Ebersbergs Wahrzeichen verlottert - jetzt schreitet ein Verein ein

Den guten Ruf der Stadt hochhalten will der Ebersberger Verschönerungsverein. Die größte optische Baustelle in der Kreisstadt sehen Vorstand Georg Schuder (li.) und sein Vize Martin Schedo derzeit um den Ebersberger Aussichtsturm.

Aussichtsturm: Neugestaltung des Areals angestoßen

Er ist eigentlich ein idyllischer Fleck Erde. Noch dazu mit einem phänomenalen Panorama. Doch der Platz unter der Ebersberger Aussichtsturm ist verlottert. Das will der Verschönerungsverein nicht länger hinnehmen.

Ebersberg – Wer auf einer der drei Holzbänke am Fuß des Ebersberger Aussichtsturms sitzt, hat ein Panorama aus plastikgrauen Kabelschränke vor sich, die um betongraue Pfeiler gruppiert sind. Die Bänke stehen rücklings zur Alpenkette, die hinter der Kreisstadt aufragt. Der Ausblick ist von dichtem Gebüsch umrahmt. „Wir Einheimischen sehen manche Sünden nicht“, sagt Georg Schuder. Er ist Vorstand des Verschönerungsvereins und will den Finger in die Wunde legen, sagt er: „Das Ensemble ist nicht mehr zeitgemäß.“

+ Schaltkastensalat: Die Aussichtsbänke stehen mit dem Rücken zur Aussicht und blicken auf Kabelschränke. © Stefan Rossmann

Gemeint ist der ausgetretene Fleck rund um den Ebersberger Aussichtsturm mitsamt der Treppen, Wiesen und Wege drumherum. Hier ein Trampelpfad, dort fast mannshohes Buschwerk. An einem Baum ein paar Schilder mit Wegnummern, die für Auswärtige genausogut ins Nichts führen könnten, daneben der Name eines Weltkriegs-Gefallenen auf einer Gedenktafel der Heldenallee. Dazwischen: verwitterter Stein, Baumstümpfe, Maschendrahtzaun. Verschönerungsverseinschef Schuder sagt: „Wir wollen die ganze Sache ordnen.“

Der Turm ist das Wahrzeichen der Kreisstadt

Schließlich sei der Aussichtsturm das Wahrzeichen der Kreisstadt, die schon als „Perle des Münchner Ostens“ für sich geworben hat, ergänzt Schuders Stellvertreter, der CSU-Stadtrat Martin Schedo. Denkt man dieses Bild weiter, hat sich an prominenter Stelle eine schmuddelige Patina über den Glanz gelegt.

Dabei sei dem Verschönerungsverein wichtig, nicht nach Schuldigen zu suchen. Vielmehr habe sich rund um den 1914 gebauten Turms über die Jahre Schwachstelle um Schwachstelle eingeschlichen. Jetzt sei es Zeit, etwas zu unternehmen, sagt Schuder, die Welt bestehe nicht nur aus Umgehungsstraßen und Baugebieten. „Das hier ist was fürs Herz“, sagt er.

Verein bekommt positive Signale aus dem Rathaus

Barrierefreie Wege bis zum Fuß des Turms, eine gescheite Beschilderung der Umgebung, ein einheitliches Bepflanzungskonzept, das schwebt dem Verschönerungsverein vor. Und das der Schaltkastensalat verschwindet. 14 Stück sind es, die Funkantennen und Beleuchtung oben am Turm verkabeln. Da sei die Stadt schon dran, sagt Schedo. Auch was die weiteren Pläne angeht, gebe es positive Zeichen aus dem Rathaus. „Jetzt geht es ums Anschieben.“

Ein paar Ideen hat der diplomierte Bildhauer Matthias Larasser-Bergmeister von der gleichnamigen Kunstschmiede zu Papier gebracht, um das Anliegen den Stadträten schmackhaft zu machen. Das seien aber nur erste Überlegungen, voraussichtlich brauche es für ein Gesamtkonzept einen Landschaftsplaner.

Neugestaltung wird sechstelligen Betrag kosten

Und Geld. Einen sechsstelligen Betrag werde eine mögliche Neugestaltung kosten, vermutet Georg Schuder. Zu viel, um es aus der Kasse des Verschönerungsvereins zu stemmen. Da sei die Stadt gefragt, der das Gelände gehöre. „Wir bitten, aber wir fordern nicht“, betont der Chef des Verschönerungsvereins mit Blick auf die Rolle von Rathaus und Stadtrat. Schließlich sei der Platz einer, für den es sich zu kämpfen lohne – in seinem jetzigen Zustand wirke die direkte Umgebung von Ebersbergs Wahrzeichen auf Auswärtige eher abschreckend.

„Mit Sicherheit ist das der schönste Fleck von Ebersberg“, sagt Bürgermeister Ulrich Proske und meint damit den Ausblick. „Das könnte, esoterisch gesprochen, sogar ein Kraftort sein. Aber das alles ist nicht mehr schön.“

Bürgermeister Proske: Es fehlt nicht am Willen, sondern am Geld

Der Rathauschef demonstriert volles Verständnis für das Anliegen des Verschönerungsvereins, verweist aber gleichzeitig auf viele Projekte, die die Stadt derzeit am Laufen habe. Das Problem sei weniger der Wille als das Geld, so Proske, und denkt im nächsten Satz laut über eine Spendensammlung nach. „Trotz aller Weiterentwicklung wollen wir es noch schön haben in Ebersberg“, sagt er. Die Vorüberlegungen zur Neugestaltung begrüße er, das sei ein wichtiger Anfang. „Es gibt ja noch keinen Zeitdruck.“

+ Ein einheitliches Konzept für die Beschilderung um den Turm steht auch auf der Agenda. © Stefan Rossmann

Damit am Ende alle zufrieden sind, will der Verschönerungsverein genau wie der Bürgermeister auch die Bürger nach ihren Wünschen befragen. Martin Schedo sagt über das Vorhaben: „Wir wollen eine möglichst breite Zustimmung.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.