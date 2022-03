„Pryyemno, shcho ty tut!“ - Erster Schultag für ukrainische Flüchtlingskinder in Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Die Klasse 2c begrüßt Timo (6) aus der Ukraine: Mit einem Plakat und großem Hallo im Chor hießen die Kinder ihren neuen Mitschüler (re., graue Mütze) gemeinsam mit Lehrerin Anke Kolodziej (Mitte) willkommen. © Stefan Roßmann

„Schön, dass du da bist!“ – auf Ukrainisch heißt das: „Pryyemno, shcho ty tut!“ Mit diesen Worten haben die Kinder an der Grund- und Mittelschule Ebersberg ihre neuen Mitschüler begrüßt, die vor dem Krieg in der Heimat geflohen sind. Ein herzlicher erster Schultag, allen Sprachbarrieren zum Trotz.

Ebersberg – Das Eis bricht bei Drei. „Odyn, dva...“ hat Grundschullehrerin Anke Kolodziej losgezählt – unterstützt von Zweitklässlerin Katharina, die etwas Russisch spricht. „Try!“, sagt Timo. „Drei!“. Es ist das erste Wort, das der sechsjährige Ukrainer in der Klasse 2c spricht. Seine neuen Mitschüler haben ihn zuvor mit einem selbst gemalten Plakat in den ukrainischen Nationalfarben begrüßt – nun sitzt Timo weit weg von daheim mitten unter Fremden. Grundschule Ebersberg in der Baldestraße, erster Stock, zweite Tür, dritte Reihe, Mittelbank.

Aus der Ukraine geflohen: Willkommensgeschenke für den Gastschüler

Ein bisschen verloren schaut der Neuankömmling drein, während ihm die Lehrerin – passenderweise in Blue Jeans, blauem Halstuch sowie gelbem Pulli und gelben Schuhen – mit Händen und Füßen zu verstehen gibt, dass der Stoff-Eisbär, das Federmäppchen und die Schultüte vor ihm auf dem Pult Geschenke für ihn sind. Eltern der anderen Zweitklässler haben sie den Kindern mitgegeben. Und auffällig viele Kinder tragen an dem Tag blau-gelbe Kleidung. Schließlich greift Timo nach einer ebenfalls geschenkten Seifenblasen-Pistole und nickt.

Zwölf Kinder aus der Ukraine starten an der Grund- und Mittelschule Ebersberg

Da geht’s lang: Schulleiter Alexander Bär als erster Ansprechpartner – auf Englisch, mithilfe dolmetschender Eltern oder einfach per Zeichensprache. © Stefan Roßmann

Zwölf Kinder aus geflüchteten ukrainischen Familien absolvierten am Freitag ihren ersten Schultag an der Ebersberger Grund- und Mittelschule. Rektor Alexander Bär hat sie nach Jahrgängen und auf verschiedene Klassen verteilt. Er hätte gerne eine Ukraine-Klasse eingerichtet, aber das lasse die Personalsituation nicht zu.

Zurzeit ist er dabei, Ehrenamtliche und Ukrainisch-Sprecher für einen Deutschkurs zusammenzutrommeln, erzählt der Schulleiter. Das Wichtigste ist aber zunächst, dass die Kinder in dem unbekannten Land Anschluss an Gleichaltrige finden. Nicht so einfach, weil die Kinder kein Deutsch verstehen und es kaum Ukrainisch-Sprecher gibt.

Der Test muss sein: Gemeinsam mit Schülern aus der Deutschklasse erklärt Konrektorin Julia Zauner einem ukrainischen Kind den Corona-Abstrich in der Nase. © Stefan Roßmann

Kennenlernen beim gemeinsamen Basteln

Doch Anke Kolodziej und die 2c sind vorbereitet. Weil es noch kaum Unterrichtsmaterial für diesen Ausnahmezustand gibt, hat die Lehrerin im Internet recherchiert – und eine Bastelvorlage für ein kleines deutsch-ukrainisches Glossar gefunden. Das schneiden die Kinder nun fleißig aus. Auch bei Ukrainer Timo ist der Groschen schnell gefallen. Er gehört zu den Ersten, die ihr Heftchen fürs Zusammenbinden lochen lassen. „Schau, der Timo ist schneller als du!“, tönt da auch schon einer aus der hinteren Reihe seinen Banknachbarn an.

Aussprache-Übungen und ein erstes Lächeln

Die Lehrerin hat offensichtlich mit dieser Idee einen Nerv getroffen. Für die 2c wird die Unterrichtsstunde zu einer interkulturellen Erfahrung – manchmal gibt es eben Wichtigeres als das kleine Einmaleins. Und für Timo ist die Muttersprache vertrautes Terrain. „Ty vtomyvsya?“, liest er seinem neuen Banknachbarn Julian und der Lehrerin vor, die sich mit der Aussprache der Transkription aus dem Kyrillischen ganz schön schwer tun.

Nützliche Sätze auf Deutsch und Ukrainisch bastelte die 2c zu einem Sprach-Handbüchlein. © Josef Ametsbichler

„Bist du müde?“, lautet die Übersetzung. Als Anke Kolodziej dabei fragend auf ihren neuen Schüler deutet, schüttelt Timo den Kopf – und ein Lächeln stielt sich hinter der weißen Stoffmaske hervor in seine Augen.

Die Kinder kümmern sich um den Neuen

Von Berührungsängsten mit dem Neuankömmling ist bei den Schülern der 2c nichts zu spüren. Julian weicht seinem ukrainischen Banknachbarn kaum von der Seite – und schafft es tatsächlich, ihn in einen angeregten Wortwechsel zu verwickeln. In welcher Sprache, das bleibt das Geheimnis der beiden Buben, die eigentlich keine gemeinsamen Worte haben. Guter Wille versetzt offenbar nicht nur Berge, sondern reißt auch Sprachbarrieren ein.

Das Thema Krieg umschifft die 2c - Die Schule fährt auf Sicht

„Das war jetzt mal der erste Tag – am Montag geht’s weiter“, zieht Schulleiter Alexander Bär am Nachmittag Bilanz. Für die Schule heißt das: auf Sicht fahren, die Kinder auffangen, so gut es geht – und abwarten, wer und was noch kommt. So vermutet Lehrerin Kolodziej, dass der sechsjährige Timo gar nicht genau weiß, warum er plötzlich in Deutschland die Schulbank drückt – sie hat nur mitbekommen, dass er seinen Papa und Opa vermisst, die als Sanitäter in der Ukraine geblieben sind.

Das Thema Krieg umschifft die Klasse 2c am ersten Tag –wichtiger ist das Kennenlernen. Nach der Bastelstunde ist Pause – schnell ist die angeknabberte Breze im Pausenhof vergessen und Timo hüpft aufs Klettergerüst.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.