„Ungeklärte Verhältnisse“: Annette Voigt stellt beim Kunstverein Ebersberg aus

Von: Peter Kees

Teilen

Künstlerin Annette Voigt aus Erlangen. © Peter Kees

Alles in schöner Ordnung - oder doch nicht? Die Künstlerin Annette Voigt zeigt im Klosterbauhof Ebersberg ihre Ausstellung „Ungeklärte Verhältnisse“. Vernissage ist am 14. Oktober.

Ebersberg – Ungeklärte Verhältnisse können auch ordentlich sein. So sieht das zumindest die Künstlerin Annette Voigt, die ab Freitag, 14. Oktober, beim Ebersberger Kunstverein im Klosterbauhof Kunst aus Zäunen, Schachteln, Schaufeln und Abfall zeigt. „Ungeklärte Verhältnisse“ lautet der Titel, den Voigt allerdings auf keinen Fall bebildern möchte. Aber es reizt sie, wenn sich das Publikum damit auseinandersetzen muss.

Ebersberg: Installation aus Schachteln

Was ist zum Beispiel ungeklärt an ihrer Installation aus Hunderten von selbstgefalteten Schachteln? Eine stattliche Anzahl an schwarzen, zum größten Teil unverschlossenen Papierboxen stehen fein säuberlich gereiht am Boden, formen in ihrer geometrischen Anordnung ein großes L im Raum. Im Kontrast dazu hat Voigt aus weißen Schachteln einen Turm gebaut, der bis an die Decke ragt. Baukastenprinzip. Alles hat Ordnung, Struktur.



Was die Erlanger Künstlerin interessiert, ist die Auseinandersetzung mit dem Raum, mit der Architektur, die sie vorfindet. Eine lange Aufbauzeit war ihr deshalb wichtig. Ihre Papierschachteln nehmen ungefaltet nicht viel Platz ein. Sperrig werden die Papierbögen erst, wenn sie geformt sind. Ungeklärte oder geklärte Verhältnisse? Voigt lässt die Rezipienten darüber reflektieren.



Öffnungszeiten Die Ausstellung eröffnet am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr in den Räumen des Ebersberger Kunstvereins im Klosterbauhof und ist dort bis zum 6. November zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr, Samstag von 17 bis 20 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 13 Uhr.

Formal ist die Struktur klar, geordnet. Was sie bei dieser Installation gereizt hat, ist den gewohnten Durchgang zu verbauen. Von der Säulenhalle kommt man nämlich nicht mehr direkt in den Westraum. Man muss einen Umweg über den Lichtraum gehen. Diese Unterbrechung gefällt der Künstlerin. Das Gewohnte wird infrage gestellt.



Inspiriert wurde sie zu dieser Art von Arbeit einst durch einen Ausstellungsraum, der einen ganz grässlichen Fliesenboden hatte. Voigt faltete damals Schachteln in der Größe der Fliesen und veränderte damit den Raum. Die Fliesen waren integriert und ergaben Sinn.



Annette Voigt stellt im Klosterbauhof Ebersberg aus. © Peter Kees

Ein derart formales architektonisches Kriterium hat sie in Ebersberg zwar nicht vorgefunden und aufgegriffen, gleichwohl reagiert sie hier mit architektonischen Mitteln auf Architektur. Und was sind die wenigen geschlossenen Schachteln? „Das sind die ungeklärten Verhältnisse.“ Antwortet sie und schmunzelt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Zurück auf Anfang. Was den Besucher zunächst empfängt sind drei plastische Kreise aus Gartenzaunlatten. Es geht um das Thema Grenze, wie Voigt erklärt, damit um die Frage von Besitz und Eigentum, auch um den Begriff der Angst, der mit Grenzen häufig verbunden ist. Wem gehört der Leerraum im Inneren? Wem gehört der Außenraum? Wem überhaupt eine Fläche? „Ich verändere mit meiner Arbeit den Alltag“, erklärt sie.



Paradiesischer Zustand

Alltagsgegenstände sind es, die sie verwendet. „Gehen Sie gerne in einen Baumarkt?“ Ein eindeutiges Ja kommt ihr über die Lippen. Naheliegend sind neben den Gartenzaun-Installationen doch jede Menge Schaufeln zu sehen, an deren Stiele Stromstecker eingearbeitet sind. Die bedeuten, so erklärt die Erlangerin, Energie und sind als Verweis auf einen paradiesischen Zustand zu verstehen. Denn wer arbeitet schon gerne? „Wünscht sich nicht jeder, dass die Arbeit von selbst geht?“ Was man mit diesen Werkzeugen übrigens auch kann: Ordnung schaffen – da sind wir wieder bei den ungeklärten Verhältnissen.



Neben diesen raumgreifenden Interventionen findet sich noch Zweidimensionales in der Ausstellung: grundierte Leinwände, auf die Voigt Abfall abdruckt, Blechdosen, Wahlplakate, Plastikbehälter oder Einwegbecher etwa. Die Künstlerin presst den Unrat, um das Resultat auf Leinwänden zu verewigen. Anschließend wird das Ganze koloriert. „Souvenir“ heißt diese Serie. Alles geklärt?

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.