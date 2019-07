In letzter Sekunde: Mann rettet schwangerer Freundin und Kleinkind das Leben 

Vogtareuth/Ebersberg - Eine junge schwangere Frau wollte nach Informationen von rosenheim24.de von Sonntag auf Montag an der beliebten Badestelle im Wohnmobil übernachten. Mit dabei war auch ihre Tochter. Ein Abenteuer, das um ein Haar ins Auge gegangen wäre.

+ Der Golf wird aus dem Wasser gezogen. © Barth

Wegen der starkten Regenfälle machte sich der Freund der Frau Sorgen. Er fuhr mit seinem Golf an den Inn, um nach dem Rechten zu sehen. In letzter Sekunde konnte er seine Freundin und ihre Tochter im Wohnmobil wecken und aus dem Fahrzeug holen. Das Wohnmobil stand bereits im Wasser, denn das nahe Wehr war aufgrund der starken Niederschläge automatisch geöffnet worden. Das Fahrzeug trieb ab. Es blieb an einem Baum hängen.