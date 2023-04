„Zu milde Urteile“: Ein Richter klärt auf

Von: Helena Grillenberger

„Nach meiner Meinung ist es ohne Kenntnis der konkreten Umstände eines Falls bzw. sogar des Akteninhalts oder ohne Anwesenheit in der Hauptverhandlung grundsätzlich nicht möglich, verlässlich zu beurteilen, ob ein Urteil tatsächlich zu ,mild’ ausgefallen ist“, sagt Frank Gellhaus, stellv. Direktor des Amtsgerichts Ebersberg. © Rossmann

In der öffentlichen Meinung erscheinen viele Urteile als zu milde. Richter Frank Gellhaus, Vize-Direktor am Ebersberger Amtsgericht, erklärt, worauf Richter bei der Urteilsfindung achten.

Herr Gellhaus, unabhängig von den begangenen Taten finden viele Menschen verhängte Strafen oft zu milde. Wie begegnen Sie dieser Aussage?

Diese Wahrnehmung in der öffentlichen Meinung (insbesondere in Internetforen oder Leserbriefen) ist mir natürlich bewusst. Welche staatliche Sanktion als Antwort auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten „zu mild“ oder „zu streng“ oder „genau richtig“ erscheint, kann jedoch nach meiner Auffassung nicht allgemeingültig und abstrakt für jede Fallkonstellation beurteilt werden. Ich versuche, mit diesem Interview diese Problematik nachvollziehbar zu erläutern.

Haben Sie selbst manchmal das Gefühl, dass Strafen zu milde ausfallen?

Nach meiner Meinung ist es ohne Kenntnis der konkreten Umstände eines Falls bzw. sogar des Akteninhalts oder ohne Anwesenheit in der Hauptverhandlung grundsätzlich nicht möglich, verlässlich zu beurteilen, ob ein Urteil tatsächlich zu „mild“ ausgefallen ist. Natürlich fragt man sich gelegentlich, wenn man in seiner beruflichen Tätigkeit Urteile anderer Gerichte liest, ob man den Fall genauso entschieden hätte. Auch ist es bekannt, dass es regionale Unterschiede in der Strafzumessung gibt und Urteile anderswo gegebenenfalls milder oder strenger als im Bundesdurchschnitt ausfallen. Im Übrigen ist die Einschätzung, ob man eine Strafe als angemessen ansieht, auch immer abhängig vom eigenen persönlichen Empfinden – egal, ob man sich seine Meinung als Richter oder als Bürger ohne juristische Ausbildung bildet.

Nach wie vor bewegt der Fall der zwölfjährigen Luise. Die Mörderinnen sind noch nicht strafmündig. Wie kann es sein, dass jemand einen Mord begeht und strafrechtlich nichts passiert?

Die Antwort hierauf ist eindeutig: gemäß § 19 StGB ist ein Kind, welches das 14. Lebensjahr bei Tatbegehung noch nicht vollendet hat, nicht strafmündig und kann daher strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Diese Vorschrift ist zwingend und ausnahmslos von den Strafverfolgungsbehörden und auch den Gerichten zu beachten. Die dann oft zu lesende Schlussfolgerung, dass der Staat auf derartige Taten gar nicht reagiere, erachte ich aber für zu voreilig. Maßnahmen der Kinder- bzw. Jugendhilfe bzw. des Familienrechts, die auch einschneidend sein können, sind nämlich gleichwohl möglich.

Bereits vor ein paar Jahren wurde wegen eines ähnlich gelagerten Falls diskutiert, das Alter der Strafmündigkeit herabzusetzen. Was halten Sie davon?

Diese Diskussion ist tatsächlich nicht neu. Sie wird in der Öffentlichkeit und von der Rechtspolitik in unregelmäßigen Abständen und immer wieder dann geführt, wenn entsprechende Fälle, die nach meinem Eindruck in dieser krassen Ausprägung wie im Fall „Luise“ sehr selten sind, bekannt werden. Die Frage ist, ob man an entwicklungspsychologischen Erkenntnissen der Forschung vorbei die Strafmündigkeitsgrenze gleichwohl herabsetzen möchte und wenn ja, auf welches Alter. Dies ist letztlich aber eine rechtspolitische Entscheidung des Gesetzgebers. Die öffentliche Diskussion wäre nach meiner Prognose jedoch auch nach einem gesetzgeberischen Tätigwerden nicht beendet. Sie würde vielmehr wieder aufflammen, wenn dann z. B. eine massive Gewalttat von einem elfjährigen Kind begangen werden würde. Die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters würde im Übrigen nicht nur Intensivtäter oder junge Sexual- oder Gewalttäter treffen, sondern auch Fälle der typischen Kinderdeliquenz (z.B Ladendiebstähle, Schlägereien auf dem Pausenhof usw.). Somit würden auch Kinder bestraft, die eigentlich mit erzieherischen Maßnahmen außerhalb der Strafjustiz besser zu erreichen wären.

Ein 19-Jähriger verkauft Drogen, um seinen ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren: Die Verhängung einer Jugendstrafe wird für zwei Jahre ausgesetzt. Selber Tag, selber Richter: Ein 19-Jähriger, selbst drogenabhängig, kauft und verkauft Drogen, um seine eigene Sucht zu finanzieren: ein Jahr auf Bewährung. Ein Mann quält und misshandelt seine Frau über Jahre: Ebenfalls ein Jahr auf Bewährung. Für einen Laien sind solche Urteile oft nur schwer nachvollziehbar – im Verhältnis zur gefühlten Schwere der Tat, aber auch im Verhältnis zueinander. Wie kommt es zu solchen Unterschieden im Strafmaß?

Ein Punkt vorweg: Urteile nach Jugend- bzw. nach Erwachsenenrecht können grundsätzlich nicht miteinander verglichen werden. Beim Jugendrecht handelt sich hierbei um Sonderstrafrecht für junge Täter und die Wahl der Sanktion richtet sich zuallererst danach, was zur erzieherischen Einwirkung auf den Angeklagten geboten erscheint. Die Schuld des Täters, Sühnegedanken oder Abschreckung, d. h. generalpräventive Erwägungen, sind daher bei der Ahndung einer Straftat von keiner bzw. untergeordneter Bedeutung. Deswegen verbieten sich entsprechende Vergleiche. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass bei der Strafzumessung jeder Fall individuell, abhängig von dem Eindruck des Gerichts von Tat und Angeklagten in der Hauptverhandlung und nicht quasi „standardisiert“ betrachtet werden muss. Das Gesetz (§ 46 StGB) enthält zahlreiche Kriterien der Strafzumessung, die in jedem Einzelfall unterschiedlich ausgeprägt bzw. vom Gericht zu berücksichtigen sind.

Bei einem 74-Jährigen werden knapp 700 kinder- und jugendpornografische Dateien sichergestellt: elf Monate auf Bewährung. Ein 56-Jähriger vergeht sich an den Töchtern seiner Partnerinnen: Zwei Jahre und vier Monate. Wie kommt es zu solchen als „zu milde“ Strafen wahrgenommen Urteilen?

Zu Gunsten eines Angeklagten sind (losgelöst von diesen Fällen) unter anderem zu berücksichtigen, wenn der Tatvorwurf eingeräumt wird, keine Vorstrafen vorhanden sind, der Schaden wiedergutgemacht bzw. Schmerzensgeld bezahlt wurde, der Angeklagte eine therapeutische Behandlung seiner Defizite aufgenommen oder bereits abgeschlossen hat, die Taten lange zurückliegen oder ähnliches. Nicht jeder Fall einer vorsätzlichen Körperverletzung ist identisch mit einem anderen, nicht jedes Sexualdelikt gleicht dem anderen – somit muss jeder Fall bei Findung der angemessenen Bestrafung individuell betrachtet werden. Dem deutschen Strafrecht ist ein Automatismus in der Strafzumessung fremd, wonach beispielsweise jeder Raubüberfall mit einer Beute von 2000 Euro mit vier Jahren Freiheitsstrafe und bei einer Beute von 4000 Euro mit acht Jahren zu ahnden wäre.

Als Richter legen Sie das Strafmaß fest. Aber inwieweit müssen Sie sich dabei an einen Strafrahmen halten?

Jeder Straftatbestand des deutschen Strafrechts sieht einen Regelstrafrahmen vor, in welchem sich das Gericht bei Findung der gebotenen Sanktion bewegen muss. Beispielsweise sieht das Gesetz bei Raub einen Strafrahmen von einem Jahr bis 15 Jahren vor, bei fahrlässiger Körperverletzung hingegen einen solchen von Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. In diesem vom Gesetz vorgesehenen „Korridor“ muss ich mich als Richter bewegen, wenn ich die tat- und schuldangemessene Strafe verhänge, aber kann abhängig von den Strafzumessungserwägungen im konkreten Einzelfall diesen Korridor auch in die eine oder andere Richtung ausnutzen.

Jetzt handelte es sich unter anderem bei dem letzten genannten Fall um Ihr Urteil: Warum haben Sie das Urteil so gesprochen?

Das Urteil habe nicht ich allein gesprochen, sondern das Schöffengericht, welches aus meiner Person und zwei Schöffen besteht. Die maßgeblichen Gründe für die ausgesprochene Strafe habe ich in der mündlichen Urteilsbegründung ausführlich und nachvollziehbar dargestellt. (Anm. d. Red.: Zugunsten des Angeklagten sprachen sein frühes und vollumfängliches Geständnis und dass er somit die beiden Opfer nicht der Befragung ausgesetzt hatte. Die Taten lagen Jahre zurück (zw. 2011-2018) und er hatte in Briefen versucht, sich bei den Opfern zu entschuldigen. Darüber hinaus hatte er sich bereits eigenständig in Therapie begeben. Negativ gewertet wurde, dass es sich um mehrere Vorfälle gehandelt hatte und die fortgesetzte Begehung. Dass er dabei die Hand des Mädchens festgehalten hatte, wertete der Richter als „krassen Missbrauch“.)

Würden die Taten nicht so weit zurück liegen, wäre die Strafe dann höher gewesen?

Das kann ich so pauschal bzw. hypothetisch nicht beantworten, aber es ist höchstrichterlich anerkannt, dass ein langer Zeitraum zwischen Tatbegehung und Aburteilung im Rahmen der Strafzumessung zugunsten des Angeklagten nicht unberücksichtigt bleiben darf.

Warum ist das so?

Weil es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen Unterschied machen kann, ob eine Tat schnell geahndet wird oder erst nach langer Zeit, weil dann das Strafbedürfnis allgemein abnimmt. Ausgehend vom Gedanken der Spezialprävention kann mit einer Strafe auf einen Täter, dessen Taten längere Zeit zurückliegen, nicht mehr eine vergleichbare Einwirkung erzielt werden, wie wenn die Strafe der Tat unmittelbar „auf dem Fuße folgen“ würde.

Das Leben missbrauchter Kinder wird nie wieder dasselbe sein. Spielt dieser Gedanke bei der Strafbemessung eine Rolle?

Die Auswirkung einer Straftat auf das Opfer ist grundsätzlich ein Aspekt der Strafzumessung, der zu berücksichtigen ist – und in besonderem Maße auch in den von Ihnen angesprochenen Fällen von Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern.

