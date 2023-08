Umstände unklar: Mann (72) aus dem Landkreis Ebersberg stirbt in Partnachklamm

Von: Michael Acker

Teilen

Im Bereich der Partnachklamm (Archivfoto) wurde der Leichnam entdeckt. © privat

Ein 72-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg ist in der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen ums Leben gekommen. Die Umstände sind unklar.

Ebersberg/Garmisch-Partenkirchen - Am Samstagmorgen, 8. Juli, wurde in Garmisch-Partenkirchen der Leichnam eines älteren Mannes aus dem Fluss Partnach geborgen. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen in dem Todesfall. Personalien des Toten waren zuerst unbekannt, ebenso der genaue Hergang des Geschehens.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Dienstag, 8. August, mitteilte, konnte die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen inzwischen die Identität des Mannes zweifelsfrei feststellen.

Zeuge findet leblose Person im Wasser

Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen, 8. Juli, gegen 6.20 Uhr, eine leblose Person im Wasser der Partnach, im Bereich der Partnachklamm, nahe des Klammhauses, gesichtet und daraufhin die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium verständigt.

Der alarmierten Wasserwacht sowie Feuerwehr gelang es, den Leichnam zu bergen. Der ebenfalls hinzugerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm vor Ort zunächst der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim, später führte das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Untersuchungen in dem Todesfall.

Keine Hinweise zu Todesumständen

Anfangs gab es keinerlei Hinweise, wie es zu dem Todesfall gekommen ist. Ebenso unklar waren die Personalien des unbekannten Toten. Mit einer Personenbeschreibung wurde ein Zeugenaufruf durchgeführt.

Inzwischen konnte die Identität des Toten zweifelsfrei geklärt werden: Es handelt sich um einen Mann aus einer Gemeinde im Landkreis Ebersberg. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter am Tod des Mannes gibt es für die Ermittler keine.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.