Immer mehr Flüchtlinge kommen in den Landkreis: Sparkassensaal wird Unterkunft

Von: Michael Acker

In den Saal des ehemaligen Sparkassengebäudes in Ebersberg, hier für eine Gerichtsverhandlung „zweckentfremdet“, sollen Flüchtlinge untergebracht werden. © SRO

Dem Kreis Ebersberg gehen die Unterbringungsmöglichkeiten aus. Um dem Andrang gerecht zu werden muss bereits improvisiert werden.

Landkreis – Dem Landkreis Ebersberg geht der Platz für geflüchtete Menschen aus. Weil sich Landrat Robert Niedergesäß (CSU) weigert, erneut Turnhallen zur Verfügung zu stellen, müssen andere Lösungen her.

Eine solche scheint jetzt gefunden zu sein. Derzeit wird der Veranstaltungssaal im kreiseigenen ehemaligen Sparkassengebäude zu einer Unterkunft ausgebaut. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Landrat-Sprecherin Evelyn Schwaiger auf Nachfrage. Bis zu 50 Menschen könnten darin untergebracht werden. Zudem soll in der weitgehend leer stehenden Verwaltungsimmobilie ein weiterer Gebäudeteil ebenfalls für die Aufnahme von Asylbewerbern vorbereitet werden. Hier handelt es sich laut Schwaiger um zwei Stockwerke für insgesamt 120 Personen. Nicht ausgeschlossen werden könne auch, dass der Landkreis mittelfristig auf die Räume des Impfzentrums zur Unterbringung von Flüchtlingen zurückgreifen wird. Dieses wird bekanntlich Ende des Jahres geschlossen.

Zahl an Asylbewerbern steigt immer weiter

Die Zahl der von der Regierung von Oberbayern auf die Landkreise verteilten Asylbewerber ist in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen. Am Dienstag kam erneut ein Bus mit 50 Personen im Landkreis Ebersberg an, in zwei Wochen werde der nächste erwartet, sagte Schwaiger. „Diese Menschen sollen dann schon im alten Sparkassengebäude untergebracht werden“.

Im Moment befinden sich rund 1000 geflüchtete Menschen in den staatlichen Unterkünften im Landkreis, darunter seien auch wenige Ukrainer. Die meisten Ukrainer seien nach wie vor privat untergebracht, so die Sprecherin des Landratsamts. Aktuell kämen überwiegend Geflohene aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Zuletzt seien aber auch Menschen aus Brasilien und Peru dabei gewesen.

