Flüchtlinge gestartet, die im Nachbarland Ungarn landen. Dort kümmert sich auch der befreundete Rotary-Club Nyiregyhaza um die Menschen und versorgt sie mit Nahrungsmitteln, Decken, Windeln und anderen Gebrauchsgütern. Um den ungarischen Partner-Club unterstützen zu können, bitten die Rotarier um Geldspenden. „Durch unsere persönlichen Kontakte nach Ungarn können wir garantieren, dass jeder gespendete Euro dort ankommt, wo er gebraucht wird“, sagt Rotary-Präsident Gernot Straka.

SPD-Abgeordnete Rauscher sammelt Hygieneartikel

Die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher nimmt in ihrem Bürgerbüro in Ebersberg, Bahnhofstraße 12, von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März Sachspenden entgegen. Gesammelt werden (neu und verschlossen) allerdings nur folgende Produkte: Medizinische Verbandsmittel, Ohr-stöpsel, Schmerzmittel, Windeln für Babys und Erwachsene, Hygieneartikel, Müsli- und Fruchtriegel, Schokolade. Die Spenden können am Montag und Dienstag von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr abgegeben werden.

Rauscher wird die Spenden eigenen Angaben zufolge an die ukrainisch-katholische Pfarrei in München weiterleiten, die die Menschen in der Ukraine unterstützt und die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine in der Region vorbereitet.

Spendenkonten

Deutsches Rotes Kreuz: IBAN: DE63370205000005023307 BIC: BFSWDE33XXX Stichwort: Nothilfe Ukraine

Rotary-Club Ebersberg-Grafing IBAN: DE34702501500950005603 (Kreissparkasse M-STA-EBE) DE32701694500002570262 (Raiffeisen-Volksbank Ebersberg).

