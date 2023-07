Volles Programm: altes kino stellt Veranstaltungen in Herbst und Winter vor

Von: Sabine Heine

Wieder mal in Ebersberg: Cankino Circus aus Franken präsentieren „Ruhm und Ruin“. © Sascha Hermann

Vorfreude auf die dunkle Jahreszeit: In Ebersbergs altem kino und Altem Speicher ist in Herbst und Winter ein Spitzenprogramm geboten.

Ebersberg – Während die Gäste aktuell den Sommer in der Aperitivo-Bar im alten kino genießen, steht das Winterprogramm schon fast. Für die ersten Veranstaltungen im alten kino und im Alten Speicher beginnt am Montag, 10. Juli, der Vorverkauf. Auch für das Herbstprogramm, für das gerade am Programmheft gebastelt wird, sind noch Tickets erhältlich – unter anderem für vier aktuelle Preisträger.

Das Herbstprogramm beinhaltet große Namen und vier aktuelle Preisträger. Diese sind am Freitag, 22. September, Mathias Tretter (Salzburger Stier), am Samstag, 7. Oktober, das Berliner Comedy- und Satire-Kollektiv „Luksan Wunder“ (Förderpreis bei der Verleihung des 51. Deutschen Kleinkunstpreises 2023), am Samstag, 4. November, die Niederbayerin Teresa Reichl (Senkrechtstarterpreis beim Bayerischen Kabarettpreis 2023) und am Freitag, 8. Dezember, der Berliner Tourguide und Comedian Stefan Danziger (Scharfrichterbeil 2023).

Konzertgänger dürfen sich im Herbst freuen auf die bayerische Balkanband „Django 3000“ am Donnerstag, 28. September. Das internationale Jazzfestival findet von 13. bis 22. Oktober statt. Dynamite Rhythm & Blues gibt es mit „Supercharge“ am Freitag, 3. November. Eine Reggae- und Soul-Symbiose zeigen Ami und Wally Warning am Samstag, 18. November. Die fränkischen Charakterköpfe von „Gankino Circus“ führen das musikalische Theaterspektakel „Ruhm & Ruin“ auf.

Stephan Zinner haut in die Saiten

Der frühere Nockherberg-Söder Stephan Zinner spielt am Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, den Blues-Teufel. Heinrich Klug gibt am Sonntag, 3. Dezember, sein Abschiedskonzert mit „Vivaldi für Kinder“. Rudi Zapf stimmt am Sonntag, 17. Dezember, die Gäste auf Weihnachten ein.

Auch stehen einige Kabarettabende im Herbst auf dem Programm: Werner Meier liest am Montag, 2. Oktober, aus seinem neuen Buch „7 Küah – 8 Kinder – 40 Knödl – 1 Kanapee“ herrlich bayerisch-verquere Geschichten aus seiner Bauernbuben-Kindheit. Der Ebersberger Kabarettist Han’s Klaffl gibt mit Klavier und Kontrabass am Donnerstag, 12. Oktober, zwei Stunden Frontalunterricht. „Erlesene Komik“ bringt das Schweizer Duo „Ohne Rolf“ am Samstag, 25. November, in den Alten Speicher. Ulknudel Constanze Lindner präsentiert am Donnerstag, 30. November, die Show zu ihrem Buch „Miss Verständnis“. Und seinen beliebten „Rückblick“ hält Django Asül am Montag, 11. Dezember.

Literatur am Donnerstag mit Heribert Prantl

Dazu gibt es zwei Abende aus der Reihe „LiDo - Literatur am Donnerstag“ und zwei Kinovorstellungen außer der Reihe. Der Ebersberger Autor Sebastian Schoepp und Sven Rohde vom Verein „Kriegsenkel e.V.“ beschäftigen sich am Donnerstag, 23. November, mit Familiengeheimnissen. Autor Heribert Prantl präsentiert im Gespräch mit Sebastian Schoepp am Donnerstag, 7. Dezember, seine Autobiografie „Mensch, Prantl“. Am Samstag, 23. September, präsentiert das alte kino seine Eigenproduktion „Die Heizer – Der Film“ mit einigen Live-Überraschungen. Eine Dokumentation für die ganze Familie ist am Sonntag, 24. September, zu sehen: „Die Eiche – Mein Zuhause“ der beiden preisgekrönten Regisseure Laurent Charbonnier und Michel Seydoux.

Die bayerischen Pop-Barden von „Pam Pam Ida“ starten das Jahr 2024 am Freitag, 5. Januar, mit dem passenden Titel „Koa Moang. „Hubert & Staller“-Fans dürfen sich auf einen Auftritt des Schauspielers Helmfried von Lüttichau freuen. Er kommt „plugged“, mit E-Gitarre am Samstag, 13. Januar, in den Alten Speicher. Dort stellt Alfons, Deutschlands liebster Franzose, am Dienstag, 23. Januar, die Frage: „Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?“

Mit österreichischem Akzent und schwäbischer Gründlichkeit bringt der Wahl-Stuttgarter Stefan Waghubinger federleichte und geschliffene Formulierungskunst am Freitag, 2. Februar, ins alte kino. Quichotte, der kölsche Helge Schneider, verspricht dort am Freitag, 16. Februar, „Nicht weniger als ein Spektakel“. Vorpremiere feiert der Wiener Alfred Dorfer am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, und probiert vor Ebersberger Publikum aus, womit er hinterher über deutschsprachige Bühnen tourt.

Vorverkauf startet am Montag, 10. Juli

Tobias Mann und Christoph Sieber unterhielten ihr Publikum viele Jahre gemeinsam in der Late-Night-Show „Mann, Sieber!“. Sie kommen einzeln mit einer Woche Abstand in den Alten Speicher. Tobias Mann bringt am Samstag, 2. März, sein furioses Solo „Mann gegen Mann“ mit. Christoph Sieber appelliert an sein Publikum am Freitag, 8. März: „Weitermachen!“ Senkrechtstarterin Eva Karl Faltermeier, Jahrgang 1983, alleinerziehende Mutter zweier Kinder und gelernte Journalistin, debütiert in Ebersberg mit „TAXI. Uhr läuft.“ am Freitag, 26. April. Hagen-Rether-Fans dürfen sich am Mittwoch, 1. Mai, auf die neueste Version von „Liebe“ freuen – der Kabarettist ist berüchtigt für die akribische Reinigung des schwarzen Flügels auf der ansonsten leeren Bühne – und für die Länge seiner Programme.

Tickets sind unter www.kultur-in-ebersberg.de, (0 80 92) 2 55 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers erhältlich. Diese ist geöffnet bis Donnerstag, 17. August, und geht dann in die Sommerpause.

