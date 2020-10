Ebersberger bringen Ingwer-Drink auf den Markt

Es gibt einen neuen Drink im Getränke-Regal, in verschiedenen Geschmacksrichtungen und made in Ebersberg. So kam es dazu.

Ebersberg – Von der Schnapsidee zum neuen Getränk. An einem gemütlichen Sommerabend saßen die Bolsmanns bei den Gepperts auf den ein oder anderen Cocktail. Als das Gespräch auf das Thema Getränke kam, war spontan eine Idee geboren: „Wir hatten darüber diskutiert, was denn der Unterschied zwischen Moscow Mule und Munich Mule sei, als wir auf die Idee kamen, den Ingwercocktail warm zu machen.“, erzählt Christian Bolsmann (56) aus Ebersberg. Noch am selben Abend war allen Vieren klar: Das Getränk muss auf den Markt! „Das Wolfhound Rudel war geboren“, sagt Britta Bolsmann (43) und lacht.

Testreihe auf dem Christkindlmarkt

Für die erste Testreihe ging es auf den Ebersberger Christkindlmarkt, wo sie ihre warme Ingwer-Neukreation am Stand der Badminton-Jugend verkauften. Eine Alternative zum „klebrigen“ Glühwein, wie die 43-Jährige meinte.

Die Idee mit dem Wolfsnamen kam ihnen als Hundebesitzer sehr schnell. Britta Bolsmanns Liebe zu irischen Feentürchen und anderen mystischen Bildern gab dem Namen den letzten Schliff. Sowohl pur unter dem Namen „Winterwolf“ als auch mit Saft als „Puppy“ (Welpe) als auch gemischt mit Rum oder Amaretto als „Wolfhound Mule“ schenkten sie ihr Getränk aus. Laut Britta Bolsmann waren die Kunden begeistert: „Viele sind am nächsten Tag extra noch einmal wegen unseres Getränks auf den Markt gekommen.“ Doch als sie zu rechnen begannen, stellten sie fest, dass eine Tasse zu produzieren etwa acht Euro koste. Also erklärten sie das Projekt erst einmal für beendet.

Plötzlich war das Rudel wieder los

Doch Britta Bolsmann wollte den Gedanken nicht loslassen und probierte weiter herum. Die Lösung kam in Form der Anschaffung eines Thermomix, mit dem sie experimentierte. Dabei stellte sie fest, dass sich der Ingwer damit viel besser verarbeiten ließ – das Rudel war wieder da!

Am 10. März dieses Jahres gründete sie mit ihrer Freundin Irja Geppert (42) das Unternehmen Wolfhound. „Wir haben von Freitag bis Sonntag zwölf Stunden in der Küche Ingwer geschnibbelt!“, erinnert sich Britta. Irja nickt zustimmend und setzt hinzu: „Schneiden Sie mal Ingwer! Das ist gar nicht so leicht.“

Lockdown kommt gelegen

Der kurz darauf folgende Lockdown kam ihnen da sogar gelegen. Denn es gab mehr Vorgaben und organisatorische Aspekte, als die beiden sich gedacht hatten. Aber das sei ja auch das schöne an Start-Ups: „No risk, no fun!“, findet Britta Bolsmann. Da es im Lockdown auch schwer war das Getränk warm an den Mann zu bringen, stellten sie fest: Kalt schmeckt es genauso gut.

Nach reichlichen gemeinsamen Geschmacksproben und Verbesserungen füllten sie es in Flaschen ab und brachten drei verschiedene Varianten des Ingwerdrinks heraus: Mit und ohne Kohlensäure und mit Rhabarbersaft. Mittlerweile vertreiben sie ihr Getränk bayernweit. Sogar in Österreich kann man sich Wolfhound in einem Berghof kaufen. „Wir waren privat dort, kamen mit dem Wirt ins Gespräch und ließen ihn mal probieren. Sofort war seine erste Bestellung da“, erzählt die Ebersbergerin erfreut.

+ Das neue Getränk gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, u.a mit Rhabarber. © Stefan Rossmann

Irja Geppert glaubt, dass die vielen Variationen mit dem Getränk das Erfolgsrezept sind: „Warm, kalt, mit Amaretto, Rum, Sekt, Saft oder auch Sahne – schmeckt einfach immer.“ Der Schaustellerverband ist mit dem Rudel im Gespräch für die Christkindlmärkte. Auch hier sei der Vorteil, dass es auch kalt genießbar sei, meint Christian Bolsmann: „Im Dezember ist es oft gar nicht so kalt, da kann man fast noch im Biergarten sitzen und möchte etwas Kaltes trinken“. Sollten die Märkte trotz Corona stattfinden, müsse in ganz anderen Dimensionen gedacht werden, stellten sie im Gespräch mit dem Verband fest. Sie erfuhren etwa, dass viele Stände Tanks mit 5000 Litern Glühwein benötigen. Aber mittlerweile hat sich das Rudel in der Produktion, mit dem Vertrieb und den richtigen Kontakten eingespielt: „Theoretisch sind unbegrenzte Produktionsmengen möglich“, stellt der 56-Jährige zufrieden fest.

In Ebersberg kann man das Getränk schon an mehreren Orten erwerben, wie etwa im Getränkemarkt Streidl oder im Forsthaus Sankt Hubertus oder auch im Rewe Supermarkt. So kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen und damit experimentieren, was das Rudel da hervorgebracht hat.

Raffael Scherer