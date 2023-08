Weiterführende Schulen im Vergleich: Vaterstetten macht den meisten Müll

In Poing wird am wenigsten Wasser verbraucht

Von Robert Langer schließen

Im landkreisweiten Vergleich macht das Gymnasium Vaterstetten den meisten Müll. Das mag an der Größe der Schüler liegen – doch auch auf den Quadratmeter gerechnet schneidet die Schule am schlechtesten ab.

Landkreis – Die größte Müllmenge der Schulen des Landkreises fällt am Gymnasium Vaterstetten an. Nämlich 151 960 Liter pro Jahr. Das geht aus dem aktuellen Bericht des zuständigen Sachgebiets im Landratsamt hervor. Die anderen Schulen liegen deutlich dahinter. Platz zwei der Rangliste nimmt das Gymnasium Kirchseeon mit rund 110 000 Litern pro Jahr ein.

Das Gymnasium Vaterstetten ist eine sehr große Schule – eine Erklärung für die Müllmenge. Aber auch im statistischen Vergleich, berechnet in Bezug auf die Quadratmeter der Einrichtung, hat das Gymnasium Vaterstetten die negative Spitzenposition inne, wieder gefolgt vom Gymnasium Kirchseeon. Die besten Werte in dieser Rangliste haben die Realschule Ebersberg und besonders das Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ) in Grafing. Dort gibt es ein Schülermodell, das sich offensichtlich bewährt hat. Gerechnet nach Schülern liegt der Bestwert für das Jahr 2022 in Bezug auf Müll bei der Realschule Ebersberg. Kurz dahinter das SFZ Grafing und die Realschule Vaterstetten. Am schlechtesten schneidet das Gymnasium Kirchseeon ab. Kurz dahinter das SFZ Poing.

Auch kleinere und größere Klimaschutzmaßnahmen aufgeführt

Aufgeführt sind in dem Bericht auch eine Reihe von kleineren und größeren Klimaschutzmaßnahmen vom Einbau einer Fußbodenheizung im Bereich des Verwaltungsbaus der Realschule in Ebersberg, die zu einer deutliche Reduzierung des Wärmebedarfs führen soll, bis zur Neugestaltung der Freiflächen an der Zufahrt Brunnenstraße mit klima- und artengerechter, bienenfreundlicher Neupflanzung an der staatlichen Realschule Vaterstetten. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) schreibt zu diesem Themenbereich im Vorwort des Berichtes: „Klimaschutz ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit und eine Chance verbunden mit einer Vielzahl von sinnvollen Handlungsmöglichkeiten.“

Das meiste Geld in Bezug auf den Bauunterhalt ohne Sporthallen floss 2022 mit rund 197 000 Euro in die Realschule Markt Schwaben. Bei den PPP-Schulen ging es in der Dominik Brunner Realschule im Jahre 2022 um Bauunterhaltskosten in Höhe von rund 222 000 Euro, im Gymnasium Kirchseeon um rund 473 000 Euro. Da bei den PPP-Schulen anteilsmäßig auch die Personalkosten der Betreiber-Firma enthalten sind, ist ein Vergleich mit den Schulen, welche der Landkreis Ebersberg betreibt, nur bedingt möglich.

Ebersberg: 95 Prozent Energie aus Solarmodulen

Bei den Bewirtschaftungskosten liegt mit rund 400 000 Euro das Gymnasium Vaterstetten in der Statistik ganz oben. Nahezu den gleichen Wert weist das Gymnasium Markt Schwaben auf. Dort wurde aber auch mit der örtlichen Photovoltaikanlage ein hoher Ertrag erzielt (rund 84 000 Kilowattstunden). Bessere Werte in Bezug auf Solaranlagen, aber mit externen Betreibern, zeigen die Realschule in Poing (rund 322 000 Kilowattstunden) sowie die beiden Anlagen auf der Kreismülldeponie auf der Schafweide nördlich von Ebersberg mit 591 000 Kilowattstunden sowie rund 2476 000 Kilowattstunden.

Interessant sind die Werte der Statistik, die besagen, wie viel Energie von Solarmodulen direkt an den jeweiligen kreiseigenen Immobilien verbraucht werden. An der Realschule Ebersberg sind dies aus einer der zwei Anlagen rund 95 Prozent.

Höchtser Wasserverbrauch: Realschule Ebersberg

Und noch ein Wert aus der Statistik: Den höchsten Wasserverbrauch pro Quadratmeter Brutto-Grundfläche verzeichnet mit 0,29 Kubikmetern die Realschule Ebersberg, dicht gefolgt vom Gymnasium Vaterstetten. Den geringsten Verbrauch hat die Realschule Poing mit 0,08 Kubikmetern pro Quadratmeter Brutto-Grundfläche. Und auch pro Schüler gerechnet hat die Realschule Poing die besten Werte.

Der gestiegene Wärmeverbrauch der Schulen in den Jahren 2020 bis 2022 ist der Corona-Pandemie geschuldet. Durch das starke Lüften, vor allem bei Gebäuden ohne mechanische Lüftungsanlagen, hatte dies einen erhöhten Wärmebedarf zur Folge.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.