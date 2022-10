Unbeliebt und unbeirrbar: Zu Besuch bei Ebersbergs Gerichtsvollziehern

Von: Josef Ametsbichler

Ein Gerichtsvollzieher bringt ein Pfandsiegel, umgangssprachlich „Kuckuck“ genannt, an einem technischen Gerät an. Zum Einsatz kommt das Siegel aber immer seltener - Ebersbergs Gerichtsvollzieher gehen andere Wege, um ans Geld der Schuldner zu kommen. © Stefan Roßmann

Zu fünft sind die Gerichtsvollzieher im Landkreis Ebersberg unterwegs, um Gläubigern zu ihrem Recht zu verhelfen und Schulden einzutreiben. Sie stehen zu ihrem Job. Ein Bürobesuch.

Ebersberg – Drei Menschen mit unangenehmem Auftrag sitzen in einem Ebersberger Büro. Am Türschild hängt die Bankverbindung, versteckt liegt griffbereit das Pfefferspray. Eine Stichschutz-Weste im Regal ist für den Außeneinsatz. Gebraucht haben das alles die drei Gerichtsvollzieher zum Glück noch nie, aber sicher ist sicher. Die Menschen, die zu ihnen kommen, befinden sich oft in scheinbar auswegloser Lage, dann kochen die Emotionen manchmal hoch. Eine Kollegin stand jüngst in einer Wohnung im südlichen Landkreis vor einem Mann, der sich bei der Zwangsräumung ein Messer in den Bauch rammte. Gerichtsvollzieher Fröller sagt: „Viele haben das Gefühl: Ich habe alles verloren – und dann kommt der und nimmt mir das Letzte.“

Pfefferspray und Schutzweste gehören zur Arbeitsausrüstung

Im Regal neben den Schreibtischen stapeln sich Hunderte Akten in Rosa, Gelb und Weiß. Offenbarungseide, Zwangsbescheide, Pfändungen. Dahinter stecken Schicksale aus dem ganzen Landkreis Ebersberg, dem Revier der insgesamt fünf GerichtsvollzieherInnen, die in Ebersberg ein Gemeinschaftsbüro haben.

Akten zu Schuldner-Verfahren stapeln sich in den Büroräumen der Gerichtsvollzieher. © Stefan Roßmann

Zu ihrem Schutz sollen in diesem Text die Nachnamen der drei Gesprächspartner genügen, so wie sie an der Bürotür stehen: Frau Urban, Herr Fröller, Herr Philipp. Auf den Fotos sind ihre Gesichter nicht zu erkennen, damit sie weiter in Ruhe zum Einkaufen oder auf die Bank gehen können. Zwei von drei wohnen nicht im Landkreis, ganz bewusst. „Wenn mich wer fragt, sage ich, ich bin Beamter, sagt Herr Philipp. „Gerichtsvollzieher ist kein Prahl-Beruf.“

Gerichtsvollzieher treiben Geld ein, das dem Gläubiger gerichtlich verbrieft zusteht

Aber ein wichtiger, da sind sich die Drei einig. Wenn ein Gläubiger seinen Anspruch gerichtlich verbrieft hat, unterstützen ihn die Gerichtsvollzieher von Staats wegen bei der Durchsetzung – sprich, sie treiben das Geld ein, das ihm zusteht. „Es geht bei dem Beruf auch darum, das Vertrauen in unser Rechtssystem zu schützen“, sagt Amtsgerichtssprecher Frank Gellhaus, der das Gespräch mit der EZ begleitet.

„Wenn mich wer fragt, sage ich, ich bin Beamter. Gerichtsvollzieher ist kein Prahl-Beruf.“ - Gerichtsvollzieher Philipp im Ebersberger Büro, im Gespräch mit Amtsgerichts-Sprecher Frank Gellhaus. Der sagt: „ Es geht bei dem Beruf auch darum, das Vertrauen in unser Rechtssystem zu schützen.“ Zu seinem Schutz ist das Gesicht des Gerichtsvollziehers im Bild nicht erkennbar. © Stefan Roßmann

„Wir pumpen ganz schön viel Geld in die Wirtschaft“, sagt Frau Urban, die den Job seit 22 Jahren macht. Bis zu 500 000 Euro Schulden im Jahr treibe ein Gerichtsvollzieher im Landkreis Ebersberg ein, schätzt Gellhaus.

Gerichtsvollzieher in Ebersberg: Gläubiger sind nicht nur Großkonzerne

Das Geld fließe nicht per se an Großkonzerne. Sondern etwa auch an kleine Handwerksbetriebe, die zu knapsen haben, wenn ihre Rechnungen nicht bezahlt werden. Oder an das Senioren-Ehepaar, das auf Mieteinkünfte angewiesen ist. „Da mache ich was Produktives“, sagt Herr Philipp. Und Herr Fröller ergänzt: „Den Beruf muss es geben. Die persönlichen Gefühle sind außen vor.“

„Wir pumpen ganz schön viel Geld in die Wirtschaft.“ - Gerichtsvollzieherin Urban im Ebersberger Büro. Zu ihrem Schutz ist das Gesicht im Bild nicht erkennbar. © Stefan Roßmann

Wobei das im Alltag manchmal schwierig wird, aufseiten der Schuldner. Der Gerichtsvollzieher taucht bei ihnen auf, wenn es ans Eingemachte geht: Zustellung einer Aufforderung zur Vermögensauskunft. Vollstreckung einer Strom-Sperre, einer Räumungsklage oder gar eines Gewaltschutz-Beschlusses. Begleitet wird er oder sie dann schon mal vom Schlüsseldienst oder einer Spedition. „Beseitigung von Widerstand“ lautet die Aufgabe. Die Polizei rücke dafür nur an, wenn es nicht anders geht.

Du musst schon sagen können: Ich bin jetzt hier der Babo.

„Wenn es eskaliert, ziehe ich mich lieber erst mal zurück“, sagt Herr Fröller, der zwölf Jahre bei der Bundeswehr war, bevor er zur Justiz ging. „Der Grundsatz ist Deeskalation. Aber du muss schon sagen können: Ich bin jetzt hier der Babo.“ Das Wort bezeichnet milieusprachlich einen, der dir zeigt, wo der Bartl den Most holt.

Das nimmt manchmal skurrile Formen an, wie bei der älteren Mieterin, bei der es nur darum gegangen sei, Trocknungsgeräte in der Wohnung mit Wasserschaden aufzustellen. Die habe zugeschlagen, mit der Hand, dann mit der Krücke, dann habe sie den Gerichtsvollzieher in die Hand gebissen. Getrocknet wurde trotzdem.

Gerichtsvollzieher sagt: „Reich wird man nicht.“

Die hoheitliche Aufgabe, die sie ausüben, macht dei Ebersberger Gerichtsvollzieher zu Beamten, mittlerer Justizdienst, Besoldungsgruppe A8 bis A10. „Reich wird man nicht“, sagt Herr Philipp. „Für den Beruf brauchst du schon Leidenschaft.“ Zumal die Gerichtsvollzieher ihr Büro selbst managen, vom Kopierpapier über die Raummiete bis zur Hilfskraft (für die es Zuschüsse gibt). Es ist ein Zwitter-Job halb Amt, halb Selbstständigkeit.

Der „Kuckuck“, das klassische Pfandsiegel, kommt kaum mehr zum Einsatz. Fernseher, Handy oder Auto bekleben und mitnehmen, so einfach ist es nicht: Was Grundbedürfnissen oder der Erwerbstätigkeit dient, darf nicht gepfändet werden. „Und viele Sachen sind einfach nichts mehr wert“, sagt Frau Urban. Sie denkt etwa an Tablet-Computer, Neupreis 1000 Euro; Versteigerungserlös vielleicht 200 Euro. Sinnlos. Höchstens mal ein Zweitauto, einen Thermomix oder – kein Scherz – ein Pferd, das dann an den Gläubiger geht – das komme vor.

Konto-Pfändung hat den „Kuckuck“ weitgehend ersetzt

Die wahren Waffen der Gerichtsvollzieher sind die Konto-Pfändung und die Arbeitgeber-Pfändung. Alles, was über einen gewissen Freibetrag an Geld da ist, wird eingezogen, von den Banken, vom Gehalt. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten gehe das schnell und effizient. „Der Schuldner kommt gar nicht mehr aus“, sagt Frau Urban. Und mancher Gläubiger sei überrascht, wenn schon nach ein paar Tagen die Ratenzahlung startet. „Das sind dann auch Erfolgserlebnisse, wenn wir jemandem helfen können“, sagt Frau Urban.

„Den Beruf muss es geben. Die persönlichen Gefühle sind außen vor.“ - Gerichtsvollzieher Fröller im Ebersberger Büro. Zu seinem Schutz ist das Gesicht im Bild nicht erkennbar. © Stefan Roßmann

Umgekehrt sei die Ratenzahlung für die Schuldner oft eine Erleichterung. Ihnen empfehle sie, sich Beratung zu suchen, etwa bei der Schuldnerberatung der Caritas oder bei der Wohngeldstelle. Sie habe Fälle gesehen, die sich nicht einmal mehr trauten, die Post zu öffnen und so das Elend immer größer werden ließen. „Ohne in Privatinsolvenz zu gehen, haben viele keine Chance.“

Die Klientel hat sich verändert: „Leute haben zu kämpfen, dass sie das Normale bezahlen.“

Das Klientel habe sich über die Jahre verändert, berichten die drei Gerichtsvollzieher. Wo früher überbordender Konsum in die Schuldenfalle geführt habe, sitze nun die alleinerziehende Mutter vor ihnen, die ihre Kinder aus Angst vor der Stromrechnung mit der Taschenlampe aufs Klo schicke. Oder der begabte Handwerker, der nur leider seine Buchhaltung nicht im Griff habe. „Für den sind wir teure Sekretäre“, sagt Frau Urban.

Oft sei die hohe Miete für die Schieflage verantwortlich. Oder das für die Arbeit benötigte Auto oder MVV-Abo. „Die Leute haben heutzutage eher zu kämpfen, dass sie das Normale bezahlen“, konstatiert Frau Urban. Herr Philipp befürchtet eine neue Schuldner-Welle sobald die steigenden Heizkostenabschläge in Mahnungen und Prozesse münden. „Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander“, sagt Herr Philipp. Er sagt aber auch: „Das Geld, das ich eintreibe geht nicht an mich. Der Gläubiger hat einen Anspruch.“

