Sozialverband befürchtet heißen Herbst

Von: Michael Acker

Wenn die Rente klein ist, werden Inflation und gestiegenen Energiepreise schnell existenzgefährdend. © Marijan Murat

Der Kreisverband Ebersberg im Sozialverband VdK rechnet mit einem heißen Herbst, was sein Arbeitsvolumen angeht. Immer mehr Menschen geht das Geld aus.

Ebersberg – Er ist erst seit knapp drei Wochen im Amt und steht schon mitten im Sturm. Marin Stimac (22) ist neuer Kreisgeschäftsführer des Sozialverbands VdK, der sich um die kümmert, die hinten runterzufallen drohen – will man es salopp ausdrücken.

Beratungsaufkommen „ungewöhnlich hoch“

Der VdK bietet seinen Mitglieder sozialrechtliche Beratung bei Fragen und Problemen zum Beispiel mit der Rente, ihrer Krankenversicherung oder der Anerkennung ihrer Schwerbehinderung. Das Beratungsaufkommen ist derzeit „ungewöhnlich hoch“, sagt Stimac.

Marin Stimac, Ebersberger VdK-Kreisgeschäftsführer. © VdK

Vor allem für die Rentner in Deutschland spitzt sich die Lage nach Meinung des VdK immer weiter zu. „Viele unserer Mitglieder wissen nicht, wie sie die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Miete noch bezahlen sollen. Sie leben längst von Erspartem – sofern sie überhaupt welches haben,“ sagt VdK-Präsidentin Verena Benetele.

Ihr Mitarbeiter in Ebersberg, Marin Stimac, berichtet, dass die Mitglieder angesichts des hohen Beratungsaufkommens derzeit drei bis vier Wochen auf einen Termin warten müssten. Die sozialen Probleme, die die Corona-Pandemie verursacht hat, seien noch nicht aufgearbeitet, da stellten die horrend steigenden Energiepreise und die hohe Inflation vor allem ältere Menschen vor die nächsten schier unlösbaren Probleme.

VdK-Kreisgeschäftsführer: Die Rentner stehen im Regen

Sein Klientel habe meist eine Rente von unter 1000 Euro, berichtet Stimac, dem reichte das Geld schon vor Corona angesichts des Mietniveaus in der Region nicht. Und jetzt? „Die Situation wird immer schlimmer“, sagt Stimac, der einen „heißen Herbst“ befürchtet und nicht versteht, dass die Politik die Rentner bei der Energiepauschale von 300 Euro einfach nicht berücksichtigt hat.

„Die Lösung für Rentnerinnen und Rentner kann nicht heißen: Grundsicherung oder Tafel. Warum sie nach einem Leben voller Arbeit nun leer ausgehen, verstehen sie nicht und macht sie zunehmend wütend. Mit jeder Woche, in der nichts passiert, wächst diese Wut“, pflichtet Vdk-Präsidentin Bentele bei.

Immer mehr Menschen brauchen Wohngeld oder Grundsicherung

Stimac hofft, dass die Rentner beim angekündigten dritten Entlastungspaket der Regierung berücksichtigt werden. In jedem Fall aber fordert er eine grundlegende Rentenreform , die es den Menschen wirklich ermögliche, im Alter ein würdevolles Leben leben zu können. Das sei heute oftmals nicht der Fall. Das sehe er, Stamic, in der täglichen Beratung in Ebersberg: Immmer mehr ältere Menschen müssten sich auch im reichen Landkreis Ebersberg um Wohngeld oder Grundsicherung kümmern.

In Einzelfällen kann der Sozialverband VdK über die Beratung hinaus selbst helfen. Möglich machen das Mittel, die bei der jährlich vor Weihnachten stattfindenden Spendenaktion „Helft Wunden heilen“ gesammelt würden. „Da können wir in dringenden Einzelfällen“ mal 200 oder 300 Euro als Soforthilfe geben“, sagt Stimac.

Der VdK sieht den sozialen Frieden in Gefahr, wenn weiterhin große Gruppen der Gesellschaft wie Rentner an den Rand des Existenzminimums gedrängt werden. Er bereitet wegen der Ungleichbehandlung bei der 300-Euro-Pauschale daher eine Klage vor.“

