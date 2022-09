Versuchslabor Ebersberg: Michael Mittermeier startet Testballon fürs neue Programm im alten kino

Von: Sabine Heine

Michael Mittermeier testet sein neues Programm in Ebersberg. © Künstler

Stand-up-Comedy gehört zum Schwierigsten im Geschäft. Michael Mittermeier beherrscht das perfekt. Aber auch er muss seine neuen Programme erstmal testen.

Ebersberg - TV-Junkie, Comedian, Musiker, Entertainer, Filmemacher, Autor, Burma-Aktivist, Weltreisender: Michael Mittermeier ist ein Star, und Comedy-Premieren feierte er immer gerne im Zirkus Krone, in dem 3000 Zuschauer Platz finden. Bevor er demnächst mit seinem neuen Programm auf Tour geht, probiert der in Comedian es am Mittwoch, 14. September, im alten kino in Ebersberg aus.

Wenn ein brandneues Programm das erste Mal das Licht der Bühne erblickt und noch nicht einmal einen Namen hat, dann ist Try-out-Zeit, denn Stand-up-Comedy entsteht zusammen mit dem Publikum. Die besten Momente sind, wenn der Künstler mit dem Publikum spürt, wie gerade ein saulustiger Klassiker entsteht. Mittermeier verspricht: Jeder Abend ist einzigartig, ohne Netz und doppelten Boden, wild, heiß und fettig.

Es gibt noch Tickets für den Abend

Tickets für den Abend können im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, von Montag, 12. September, an auch wieder telefonisch unter (0 80 92) 2 55 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Das Haus öffnet um 19.30 Uhr, Beginn ist um 20.30 Uhr.

