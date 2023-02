Unfall-Fahrerin (65) geht vor Polizei auf Tauchstation - Betrunken und neben der Spur

Von: Josef Ametsbichler

Ein Alkoholtest entlarvte die Unfallfahrerin als Promille-Sünderin. (Symbolbild) © Action Pictures/Imago

Ein Unfallopfer verfolgt in Ebersberg die mutmaßliche Täterin bis nach Hause. Dort verschanzt sich die Frau vor der Polizei.

Ebersberg - Wohl alkoholbedingt ist eine 65-jährige Autofahrerin in Ebersberg beim Abbiegen zu weit nach links geraten, hat einen Unfall gebaut und dann auch noch Unfallflucht begangen. Wie die Polizei Ebersberg meldet, rammte die Ortsansässige bei ihrem missglückten Abbiegemanöver von der Eberhard- in die Baldestraße am Sonntag, 19. Februar, gegen 17.40 Uhr den Mercedes eines 76-jährigen Ebersbergers.

Unfallopfer mit lädiertem Mercedes verfolgt Autofahrerin bis nach Hause

Der wollte aus der Baldestraße in Richtung Eberhardstraße fahren. Dann fuhr die Frau einfach weiter. Das Unfallopfer wendete geistesgegenwärtig und verfolgte trotz lädierter Fahrerseite die Unfallfahrerin bis zu deren nahe gelegener Wohnung, in der die Frau verschwand.

65-jährige Ebersbergerin öffnet zunächst nicht, als die Polizei anrückt

Auch der angerückten Polizeistreife öffnete sie zunächst nicht. Weshalb, stellte sich beim schließlich im Krankenhaus erzwungenen Alko-Test heraus, der laut den Beamten einen Wert von weit über 1,1 Promille ergab. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro beim Unfallopfer, 3000 Euro am Auto der Verursacherin, so die Ermittler.

Die Beschuldigte muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

