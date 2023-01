Rangelei auf Ebersberger Parkplatz: Viele Fragen offen

Von: Helena Grillenberger

Das Gericht konnte den Sachverhalt nicht eindeutig klären. © SRO

Ein Parkplatz, ein umgeklappter Seitenspiegel, ein Fußgänger und ein Autofahrer: Das sind die Fakten. Doch fürs Ebersberger Amtsgericht ist es schwierig herauszufinden, was auf dem Parkplatz tatsächlich passiert ist.

Ebersberg – Ein kopfschüttelnder Angeklagter und ein Zeuge, dessen Aussage auch den Staatsanwalt zum Stirnrunzeln brachte: Vor dem Amtsgericht Ebersberg musste sich jetzt ein Schreiner aus dem Altlandkreis Wasserburg verantworten.

Der 53-Jährige soll, als er im Februar vergangenen Jahres den Parkplatz des Einkaufszentrums in Ebersberg verlassen wollte, mit seinem Seitenspiegel einen Fußgänger touchiert haben. Daraufhin sei er aus seinem Auto gesprungen, habe den Fußgänger gepackt und ihn zum Spiegel gezogen, um festzustellen, ob ein Schaden am Auto entstanden war. Anschließend soll er dem Fußgänger noch einmal gefolgt und ihn erneut gepackt haben. Fahrlässige Körperverletzung lautete der Vorwurf, da der Fußgänger Schmerzen vom Zusammenprall mit dem Spiegel erlitten habe.

Die beiden Aussagen vor Gericht lauteten zwar unterschiedlich – mit der Anklageschrift stimmten jedoch beide nicht überein. So sei er nicht gefahren, sondern habe gestanden, betonte der Angeklagte. Plötzlich habe er aus dem Augenwinkel einen Schatten gesehen und dann ein Scheppern gehört.

Jeder erzählt was anderes

„Für mich war ganz offensichtlich, der hatte einen schlechten Tag“, erklärte er seine Vermutung, der Fußgänger habe den Spiegel absichtlich mit dem Ellbogen eingeklappt. Er sei ihm nachgelaufen, habe ihn an der Jacke gepackt und mit ihm gemeinsam geschaut, ob ein Schaden am Auto entstanden war. „Da war nix, damit war das Ganze für mich erledigt.“

Der Fußgänger, der als Zeuge geladen war, schilderte die Sache etwas anders: Der Schreiner sei mit etwa fünf bis zehn km/h in der Einfahrt gefahren und habe ihn dabei touchiert. Warum er denn dann weitergegangen sei, wollte Richterin Vera Hörauf wissen. „Ich dachte, der eingeklappte Seitenspiegel reicht als Denkzettel, dass er zu wenig Platz gelassen hat“, erwiderte der Zeuge. Ihm habe nichts wehgetan, für ihn sei die Sache an dieser Stelle erledigt gewesen. Zur Anzeige habe er sie nur gebracht, wegen des Gebarens im Nachhinein. Dass der Angeklagte ihn gepackt habe, das ginge einfach nicht. Wie, wo, wie oft – diese Angaben wichen vor Gericht dann aber stark von seiner Aussage bei der Polizei ab. Auch, weshalb oder ob er überhaupt Schmerzen an der Schulter gehabt hätte.

Ortstermin am Auto bringt gewissen Klarheit

Ein Ausflug auf den Parkplatz des Amtsgericht sollte schließlich Unklarheiten beseitigen: Dort zeigte der Angeklagte, dass sein Seitenspiegel zum Einen nicht auf Schulterhöhe angebracht war – zum anderen klappte der Spiegel nach oben weg. Und zwar nicht, wenn man von vorne dagegen stieß, sondern von unten, wie er Richterin und Staatsanwalt mit einem gezielten Ellbogenstoß vorführte.

„Was machen wir jetzt mit diesem Verfahren“, fragte Richterin Hörauf zurück im Gerichtssaal. Zwei von drei Punkten in der Anklageschrift fielen weg, es blieb das Packen des Fußgängers. Gegen eine Geldauflage von 500 Euro stellte die Richterin das Verfahren daher ein.

